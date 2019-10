Asia Argento irriconoscibile: cambio completo del look

Dopo una lunga pausa che l’ha portata lontana dai riflettori del mondo dei social e del gossip, ecco che Asia Argento torna a far parlare di sé per via del suo cambio look che l’ha resa quasi totalmente irriconoscibile. Cosa sta succedendo nella vita dell’attrice?

Asia Argento dopo la morte di Anthony Bourdain

Il 2018 è stato un anno che ha messo a dura prova Asia Argento. Dopo lo scandalo di natura sessuale che la vede coinvolta, prima come vittima e dopo come carnefice, ecco che arriva il dolore per la perdita del compagno lo chef Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018.

La figlia di Dario Argento ha voluto raccontare quanto stava accadendo nella sua vita e il profondo dolore a Silvia Toffanin, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Verissimo: “Lui era quella persona che mi proteggeva, si prendeva cura di me e dei miei figli. Mi ha lasciato un vuoto che ogni giorno e ogni notte nulla può colmare. La sua assenza non la posso cambiare. Questo dolore non va via, è sempre con ogni giorno, ogni notte… La mattina non ci sono i suoi messaggi e nessuno che mi dice buonanotte… Credevo di essere forte, ma forse non lo sono, ma io devo proteggere i miei figli e prendermi cura di me”.

Asia Argento irriconoscibile

Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di vedere tornate sui social Asia Argento, dopo qualche mese di silenzio e ripresa. Cosa abbia fatto nel corso della stagione estiva l’attrice sembra essere un vero e proprio mistero ma, secondo alcuni rumors, sembrerebbe che la donna possa aver trovato un nuovo e famoso compagno.

A quanto pare Asia Argento avrebbe trascorso gran parte del suo tempo tra Roma e la Puglia insieme a Yari Carrisi, che adesso usa il cognome della madre Power. Ebbene sì, la dimostrazione di quanto detto è contenuta anche in alcune foto che l’uomo ha condiviso sui social. Il tutto però non finisce qui. Come mai Asia Argento si mostra totalmente irriconoscibile?

Cambio look: Asia Argento diventa bionda

Nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto modo di vedere come Asia Argento sia diventata irriconoscibile con un cambio look che ha cambiato davvero il suo viso. L’attrice ha abbandonato i capelli neri preferendo il biondo e tagliandoli molto corti.

I suoi fan pare che abbiano approvato in pieno il cambiamento ma, come vuole un po’ la ‘tradizione’, se una donna cambia look è davvero pronta a cambiare anche vita?