Adriano, il nuovo show di Celentano sta per arrivare. Ospiti Bonolis e Carlo Conti

Prossimamente su Canale 5 e nello specifico a partire dal prossimo 7 novembre andrà in onda il nuovo show di Adriano Celentano ovvero il programma intitolato Adriano, nato dal precedente Adrian. Quest’ultimo è stato un cartone animato preceduto da uno show breve intitolato Aspettando Adrian andato in onda lo scorso inverno ed interrotto poi dopo soltanto 4 puntate.

Secondo alcune anticipazioni che sono state pubblicate in questi giorni da Dagospia, la prima puntata dello show Adriano vedrà la partecipazione attiva proprio di Adriano Celentano cosa che invece non era accaduta con il precedente show e vedrà anche la partecipazione di due popolari conduttori ovvero Carlo Conti e Paolo Bonolis. Secondo altre anticipazioni Celentano avrà come ospiti anche tutta una serie di esponenti politici che accetteranno di essere messi sulla graticola da parte di Celentano stesso.

Adriano, a breve il nuovo show di Celentano con ospiti personaggi di spicco del mondo della politica

Saranno personaggi politici di primo piano e sia attuali membri del governo che anche ex. Uno tra tutti potrebbe essere proprio l’ex vice premier ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Proprio di quest’ultimo Adriano Celentano precedentemente ne aveva elogiato le doti, con un post che ha pubblicato proprio sul suo blog Il mondo Adriano. “Siamo fiduciosi, ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta”. Erano state queste le parole riferite da Pier Silvio Berlusconi dichiarate poco tempo fa.

Non si sa nemmeno se sarà presente Matteo Renzi a cui, dopo le ultime elezioni politiche lo scorso anno, con una lettera Adriano Celentano chiese proprio di affiancare Luigi di Maio per poter guarire l’Italia anticipando poi ciò che effettivamente è accaduto lo scorso 5 settembre, quando è nato il nuovo Goverto Conte Bis. Non si sa nemmeno se sarà presente lo stesso Luigi Di Maio che Adriano Celentano sempre nella stessa lettera di cui abbiamo appena parlato,aveva definito il vincitore del 4 marzo. Nello show, che ricordiamo sarà intitolato “Aspettando Adrian” si tratteranno diversi temi soprattutto politici come ad esempio la gestione dei migranti.

Intanto il promo è già partito ed è un misto tra l’Adriano vero e proprio e l’Adrian del cartone animato del quale pare che saranno trasmessi solo gli episodi inediti abbinati al nuovo show. “Stanno tornando tutti e due”, dice la voce dello spot. C’è tanta curiosità intorno a questo show che prenderà il via nelle prossime settimane.