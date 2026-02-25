Un uomo si è tatuato il nome della sua ragazza sul suo pene





Il nome della mia ragazza è Wendy e l’ho tatuato sul mio pene.





Quando è flaccido si vedono solo le lettere WY. Durante un viaggio ai Caraibi sono andato in bagno ed ero in piedi all’orinatoio accanto a un uomo del posto.

Ho abbassato brevemente lo sguardo e ho visto che anche lui aveva WY tatuato sul suo pene. Gli ho chiesto se anche la sua ragazza si chiamasse Wendy. Lui ha risposto: “No. Quando sono eccitato si legge ‘Welcome to Jamaica’.”

Un uomo e una donna stavano cenando in un ristorante elegante.

La cameriera, mentre prendeva un’altra ordinazione a un tavolo a pochi passi di distanza, notò che l’uomo stava lentamente scivolando giù dalla sedia e sotto il tavolo, mentre la donna sembrava tranquilla.

La cameriera osservò mentre l’uomo scivolava completamente giù dalla sedia e spariva sotto il tavolo.

Nonostante ciò, la donna seduta di fronte a lui appariva calma e impassibile, apparentemente ignara del fatto che il suo compagno di cena fosse scomparso.

Dopo aver finito di prendere l’ordinazione, la cameriera si avvicinò al tavolo e disse alla donna:

“Mi scusi, signora, ma credo che suo marito sia appena scivolato sotto il tavolo.”

La donna alzò lo sguardo con calma e rispose con fermezza:

“No, non è vero. È appena entrato dalla porta.”



