



Tutto quello che volevo erano quattro ore di sonno senza interruzioni. Il mio ex marito aveva promesso che sarebbe riuscito a occuparsi da solo di nostra figlia di sei settimane.





Ma poco dopo che me ne fui andata, il telefono cominciò a riempirsi di domande assurde. Quando finalmente riuscii ad addormentarmi, mi chiamò la nostra anziana vicina, con una voce terrorizzata. «Sarah, torna subito a casa! Ho cresciuto cinque figli e non ho mai visto un padre fare una cosa del genere!»

Alle 15:47, arrivai a casa e trovai la mia ex suocera in piedi sul prato davanti a casa mia, con in braccio la mia neonata.

Due vicini ci osservavano dal marciapiede.

La mia anziana vicina, la signora Patterson, mi venne incontro di fretta.

«Sarah, prima che Ryan provi a spiegarti cos’è successo, devi sentire quello a cui ho assistito.»

Guardai mia figlia.

Poi il mio ex.

E capii che qualcosa era andato terribilmente storto.

Mi chiamo Sarah. Ho 29 anni e mia figlia, Rosie, aveva appena sei settimane quando accadde.

Io e suo padre, Ryan, ci eravamo lasciati mentre ero incinta.

Anche se la nostra relazione era finita, avevamo deciso di collaborare per crescere nostra figlia.

Ryan veniva a trovarci diverse volte alla settimana.

Sapeva cambiare i pannolini, preparare i biberon e consolare Rosie quando era agitata.

L’avevo visto fare tutte quelle cose con i miei occhi.

Eppure, ogni volta che restava da solo con lei per più di qualche minuto, trovava in qualche modo una scusa per riportarmela.

Un giovedì pomeriggio si lamentò del fatto che lo controllassi continuamente.

«Sarah, devi smetterla di starmi col fiato sul collo. Sono perfettamente in grado di occuparmi di mia figlia.»

Inarcai un sopracciglio.

«Davvero? Perché ogni volta che piange, me la dai subito.»

«Con te si calma più in fretta.»

«È una neonata, Ryan. Piangere è praticamente il suo lavoro a tempo pieno.»

Alzò gli occhi al cielo.

«Lasciami passare un pomeriggio da solo con lei. Ti dimostrerò che me la cavo.»

In circostanze normali, forse avrei discusso.

Ma ero esausta.

Da quando era nata Rosie, non dormivo per più di un paio d’ore di fila.

Mi faceva male tutto il corpo, avevo continuamente mal di testa e riuscivo a malapena a ricordare l’ultima volta che avevo mangiato senza essere interrotta.

Quattro ore di sonno senza interruzioni mi sembravano il paradiso.

Così accettai.

Ryan sarebbe rimasto a casa mia con Rosie da mezzogiorno alle quattro di sabato.

Nel frattempo, io sarei andata a trovare mia sorella Megan, che abitava a quindici minuti di distanza.

Prima di andarmene, preparai tutto quello che poteva servirgli.

Pannolini puliti.

Vestiti puliti.

Biberon di latte materno tirato con il tiralatte.

Un programma dettagliato delle poppate.

Numeri di telefono da chiamare in caso di emergenza.

Quando arrivò Ryan, gli spiegai ogni cosa.

«Il latte è sul ripiano più alto del frigorifero. I pannolini sono nel cassetto sotto al fasciatoio.»

«Lo so, Sarah. Me l’hai già detto.»

«E se le viene la febbre?»

«Ti contatto e chiamo il pediatra.»

«Bene.»

Incrociò le braccia.

«Per favore, rilassati. Sono suo padre, non un babysitter qualsiasi.»

Volevo credergli.

Così presi la borsa, baciai Rosie e uscii.

Megan aveva preparato la camera degli ospiti per me.

Mi aspettavano lenzuola pulite, tende oscuranti e i miei snack preferiti.

Quando vide l’enorme borsa che avevo portato, rise.

«Sei venuta a fare un pisolino o a trasferirti?»

«Dentro c’è il tiralatte.»

«E perché ti servono tre magliette di ricambio?»

«Perché tua nipote mi ha già vomitato addosso due volte oggi.»

Megan sorrise e indicò le scale.

«Vai a letto. Farò in modo che nessuno ti disturbi.»

Mi infilai sotto le coperte.

Per la prima volta dopo settimane, la stanza era completamente silenziosa.

Undici minuti dopo, squillò il telefono.

Ryan.

«Dove hai messo i pannolini?»

Fissai il soffitto.

«Sotto al fasciatoio.»

«In quale cassetto?»

«In quello con l’enorme etichetta che dice PANNOLINI.»

«Ah. Trovati.»

«Va tutto bene?»

«Sì. Rosie faceva una faccia strana.»

«Ryan, è una neonata. I neonati fanno smorfie.»

«Giusto.»

Riattaccai.

Nove minuti dopo, mi richiamò.

«Come faccio a capire se ha fame?»

«Hai provato a offrirle un biberon?»

Ci fu una pausa.

«Ah. In effetti è una buona idea.»

Mi misi seduta.

«Ryan, le hai già dato da mangiare. Lo sai già.»

«Volevo solo essere sicuro.»

Poi aggiunse, quasi con noncuranza: «Non sarebbe più facile se tornassi?»

Aggrottai la fronte.

«Sei stato tu a chiedermi di occuparti di lei da solo. Ti sto dando questa possibilità.»

«Va bene, d’accordo.»

Dopo aver riattaccato, rimasi a fissare il telefono.

C’era qualcosa di strano.

Ryan non si comportava come uno che avesse davvero bisogno di istruzioni.

Sembrava quasi divertito dalla mia irritazione.

Ma mi ricordai che probabilmente era nervoso.

Occuparsi da soli di una neonata poteva intimorire.

Provai di nuovo a dormire.

Poi arrivò un altro messaggio.

STARNUTIRE VUOL DIRE CHE SI STA AMMALANDO?

Lo chiamai.

«Ryan, i neonati starnutiscono.»

«Ma ha starnutito due volte.»

«È normale.»

«Dovrei metterle i calzini?»

«Ha i piedi freddi?»

«Non lo so. Sono così piccoli.»

Sospirai.

«Decidi tu.»

«Mi sembra rischioso.»

Non riuscii a trattenere una risata.

Ma quando riattaccai, Megan comparve sulla soglia.

«Sarah, dovresti riposarti.»

«Lo so. A quanto pare, sto ancora controllando una neonata al telefono.»

Mi porse la mano.

«Dammelo.»

«E se succede qualcosa?»

«Se è una vera emergenza, te lo porto subito di sopra.»

A malincuore, le consegnai il telefono.

E finalmente dormii.

Quando mi svegliai, sentii Megan parlare in cucina.

Ryan era in vivavoce.

«I neonati possono annoiarsi?» chiese.

Megan sembrava confusa.

«Annoiarsi di cosa?»

«Della vita, immagino. Rosie continua a fissare il ventilatore a soffitto.»

«Forse le piace guardarlo.»

«Ma non gira nemmeno.»

«Allora a quanto pare si intrattiene facilmente.»

Entrai in cucina proprio mentre Ryan chiedeva: «Dovrei accenderlo?»

«No!» rispondemmo Megan e io all’unisono.

Presi il telefono.

«Ryan, sei davvero preoccupato per Rosie o stai solo cercando qualcuno con cui parlare?»

Tacque.

Poi disse piano: «Sto cercando di assicurarmi di fare tutto nel modo giusto.»

La mia irritazione si attenuò.

«Te la stai cavando bene. Se ti senti sopraffatto, mettila in un posto sicuro, come la sua culla, e prenditi un momento per calmarti.»

«Grazie, Sarah.»

Per un po’, le cose sembrarono andare meglio.

Megan preparò una zuppa e parlammo di tutt’altro.

Poi il telefono vibrò di nuovo.

SE ROSIE SI ADDORMENTA, POSSO PRANZARE?

Risposi:

SÌ.

Comparve un altro messaggio.

E SE SI SVEGLIA MENTRE STO MANGIANDO?

ALLORA APPOGGIA IL CIBO E OCCUPATI DI LEI.

La sua risposta arrivò subito.

NON MI SEMBRA GIUSTO.

Risi mio malgrado.

Megan scosse la testa.

«Almeno fa domande invece di fingere di sapere tutto.»

«Forse», risposi.

Speravo con tutta me stessa che avesse ragione.

Alle 14:30, Ryan mi mandò una fotografia.

Rosie dormiva tranquilla nella sua culla, con il minuscolo pugno appoggiato accanto alla guancia.

Sotto, aveva scritto:

CREDO CHE LE STIA SIMPATICO.

Sorrisi.

Forse, finalmente, aveva acquistato un po’ di sicurezza.

Salvai la foto e salii al piano di sopra.

Questa volta riuscii a dormire per quasi un’ora.

Poi, alle 15:28, squillò il telefono.

Ancora mezzo addormentata, risposi senza controllare chi chiamava.

«Ryan, a meno che Rosie non abbia imparato a guidare, per favore occupatene tu.»

«Sarah?»

Mi tirai subito su a sedere.

Non era Ryan.

Era la signora Patterson, la mia anziana vicina.

La sua voce tremava.

«Sarah, cara, devi tornare subito a casa!»

«Che cosa è successo?»

«Ho cresciuto cinque figli e non ho mai visto un uomo adulto comportarsi come ha fatto lui!»

Il cuore cominciò a battermi forte.

«Rosie sta bene?»

«È al sicuro. Non preoccuparti per questo.»

«Allora che succede?»

«Non voglio che qualcuno mi accusi di aver distorto i fatti. Torna a casa, Sarah. Devi sentire cos’è successo prima che lui cominci a mentire.»

«La prego, me lo dica e basta!»

«Preferisco spiegarti tutto di persona. È ancora qui.»

Afferrai le scarpe.

Megan mi guardò in faccia e prese le chiavi della macchina.

«Non guidi in queste condizioni. Andiamo.»

Diciannove minuti dopo svoltammo nella mia strada.

Megan non aveva ancora parcheggiato che sentii la voce di Ryan provenire dal finestrino aperto.

«È uscita e se n’è andata! Ha detto che era troppo stanca per fare la madre!»

Mi immobilizzai.

Come?

Scesi di scatto dalla macchina.

La madre di Ryan, Linda, era sul mio prato con Rosie in braccio.

La signora Patterson era a pochi passi da lei.

Altri due vicini assistevano alla discussione dal marciapiede.

«Datemi la mia bambina!» intimai.

Linda aggrottò la fronte.

«Sarah, non c’è bisogno di fare una scenata.»

«È mia figlia. Me la dia.»

La signora Patterson fece un passo avanti.

«Linda, restituisci la bambina a sua madre.»

Con riluttanza, Linda mi passò Rosie tra le braccia.

La controllai subito.

Era calda.

Il pannolino era asciutto.

Respirava normalmente e dormiva tranquilla.

Le baciai la fronte.

Poi mi voltai verso Ryan.

«Che cosa hai raccontato a tutti, esattamente?»

Incrociò le braccia.

«Perché la mamma ha dovuto venire qui a salvarci.»

«Salvarvi da cosa?»

«Rosie ha passato un pomeriggio terribile.»

Linda intervenne.

«Una donna non dovrebbe lasciare una neonata da sola con qualcuno che non sa prendersi cura dei bambini!»

La fissai.

«Linda, è il padre di Rosie.»

«Questo non significa automaticamente che sia capace!»

«Ha avuto le stesse sei settimane che ho avuto io per imparare!»

Linda scosse la testa.

«Ryan ha detto che sei sparita senza avvertire e che non rispondevi al telefono.»

Non potevo credere alle mie orecchie.

«Avevamo concordato che sarebbe rimasto con Rosie per quattro ore. Ho risposto a tutte le sue chiamate per tutto il pomeriggio!»

«Non è quello che mi ha detto.»

Mi voltai verso il mio ex.

«Ryan, perché stai mentendo?»

Lanciò un’occhiata ai vicini.

«Possiamo evitare di parlarne davanti a tutti?»

La signora Patterson si avvicinò.

«Anzi, credo che dovremmo parlarne.»

L’espressione di Ryan cambiò.

«Non intrometterti.»

«No», rispose con fermezza. «Hai coinvolto tutti tu, quando hai cominciato ad accusare Sarah di aver abbandonato sua figlia.»

Poi si rivolse a me.

«Sarah, ero fuori ad annaffiare le rose quando ho sentito Rosie piangere.»

Strinsi mia figlia più forte.

«E quindi?»

«La porta d’ingresso era aperta. Ryan era fuori con il telefono e da lì vedevo la culla all’interno.»

Lo guardai.

«Perché eri fuori mentre Rosie piangeva?»

«Avevo bisogno di un minuto!»

La signora Patterson continuò.

«Mi sono offerta di aiutarlo. Gli ho detto che potevo prendere Rosie in braccio e calmarla.»

«E?», chiesi.

«Mi ha detto di non toccarla.»

Fissai Ryan.

«Perché hai rifiutato aiuto?»

L’espressione della signora Patterson si indurì.

«Perché ha detto che voleva che sua madre arrivasse mentre Rosie stava ancora piangendo.»

Il mondo sembrò piombare nel silenzio.

«Cosa?»

Ryan scosse la testa.

«Non è proprio così che l’ho detto!»

La signora Patterson non cedette.

«Voleva che Linda vedesse la bambina agitata. Mi ha detto di lasciarla stare finché non fosse arrivata sua madre.»

Mi sentii male.

«Volevi deliberatamente che Rosie continuasse a piangere?»

Ryan distolse lo sguardo.

«Era agitata solo da pochi minuti.»

«Gli ho detto che non avrei lasciato piangere una neonata affamata solo perché lui voleva dimostrare qualcosa.»

Mi spiegò che era entrata in casa e aveva preso Rosie in braccio.

Sul bancone della cucina aveva trovato un biberon già pronto, con il latte caldo.

Rosie lo bevve subito.

«Aveva fame, Sarah. Tutto qui.»

«Avevi già scaldato il biberon?»

«Sì.»

«E allora perché non l’hai nutrita?»

Non rispose.

La signora Patterson mi toccò il braccio.

«Sono rimasta con Rosie finché non è arrivata Linda. A quel punto aveva finito il biberon e si era calmata.»

«E poi che cosa è successo?», sussurrai.

«Ryan ha cominciato a sostenere che li avevi abbandonati. Linda gli ha creduto. Abbiamo litigato e alla fine i vicini ci hanno sentiti fuori.»

Non riuscivo a crederci.

A quanto pareva, il mio ex aveva cercato di creare una situazione in cui sua figlia sembrasse trascurata.

Solo per farmi apparire irresponsabile.

Mi voltai verso di lui.

«Perché volevi che tua madre vedesse Rosie piangere?»

Silenzio.

«Rispondimi, Ryan.»

Fissava l’erba.

Linda guardò dall’uno all’altra.

Per la prima volta sembrava incerta.

Era arrivata aspettandosi di trovare una bambina abbandonata e un padre incapace di cavarsela.

Invece aveva trovato una bambina che una vicina premurosa aveva già nutrito.

Era chiaro che i pezzi non combaciavano.

Alla fine indicai la strada.

«Fuori da casa mia.»

Linda fece un passo avanti.

«Sarah, parliamone con calma.»

«Non oggi.»

Ryan prese le chiavi.

«Va bene! La prossima volta che avrai bisogno di aiuto, non chiamarmi!»

Lo guardai dritto negli occhi.

«Prenderti cura di tua figlia non significa aiutare me, Ryan. Significa fare il padre.»

Non disse nulla.

Poi se ne andò.

Linda lo seguì.

Quella sera, dopo aver messo Rosie a dormire al sicuro, mi sedetti con il telefono.

Controllai ogni chiamata.

Ogni messaggio.

Ogni orario.

Megan o io avevamo risposto a tutte le chiamate di Ryan, nessuna esclusa.

L’ultima foto che mi aveva mandato risaliva alle 14:30.

Rosie dormiva tranquilla.

Dopo non mi aveva più contattata.

Eppure aveva detto a Linda che ero sparita e che non riusciva a rintracciarmi.

Aprii di nuovo la foto.

C’era Rosie, con un’aria del tutto serena.

Sotto c’erano le parole di Ryan:

Quel pomeriggio avevo creduto che fosse orgoglioso di sé.

Ora non sapevo più cosa pensare.

Tre giorni dopo mi chiamò Frank, il padre di Ryan.

«Sarah, ho sentito due versioni completamente diverse di quello che è successo sabato. Voglio capire cos’è successo davvero.»

Mi spiegò che aveva invitato Ryan e Linda a casa sua.

Accettai di venire a una condizione.

Megan e la signora Patterson avrebbero potuto partecipare.

Frank accettò subito.

Quando arrivammo, Linda era già seduta al tavolo da pranzo.

Ryan era seduto accanto a lei, evitando il mio sguardo.

Megan prese la sedia accanto alla mia.

La signora Patterson si sedette di fronte a Ryan.

Frank guardò tutti.

«Bene. Facciamo chiarezza.»

Linda parlò per prima.

«Continuo a credere che Sarah sia stata irresponsabile a lasciare Rosie con qualcuno che non era pronto a prendersi cura di lei.»

Tirai fuori il telefono.

«Ryan mi ha chiesto di lasciargli Rosie per quattro ore. Ha detto espressamente che voleva dimostrare di potersela cavare da solo.»

Aprii la cronologia delle chiamate.

«E ho risposto a tutte le sue chiamate.»

Frank esaminò lo schermo.

Poi gli mostrai la foto che mi aveva mandato Ryan.

«Questa è stata scattata alle 14:30.»

Frank la osservò.

«Rosie sembra perfettamente tranquilla.»

«Lo era», borbottò Ryan.

Frank si voltò verso suo figlio.

«Allora perché hai detto a tua madre che Sarah ti aveva abbandonato?»

Ryan si agitò sulla sedia.

«Perché Sarah non si fida mai di me quando si tratta di niente!»

Frank aggrottò la fronte.

«E questo cosa c’entra con l’accusa?»

Ryan mi lanciò un’occhiata.

Poi ammise finalmente una cosa che mi fece rivoltare lo stomaco.

«Volevo far sembrare che Sarah non potesse lasciarmi solo con Rosie.»

Lo fissai.

Sospirò.

«Continuavo a chiamarti perché pensavo che ti saresti spazientita e saresti tornata a casa.»

Mi si gelarono le mani.

«Quelle domande assurde sui pannolini e sulla pappa? Sapevi già le risposte?»

Non lo negò.

«Pensavo che saresti tornata e avresti preso tu in mano la situazione. Poi avrei potuto dire a mamma che non mi avevi neanche lasciato passare un pomeriggio da solo con nostra figlia.»

«Ma io non sono tornata», dissi.

«No.»

«Quindi hai chiamato tua madre?»

Abbassò lo sguardo.

«Le ho detto che te n’eri andata senza avvisare e che non rispondevi.»

Linda si voltò lentamente verso di lui.

«Mi hai detto che era sparita.»

«Ero arrabbiato!»

Frank si sporse in avanti.

«Quindi, quando Sarah non ha interferito con il tuo modo di fare il genitore, hai deciso di fabbricare prove per farla sembrare una cattiva madre?»

Ryan rimase in silenzio.

Linda era impallidita.

«Mi hai mentito», sussurrò.

Ryan borbottò: «Ti ho detto quello che è successo.»

«No», rispose Linda. «Mi hai detto quello che volevi che credessi.»

Poi Frank fece un’altra domanda.

«Ma tua madre non ha mai visto davvero Rosie piangere, vero?»

La signora Patterson scosse la testa.

«No. Le avevo già dato da mangiare quando è arrivata Linda.»

Guardai Ryan dritto negli occhi.

«Perché hai detto alla signora Patterson di non prendere in braccio Rosie?»

«Non era in pericolo.»

«Non ti ho chiesto questo.»

Deglutì.

«Avevi già preparato un biberon. Quando pensavi di darle da mangiare?»

Evitò il mio sguardo.

«Dopo che fosse arrivata mamma.»

Linda si coprì la bocca con una mano.

Non riuscivo a parlare.

Frank fissò suo figlio.

«Hai lasciato piangere apposta tua figlia appena nata perché volevi far credere a tua madre che Sarah l’avesse trascurata?»

La voce di Ryan si ridusse a un sussurro.

«Non pensavo ci volesse così tanto.»

Nella stanza calò un silenzio assoluto.

Poi Frank disse una cosa che non dimenticherò mai.

«Ryan, non stavi cercando di dimostrare che sapevi prenderti cura di tua figlia. La stavi usando per punire sua madre.»

Ryan abbassò lo sguardo.

Per la prima volta quel giorno, non ebbe nulla da dire.

Faticai a mantenere la voce ferma.

«Hai detto alla gente che ero troppo esausta per fare la madre.»

Ryan alzò gli occhi.

«Ero arrabbiato.»

«Me ne sono andata perché mi avevi chiesto di fidarmi di te con la nostra bambina!»

«Lo so.»

«Volevi che tornassi, così avresti potuto accusarmi di essere oppressiva. E quando non l’ho fatto, ti sei inventato una storia in cui abbandonavo Rosie.»

Gli si abbassarono le spalle.

«Non avrei dovuto farlo.»

«No», dissi piano. «Non avresti dovuto.»

Linda si voltò verso di me.

«Sarah, ti devo delle scuse.»

La guardai.

«Ti ho accusata di aver abbandonato tua figlia. Ho creduto a Ryan senza chiederti la tua versione. Ho sbagliato.»

«Grazie», risposi.

Ma c’era ancora una cosa che volevo che Ryan capisse.

«Non hai mentito soltanto a tua madre.»

Mi guardò, confuso.

Mi voltai verso la signora Patterson.

«E i vicini ti hanno sentito accusarmi di aver abbandonato la mia bambina.»

Ryan annuì lentamente.

Il pomeriggio seguente lo accompagnai a casa della signora Patterson.

Poi andammo a trovare gli altri due vicini che avevano assistito alla discussione.

A ogni porta, Ryan ammise la verità.

«Sarah non ha abbandonato Rosie. Le avevo chiesto di occuparmi di nostra figlia e ho mentito su quello che era successo.»

Sembrava profondamente a disagio.

Non cercai di rendere le cose più facili.

Aveva infangato pubblicamente la mia reputazione.

Il minimo che potesse fare era smentire pubblicamente le sue bugie.

Dopo, Ryan e io stabilimmo nuove modalità per occuparci di nostra figlia.

Questa volta mettemmo tutto per iscritto.

Le sue visite sarebbero state più brevi e si sarebbero svolte con la presenza di un altro adulto fidato.

Avremmo preso in considerazione periodi più lunghi da solo con Rosie soltanto dopo che avesse dimostrato di saper seguire una routine sicura e di poter ricostruire la fiducia che aveva distrutto.

Non avrei mai voluto impedire a mia figlia di avere un rapporto con suo padre.

Ma non avrei messo a rischio il suo benessere solo per proteggere l’orgoglio di lui.

Quel sabato avevo affidato Rosie a Ryan per quattro ore.

Quattro ore per tenere in braccio nostra figlia.

Per darle da mangiare.

Per consolarla.

Per dimostrare che poteva essere il padre che diceva di voler diventare.

Invece, aveva trascorso quelle ore cercando di raccogliere prove del fatto che fossi una madre irresponsabile.

E la cosa più straziante era che Rosie non aveva fatto assolutamente nulla di male.

Era solo una bambina di sei settimane che aveva bisogno di qualcuno che la amasse e si prendesse cura di lei.

Volevo che mia figlia crescesse conoscendo suo padre. Ma non avrei permesso che diventasse lei la persona incaricata di insegnargli a comportarsi da padre.

Cosa avreste fatto al mio posto? Avreste dato a Ryan un’altra possibilità di occuparsi da solo di sua figlia, o il suo inganno deliberato avrebbe distrutto per sempre la vostra fiducia?



