Una notte di follia, un secondo fatale: la mia vita è finita su quel marciapiede





Il rumore delle manette che scattano ha un suono definitivo. È il suono di una porta che si chiude per sempre sulla vita che conoscevi. Seduta in quella cella della centrale di polizia, l’odore di disinfettante e caffè rancido mi riempiva i polmoni, ma la mia mente era ancora ferma a quel vicolo. Vedevo ancora i mango verdi rotolare sul selciato. Vedevo il sangue di mio padre — l’uomo che avevo appena scoperto essere vivo e contemporaneamente morente per mano mia — tingere il marmo del marciapiede.





Sarah era nella cella accanto alla mia. Continuava a singhiozzare, maledicendo la sfortuna, maledicendo il monopattino. “Non è colpa nostra, Alicia. Non l’abbiamo visto. Era buio.” Ma non era buio. Le luci della città erano accecanti. La verità è che eravamo accecate noi, dalla nostra arroganza, dal nostro egoismo, da quel senso di onnipotenza che solo l’alcol e la giovinezza sanno darti.

Tre ore dopo, un detective entrò nella stanza degli interrogatori. Si chiamava Miller. Aveva un volto stanco, segnato da anni di tragedie viste da troppo vicino. Poggiò una cartella sulla tavola di metallo. “Somchai è morto,” disse con voce piatta. “Emorragia cerebrale massiva. Non ha sofferto.”

Sentii un vuoto aprirsi sotto i miei piedi. Un buco nero che mi risucchiava. Morto. Mio padre era morto. L’uomo che mi aveva tenuta in braccio in quella foto, l’uomo che mia madre aveva cancellato dalla mia vita per proteggermi dal suo passato, era stato ucciso da me, in un momento di “divertimento”.

“C’è dell’altro,” continuò Miller, aprendo la cartella. “Abbiamo perquisito la sua stanza d’albergo. Era arrivato in città solo ieri. È un agricoltore del nord, viveva una vita umile. Ma nella sua borsa abbiamo trovato questo.” Tirò fuori un biglietto aereo, una data di nascita e un indirizzo. Il mio indirizzo. Somchai stava venendo da me. Aveva passato anni a mettere da parte i soldi per quel viaggio. I mango che portava… nella sua cultura, sono un simbolo di benvenuto e prosperità. Stava portando un dono alla figlia che non vedeva da una vita.

Iniziai a urlare. Non un urlo di rabbia, ma di puro dolore animale. Perché mia madre mi aveva mentito? Perché mi aveva detto che era morto in un incidente in mare anni prima? Chiesi di vedere mia madre. Quando arrivò, tre ore dopo, era pallida, distrutta. Non riusciva a guardarmi negli occhi.

“Perché, mamma? Perché mi hai detto che era morto?” chiesi tra i singhiozzi.

Lei si sedette, le mani che tremavano violentemente. “Alicia, non era un santone. Somchai… Somchai era fuggito perché era minacciato da persone pericolose. Ti ho mentito per non farti vivere nella paura. Pensavo che non sarebbe mai tornato. Ma lui… lui non ha mai smesso di scriverti.”

“Cosa vuoi dire?”

Mia madre tirò fuori dalla borsa una scatola di metallo. Dentro c’erano centinaia di lettere. Tutte indirizzate a me. Tutte mai consegnate. Somchai aveva inviato ogni mese parte del suo magro guadagno agricolo per il mio futuro. Mia madre aveva usato quei soldi per pagarmi l’università, per comprarmi i vestiti firmati, per permettermi quelle serate di festa che mi avevano portato a ucciderlo.

Ogni drink che avevo bevuto, ogni risata al bar, ogni lusso che avevo ostentato… era stato pagato con il sudore dell’uomo che avevo travolto su quel monopattino. La mia intera esistenza era stata finanziata dalla vittima del mio stesso egoismo.

Mentre il processo andava avanti, la tensione crebbe. La difesa cercava di dare la colpa a Sarah, Sarah cercava di darla a me. Ma i video di sorveglianza erano chiari. Eravamo entrambe responsabili. Il pubblico ci odiava. Eravamo le “ragazze del monopattino”, il simbolo di una generazione viziata e pericolosa.

Ma un mese dopo il funerale, accadde qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere. Ricevetti una chiamata da un ospedale locale. Un uomo era stato ricoverato dopo un grave incidente stradale nello stesso punto in cui avevamo colpito Somchai. Era un testimone. Un uomo che era stato presente quella notte, ma che era fuggito.

L’uomo si chiamava Thomas. Era l’uomo che quindici anni prima aveva costretto mio padre alla fuga. Aveva rintracciato Somchai proprio quella notte. Lo stava inseguendo. Le telecamere avevano inquadrato Sarah e me che colpivamo Somchai, ma non avevano inquadrato quello che c’era dietro: un’auto scura che stava per travolgerlo comunque.

Thomas confessò prima di morire per le ferite del suo incidente. Aveva intenzione di uccidere Somchai quella notte stessa per una vecchia vendetta legata a debiti mai pagati. Sarah e io, nella nostra follia, avevamo anticipato il suo gesto. Se non lo avessimo colpito noi, Thomas lo avrebbe schiacciato con la sua auto pochi secondi dopo.

LA CONCLUSIONE

Questa rivelazione non ci scagionò, ma cambiò la percezione del caso. Non eravamo più “assassine a sangue freddo”, ma strumenti tragici di un destino crudele. Fui condannata a cinque anni per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. Sarah ne ricevette sette, essendo lei alla guida.

Oggi, scrivo queste righe dalla mia cella. Ogni mattina mi sveglio con il ricordo del sapore del mango e il freddo del metallo. Ho perso la mia libertà, ho perso l’uomo che mi ha amata a distanza per quindici anni, e ho perso la fiducia in mia madre.

Ho trasformato la mia cella in un piccolo altare. C’è la foto di Somchai. C’è un mango essiccato che sono riuscita a farmi portare da una guardia pietosa. Ho capito che la vita è fatta di fili invisibili. Quella notte, pensavo di correre verso il divertimento. In realtà, stavo correndo verso il mio passato, per distruggerlo prima ancora di averlo conosciuto.

Sarah non mi parla più. Mi odia perché dice che se non l’avessi spinta a correre, forse saremmo arrivate un secondo dopo e Thomas avrebbe fatto il lavoro sporco per noi. Ma io so la verità. Il peso è mio. La colpa è mia. E ogni volta che sento il rumore di un monopattino in strada, attraverso le sbarre della mia finestra, chiudo gli occhi e prego che, ovunque sia mio padre, possa perdonarmi per aver usato i suoi sacrifici per spegnere la sua luce.

Non bevete, ragazzi. Non sentitevi invincibili. Perché a volte, il prezzo di una serata di gloria è un’eternità di cenere.

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