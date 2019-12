Caterina Balivo si siede sulle scale per la foto, il vestito è molto corto lei alza le gambe e…

Caterina Balivo in queste ultime ore sembra che ha abbia tanto parlare di sé per uno scatto che la conduttrice ha pubblicato sui suoi profili social. Così come ormai è solita fare, prima di iniziare la puntata di ieri mercoledì 18 dicembre del programma Vieni da me, la conduttrice Caterina si è lasciata fotografare con gli abiti di scena. Fino a qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse però che la conduttrice ha deciso di assumere una posizione che ha messo in mostra più del dovuto.

Caterina Balivo, sui social con gli abiti di scena

Caterina Infatti ha indossato per l’occasione un vestito piuttosto corto che ha lasciato intravedere qualcosa di più. Tranquilli non stiamo parlando di nulla di scandaloso. Andando più nel dettaglio Caterina Balivo prima della puntata Vieni da me pare che si sia recata fuori gli studi televisivi per farsi fotografare seduta sulle scale. Poi ha voluto condividere questo scatto con i suoi follower, essendo lei comunque da sempre molto attiva sui social. Questa volta la conduttrice ha scelto però una foto davvero pazzesca perché lascia intravedere un po’ troppo.

La foto lascia intravedere qualcosa in più, i fan in delirio

La posizione che Caterina ha assunto è risultata un po’ particolare perché il vestito piuttosto corto ha messo in evidenza le belle ma soprattutto lunghe gambe della conduttrice campana. I più maliziosi ovviamente hanno visto questa posa piuttosto hot, ma in realtà Caterina non ha fatto vedere nient’altro se non le sue gambe. Inevitabilmente la foto ha ricevuto tantissimi like e tanti commenti positivi arrivati sia da uomini che da donne.

Caterina Balivo, spavento a Vieni da Me

Nella puntata andata in onda questa settimana la conduttrice ha vissuto un momento di sgomento tanto da emettere anche un urlo. Ospite in studio L’illusionista Andrew Basso, l’artista Trentino che pare abbia letteralmente incantato il pubblico con le monete. Sembra che la conduttrice sia rimasta letteralmente esterrefatta davanti al numero dell’illusionista che ha fatto scomparire una delle monete proprio dalla mano della Balivo. Lei piuttosto stupita avrebbe esclamato “Noo”. Poi avrebbe aggiunto ancora: «Ragazzi mi fa paura, è una sensazione strana, senti cadere la moneta della mano, invece è scomparsa». La conduttrice sarebbe rimasta così tanto stupita, tanto da invitare Basso a casa sua. «Ti prego, puoi venire a casa mia a farlo a mio figlio perché lui dice sempre che c’è il trucco».