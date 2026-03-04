Una nonna di 61 anni che dice di essersi innamorata di un toyboy egiziano di 26 anni che ha incontrato online ha detto di “incolpa se stessa” dopo che la loro relazione è andata in panne





Jacqueline Dube si è innamorata della giovane pasticcera dopo l’incontro su TikTok, e nonostante una distanza di 2.500 miglia e un divario di 35 anni, sostiene che la coppia parlasse ogni giorno.





Dopo 16 mesi di chiacchiere, è volata a incontrarlo per la prima volta a settembre, dove dice che si sono dichiarati amore l’uno per l’altra.

Ma dopo il suo secondo viaggio un mese dopo – durante il quale lui le ha chiesto di sposarlo e hanno iniziato a pianificare un matrimonio, lei afferma – lei ha capito che la relazione potrebbe non essere tutto quello che sperava.

Jacqueline, una chef di St Albans, Hertfordshire, si è resa conto che le barriere culturali, finanziarie e geografiche erano semplicemente troppe perché il rapporto sopravvivesse, ha detto.

Ha aggiunto di aver calcolato di aver speso circa 4.000 sterline in viaggi, regali e alloggio nel corso della loro relazione.

Ma da allora ha annullato il loro fidanzamento di due mesi e ha chiuso definitivamente la loro relazione, dicendo che è stata lasciata con il cuore spezzato.

Jacqueline ha raccontato Vendici la tua storia: “Pensavo che mi vedesse per quello che ero. Mi ha detto che mi ama fino alla luna e ritorno. Mi ha fatto sentire speciale e desiderato.

“Ora so di non avere quello che pensavo di avere. Mi chiedo, ‘perché l’ho fatto? ‘ Non puoi fare a meno di chi ami, ma incolpo me stesso. Non sarei mai dovuto salire su quell’aereo. “

Jacqueline, una mamma di tre e nonna di tre era su TikTok live con sua nipote quando l’uomo di Alessandria, Egitto, si è unito allo stream.

Lui ha detto a Jacqueline che era “bella” e lei ha pensato che fosse “innocuo” scambiarsi i numeri e parlare su WhatsApp.

Lei ha detto che a pochi minuti dal messaggio, lui le ha confessato che gli piacciono le “donne più anziane”.

Jacqueline ha detto: “Ho iniziato a chiedermi: “Perché mi sono innamorata di un uomo di vent’anni?” ‘”

Jacqueline ha continuato a incontrare la famiglia dell’uomo in videochiamata, dicendo che sembravano accettarla, poiché lui ha detto loro che lui e Jacqueline si sarebbero sposati – prima ancora che lui l’avesse incontrata di persona o le avrebbe chiesto di sposarlo, ha detto.

Ha prenotato il suo primo volo per vederlo e stare con la sua famiglia per otto giorni a settembre 2025.

Nonostante la differenza d’età, Jacqueline dice di essersi innamorata più profondamente.

Lei ricorda: “Sentivo il suo odore, a volte ci sdraiavamo insieme abbracciati. Ascoltavamo musica insieme. Ho iniziato ad avvicinarmi a lui, i baci sono migliorati e il sesso è migliorato. Tutti quelli della sua famiglia hanno viaggiato da lontano per incontrarmi. “

La coppia ha fatto gite in barca e cena fuori con il giovane e la sua famiglia, molte delle quali Jacqueline dice di essersi offerta di pagare.

Lei disse: “C’erano alcune differenze culturali quando ci siamo incontrati per la prima volta – all’inizio ho pensato “cosa ho fatto?” ‘ ma col tempo ci siamo avvicinati.

Lui mi diceva sempre “Ti amo, ti adoro” – e giurava ad Allah che mi amava. ”

Jacqueline ha continuato a prenotare un altro viaggio in Egitto a novembre 2025 e quando è arrivata in aeroporto, lui aveva noleggiato una limousine e comprato dei fiori per lei.

Durante il secondo viaggio di Jacqueline, a dicembre, gli ha chiesto di sposarlo e la coppia ha iniziato a pianificare il loro matrimonio al Cairo.

Ma tornando nel Regno Unito, Jacqueline si rese conto di aver speso 4.000 sterline per l’uomo e la sua famiglia e iniziò a rimpiangere gli impegni che aveva preso.

Ha detto che quando ha sollevato i problemi finanziari con lui, la relazione ha iniziato a rompersi e ha iniziato a pensare che la relazione potrebbe non essere tutto quello che sperava.

“Piango ancora pensando che non lo rivedrò mai più”, ha detto.

Jacqueline afferma che hanno parlato da quando in seguito l’ha sbloccata e ha cercato di fare ammenda, ma Jacqueline dice che non tornerà indietro.

Ha aggiunto: “Sono in debito. Non sono riuscito a pagare le bollette.

“Ho sviluppato una sorta di strano attaccamento a lui dopo essere stata sola per 10 anni. Volevo dimostrare alla gente che si sbagliava su di noi e su di lui. Quando la gente mi diceva di non andare a trovarlo, non l’ho ascoltato. Ora capisco di cosa la gente mi ha messo in guardia. “

L’uomo è stato avvicinato per un commento dicendo: “Questa donna è pazza. “



