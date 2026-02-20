Una ricerca rivela che il corpo sa quando la morte è vicina, e tutto inizia dal naso





Nonostante anni di studi e i progressi della tecnologia, ci sono ancora aspetti del corpo umano che rimangono un mistero per medici e ricercatori. Considerando quanto sia complesso il nostro organismo, questo non sorprende.





Alcuni parlano di “sesto senso”, la capacità di percepire o intuire eventi prima che accadano. Secondo una ricerca recente, potremmo anche essere in grado di percepire inconsciamente segnali legati alla morte.

Gli scienziati spiegano che quando una persona muore, il corpo inizia immediatamente il processo di decomposizione. In queste fasi viene rilasciata una sostanza chiamata putrescina, una molecola dall’odore forte e sgradevole prodotta durante la decomposizione dei tessuti. Secondo lo studio, gli esseri umani sarebbero in grado di riconoscere inconsciamente questo odore. Inoltre, l’esposizione a questa sostanza provocherebbe una reazione immediata.

Due ricercatori, Arnaud Wisman della School of Psychology dell’Università del Kent (Regno Unito) e Ilan Shira del Dipartimento di Scienze Comportamentali dell’Arkansas Tech University (USA), sostengono che, proprio come gli animali, anche gli esseri umani reagiscono agli odori come parte di un meccanismo di sopravvivenza.

Gli esperimenti condotti hanno mostrato che, quando le persone vengono esposte all’odore della putrescina, tendono inconsciamente ad allontanarsi. Questo comportamento è simile a quello osservato negli animali, che fuggono o si preparano alla difesa quando percepiscono un pericolo.

“Io non sappiamo perché ci piaccia o meno l’odore di qualcuno, e spesso non siamo consapevoli di quanto i profumi influenzino emozioni, preferenze e atteggiamenti,” spiegano Wisman e Shira.

Altri ricercatori sottolineano che è difficile pensare a un odore come a qualcosa di spaventoso, ma gli odori possono aumentare il livello di vigilanza e attenzione verso l’ambiente circostante.

Un esempio noto dell’influenza degli odori sull’essere umano è rappresentato dai feromoni sessuali, sostanze odorose prodotte da uomini o donne che stimolano reazioni comportamentali nel sesso opposto.

“La putrescina trasmette un messaggio diverso rispetto ai feromoni,” spiegano i ricercatori. “Le reazioni alla putrescina (evitamento e maggiore ostilità) sembrano essere opposte rispetto a quelle provocate da molti feromoni sessuali.”

Allo stesso tempo, gli studiosi chiariscono che gli esseri umani non sono consapevoli di percepire questo odore e non lo associano coscientemente alla morte o alla paura. Si tratterebbe piuttosto di una risposta automatica e inconscia legata ai meccanismi evolutivi di sopravvivenza.



