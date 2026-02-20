Un uomo perde il polso per 45 minuti, si risveglia e condivide una visione dell’aldilà da brividi





Molte religioni credono nell’esistenza dell’anima in un altro mondo. Secondo esse, ciò che sperimenteremo una volta lasciata questa vita è una conseguenza del nostro comportamento terreno.





Se facciamo il bene, vedremo il Paradiso; in caso contrario, ci attende l’Inferno. Naturalmente, non tutti sono convinti che questo sia vero e la realtà è che non sapremo mai con certezza cosa accade alla nostra anima dopo la morte.

Il tema della vita dopo la morte è discusso da moltissimo tempo e le opinioni restano divise. Il pensiero di morire è spaventoso, ma sappiamo tutti che è inevitabile. Credo che molte persone si convincano dell’esistenza di un aldilà perché questo le aiuta ad accettare il concetto della morte.

La verità è che esistono molte storie raccontate da persone dichiarate morte e poi tornate in vita, dopo aver riacquistato coscienza e polso. Molti descrivono l’esperienza della morte in modo simile. Secondo loro, il Paradiso esiste davvero ed è indescrivibilmente meraviglioso.

Brian Miller, un uomo dell’Ohio, aveva 41 anni quando avvertì una forte pressione al petto mentre cercava di aprire il coperchio di un contenitore. Capì che stava per avere un infarto e chiamò l’ambulanza pochi secondi prima che l’attacco cardiaco si verificasse.

Una volta in ospedale, i medici riuscirono a liberare l’arteria ostruita e riprese conoscenza. Purtroppo sviluppò poi una fibrillazione ventricolare, una condizione in cui il cuore non riesce a pompare sangue al resto del corpo.

Ciò che accadde dopo fu descritto da un’infermiera della terapia intensiva, Emily Bishop, che disse: “non aveva battito cardiaco, non aveva pressione sanguigna, non aveva polso.” La rianimazione cardiopolmonare intensa e rapida non funzionò, né le quattro scariche elettriche praticate dai medici.

Brian fu dichiarato morto. E poi, circa 45 minuti dopo, con stupore generale, tornò in vita.

Parlando della sua esperienza ultraterrena, Brian la descrisse come una beatitudine “edenica” in un mondo celestiale. “L’unica cosa che ricordo è che ho iniziato a vedere la luce e ho cominciato a camminare verso la luce,” avrebbe raccontato.

Mentre percorreva un sentiero coperto di fiori, vide la sua matrigna defunta che gli prese le mani e gli disse: “Non è il tuo momento, non devi essere qui, dobbiamo riportarti indietro, hai ancora cose da fare.”

Rimane ancora un mistero come sia tornato in vita dopo che il suo cervello era rimasto senza ossigeno per così tanto tempo.

