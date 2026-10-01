Vanessa Incontrada e Rossano Laurini in luna di miele a Capri dopo il sì in Toscana





Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno vivendo momenti indimenticabili dopo il recentissimo matrimonio celebrato il 23 settembre nella campagna toscana, precisamente nella suggestiva zona del Chianti. La coppia, insieme da circa 17 anni, ha finalmente suggellato la propria storia d’amore davanti ad amici e familiari, alla presenza anche del figlio Isal, ormai maggiorenne.





Pochi giorni dopo il “sì” ufficiale, Vanessa e Rossano si sono concessi una romantica vacanza in una delle mete più iconiche d’Italia: Capri. Sui social, l’attrice e conduttrice, amatissima dal pubblico italiano, ha condiviso alcune immagini del loro soggiorno, mostrando momenti di affetto, sorrisi e relax all’insegna della felicità.

La coppia, che risiede abitualmente a Follonica, appare in diverse fotografie felice e complice tra le vie del centro, impegnata tra shopping, passeggiate mano nella mano e baci appassionati nei caratteristici vicoli dell’isola. In un suggestivo scatto in barca, abbracciati sullo sfondo dei celebri faraglioni, trasmettono tutta l’emozione di un nuovo inizio insieme.

Atmosfera da fiaba e clima ideale

A rendere ancora più magica la loro esperienza a Capri contribuisce anche il clima perfetto di questi ultimi giorni di settembre: temperature miti, cielo limpido e una luce che esalta i panorami mediterranei. Vanessa, nella didascalia di una foto, ha scritto:

“Basta ‘na jurnata e sole”.

Una frase semplice che racchiude la gioia di vivere questa nuova fase della vita, lontano dai riflettori e a contatto con amici selezionati.

Una scelta di cuore, senza pressioni

In una recente intervista a Vanity Fair, Vanessa aveva spiegato che la decisione di sposarsi non è nata da imposizioni o aspettative esterne:

“Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”.

La conduttrice ha descritto questo passo come molto spontaneo, arrivato in un momento di piena consapevolezza e maturità.

La cronaca rosa italiana accoglie quindi con entusiasmo la storia della Incontrada e di Laurini, esempio di coppia solida e discreta, capace di rinnovare i propri sentimenti senza clamore e secondo i propri tempi. Il loro viaggio a Capri segna non solo l’inizio di una nuova avventura come marito e moglie, ma anche la celebrazione di un amore costruito nel tempo e cresciuto insieme alla famiglia.

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