Asia Argento innamorata? Ecco il nuovo fidanzato, si tratta di un ex naufrago dell’Isola dei famosi

Durante la sua ospitata a Live Non è la D’Urso l’attrice Asia Argento ha messo in mostra il suo look completamente stravolto e cambiato rispetto a qualche mese fa. Durante la puntata di Live non è la d’Urso, l’attrice ha avuto un battibecco con l’ex vicepremier Matteo Salvini ed è finita anche per questo motivo al centro dell’attenzione mediatica. Sembrerebbe proprio che l’attrice, figlia del regista Dario sia finita proprio in questi giorni al centro del gossip per il look completamente stravolto rispetto agli scorsi mesi.

In primavera, infatti, l’attrice era stata ospite di Barbara D’Urso nel suo programma Live non è la D’Urso ed il suo look era apparso il solito, ovvero molto magra, corpo esile e capelli scuri. Oggi però, il fisico di Asia Argento è completamente cambiato, è apparso più tonico e più muscoloso. I fan si chiedono se dietro questo cambio di look così sconvolgente ci sia un una ragione. Che Asia sia di nuovo innamorata? Da qualche giorno sul web infatti, gira voce che ha l’attrice sia di nuovo innamorata. Ma chi sarebbe questo nuovo fidanzato?

Asia Argento di nuovo innamorata?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Asia sarebbe finita in questi giorni nel mirino del gossip per una presunta relazione con un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni lanciate direttamente dal Magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini Asia Argento e frequenterebbe momento giovane e affascinante attore italiano. Curiosi di sapere di chi si tratta? Vi sveliamo subito che si tratterebbe a quanto pare di un attore che negli anni precedenti ha partecipato al reality show di Canale 5, ovvero L’isola dei famosi e che pare abbia avuto anche una relazione con Claudia Gerini.

Si tratterebbe di Andrea Preti. Sul settimanale di gossip Chi, ci sarebbe un articolo dedicato proprio a questa presunta relazione tra i due attori e pare che i due si stiano vedendo da qualche settimana e si parlerebbe già di sentimenti anche molto forti. Va detto però che per il momento non è arrivata alcuna conferma né tantomeno una smentita. Non si sa effettivamente se ci sia qualcosa tra i due e si rimane in attesa di qualche altro dettaglio . Molto probabilmente Asia Argento dopo le tante delusioni sentimentali adesso vuole fare le cose per bene e soprattutto vuole andarci con i piedi di piombo e riflettere prima di dare la sua storia in pasto al pubblico.