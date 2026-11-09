Vergognandosi di sua madre, un figlio sceglie un’altra donna per averla accanto alla laurea





Quasi nessuno sapeva che Derek Ryder avesse persino una madre.





Quando i suoi amici tiravano in ballo i genitori, Derek si chiudeva nel silenzio o cambiava rapidamente discorso. Nessuno era mai stato invitato a casa sua: niente serate di cinema, niente feste di compleanno, nemmeno per una veloce sessione di videogiochi.

Dalle elementari fino all’ultimo anno di liceo, la casa di Derek era rimasta off-limits.

Quando aveva iniziato a uscire con qualcuno, si era inventato comode bugie per evitare di portare le ragazze a casa.

«Mia madre è super religiosa», diceva. «È severa sulle frequentazioni e tutto il resto». Ma la verità era molto più complicata e assai più dolorosa.

Derek provava una profonda vergogna per sua madre.

Per lui, sembrava uscita da un film dell’orrore. Gail Ryder aveva un solo occhio funzionante e la parte sinistra del viso era coperta di cicatrici.

Per quanto Derek potesse ricordare, quello era sempre stato il suo aspetto. Quando era un bambino, non aveva importanza.

Era semplicemente la sua mamma, affettuosa e amorevole. Ma man mano che cresceva, aveva iniziato a notare come gli altri reagivano di fronte a lei.

Non era come le altre mamme: era sfigurata.

Il suo primo giorno di scuola, Derek aveva osservato il modo in cui gli altri genitori fissavano sua madre, nonostante i suoi tentativi di mimetizzarsi con grandi occhiali da sole e un cappello a tesa larga.

Quella notte, le aveva detto con fermezza: «Non voglio più che mi accompagni fino al cancello della scuola».

Gail era rimasta interdetta. «Ma, tesoro, anche le altre mamme accompagnano i loro bambini dentro. Sei ancora piccolo».

«Sei un mostro!» aveva urlato Derek. «L’ho sentito dire dalla mamma di Bobby. E ora tutti penseranno che anch’io sia un mostro!»

Da quel giorno in poi, Gail non aveva più messo piede nei cortili scolastici.

Ogni mattina lo lasciava scendere a distanza, con le guance bagnate di lacrime silenziose. Suo figlio si vergognava di lei, e questo le aveva spezzato lo spirito.

Nel frattempo, Derek viveva comodamente nella negazione. Finché sua madre restava fuori dalla vista, si accontentava di inventare tutte le storie necessarie per proteggere la sua immagine sociale.

Per i suoi compagni di classe, era una reclusa o una donna devota che preferiva l’isolamento. Qualsiasi cosa pur di non dire la verità.

Ma le cose si erano complicate all’arrivo del diploma.

Derek aveva ottenuto l’onore di pronunciare il discorso d’addio e il suo preside era pieno di lodi.

«Non vediamo l’ora di conoscere finalmente tua madre», aveva detto, dandogli una pacca sulla spalla. «Deve essere incredibilmente orgogliosa!»

Quel pensiero aveva riempito Derek di panico. Non riusciva a sopportare l’idea che tutti la vedessero, che lei rovinasse quel momento perfetto che si era creato.

Disperato, si era rivolto a un’agenzia di casting e aveva assunto un’attrice professionista perché fingesse di essere sua madre.

Era esattamente come aveva immaginato dovesse essere una mamma: elegante, affettuosa e senza cicatrici.

Derek le aveva dato istruzioni precise su come vestirsi, cosa dire e persino su come interagire con i suoi insegnanti. Le aveva detto di passare a prenderlo a casa poco prima della cerimonia.

Quella mattina, Gail aveva scorto suo figlio con la toga e il berretto di laurea e si era illuminata. «Derek! È oggi, vero? Dammi solo un attimo per cambiarmi!» aveva detto eccitata.

«Cambiarmi? Per cosa?» aveva chiesto Derek, fingendo di cascarci.

«Per la tua laurea, tesoro!» aveva risposto Gail, muovendosi già verso il suo armadio.

«Tu non vieni», aveva detto Derek freddamente. «Ho passato tutta la vita a nasconderti. Perché dovrei permetterti di rovinare il giorno più importante della mia vita presentandoti con la tua brutta faccia?»

L’unico occhio di Gail si era riempito di lacrime. «Derek», aveva sussurrato, «come puoi dire una cosa del genere?»

«Mettiti l’anima in pace, Mamma», aveva sbottato Derek. «Sei un mostro. Mi sono sempre vergognato di te. Ho assunto qualcun altro per fingere di essere te. Lo capisci adesso?»

Gail era sbiancata, con le labbra tremanti. Aveva fatto un lento cenno di assenso. «Oh, figlio mio», aveva mormorato.

«Mi dispiace così tanto…» Ma Derek era già uscito dalla porta.

Due settimane dopo, era partito per il college in California. Non si era mai più fatto vivo.

Era trascorso un decennio.

Poi un giorno, Derek aveva ricevuto una chiamata che lo informava che sua madre era deceduta.

Il suo funerale era stato organizzato da vicini e amici. Lei gli aveva lasciato tutto: la sua modesta casa e, con suo grande stupore, un patrimonio considerevole.

Sbalordito, aveva incontrato il suo avvocato, il signor Terry Arlington.

«Tua madre ti ha lasciato quasi 700.000 dollari, oltre alla casa, che ora vale più di 1,5 milioni», lo aveva informato l’avvocato.

«Non capisco», aveva detto Derek. «Mio padre l’aveva lasciata senza nulla. Viveva in modo così semplice. Da dove viene tutto questo?»

Arlington gli aveva rivolto un lungo sguardo.

«Di sicuro conosci la storia», aveva detto. «Quando avevi tre anni, ti sei avvicinato a un cane pericoloso al parco. Tua madre ti si è gettata tra le braccia e l’animale. È rimasta orribilmente ferita: ha perso un occhio, ha subito sfiguramenti. Le sono stati riconosciuti un risarcimento e un vitalizio assicurativo».

Derek era rimasto seduto in un silenzio sbigottito.

«Sarei dovuto essere io», aveva sussurrato. Le lacrime gli avevano riempito gli occhi.

«Ho sempre pensato che fosse una delle persone più coraggiose e altruiste che avessi mai incontrato», aveva aggiunto dolcemente Arlington. «Devi essere stato molto orgoglioso di lei».

Derek non aveva risposto. Era uscito dall’ufficio, era andato dritto al cimitero e si era inginocchiato vicino alla sua tomba.

«Scusami, Mamma», aveva detto con la voce strozzata. «Mi hai salvato la vita… e io ti ho trattato come un peso. Ti prego, perdonami».

Da quel giorno in poi, Derek aveva smesso di nascondere la verità. Aveva messo una delle poche foto che aveva di sua madre – con i suoi grandi occhiali da sole – sulla sua scrivania.

Era un promemoria del suo sacrificio, del suo amore e del suo rimpianto più profondo. E ogni volta che la guardava, le prometteva silenziosamente di essere migliore.



