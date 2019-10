Albano e Loredana Lecciso colpo di scena, incontro segreto di notte

Colpo di scena! S’incontrano in gran segreto in un locale milanese Al Bano e Loredana Lecciso. E se il principe azzurro a mezzanotte perdeva la sua Cenerentola, qui invece è proprio allo scoccare dell’ora fatidica che il divo della canzone italiana ritrova la sua principessa bionda. La ex coppia – che era nata diciottenni fa – ci ha abituati a tanti alti e bassi, oltre che a dichiarazioni sibilline sullo stato dei reciproci sentimenti. Ma questo incontro lontano da occhi indiscreti racconta molto più di mille interviste. Il cantante di Cellino San Marco ha appena ammesso di essere innamorato della vita, dei figli e della sua mamma, donna Jolanda, che non ha mai fatto mistero di preferire Romina Power alla Lecciso.

Loredana, dal canto suo, si rifiuta di definire il rapporto con Al Bano, ammettendo però di volergli più bene ora di prima. Potrebbe anche sembrare una formula concordata per non far soffrire i loro due figli, Jasmine e Albano junior, detto Bido, dopo la separazione. O una strategia di marketing per dar modo a Loredana di sostenere la sua seconda carriera tivù, rinata con l’aiuto di Barbara d’Urso che spesso la invita a Domenica live. In più si parla di una possibile partecipazione della Lecciso al Grande fratello vip (anche se lei sostiene di non sentirsi affatto pronta a finire nella Casa sotto i riflettori ventiquattr’ore su ventiquattro).

Eppure non c’è ragione per cui, nel cuore della notte, lontanissimi dalla loro Puglia, Carrisi e Lory debbano incrociarsi in un locale meneghino. A meno che non sia per il puro piacere di vedersi. O a meno che non ce la raccontino giusta perché magari la verità è che stanno insieme volentieri, si frequentano con piacere e forse, proprio come nella favola del principe azzurro e di Cenerentola, ci sarà anche per loro il lieto fine.

Su Al Bano e sulla Lecciso, però, aleggia sempre un fantasma ingombrante: è quello di Romina Power. Un fantasma, se non sentimentale, almeno professionale: gira voce che Al Bano voglia tornare a Sanremo in coppia con lei, ma la scelta spetta alla cantante a- mericana. Sarà forse per non indispettirla che la Lecciso si accontenta di vedere il suo (ex) amore di nascosto?