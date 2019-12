Elisabetta Gregoraci, le vacanze di Natale a Dubai: la showgirl e la sorella incantano il web

Sono giorni davvero particolari quelli che sta vivendo Elisabetta Gregoraci per queste vacanze di Natale a Dubai. La foto insieme alla sorella manda in tilt i fan, ma ecco che a catturare l’attenzione è anche un’altra foto postata dalla showgirl calabrese. Ecco di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci, le vacanze di Natale a Dubai

Elisabetta Gregoraci sta documentando le sue vacanze di Natale a Dubai insieme alla sorella attraverso i canali social e soprattutto su Instagram. A far discutere in queste ore è una foto pubblicata insieme alla sorella che ha conquistato il cuore dei fan. Le due donne si presentano in formissima e simili anche nell’aspetto

Non a caso sono stati tantissimi gli utenti del web che hanno commentato lo scatto con commenti come questo: “Buon giorno wawo che incantevoli meraviglie che siete complimenti siete magnifiche e divine”. A fa discutere però non troviamo solo pubblicazione delle foto insieme alla sorella, ma anche la ritrovata serenità con Flavio Briatore.

“Sono molto legata alla mia famiglia”

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto di avere un profondo legame con la sua famiglia, non a caso in occasione di una lunga intervista rilasciata a Domenica In ecco che la showgirl che ha dichiarato: “Sono molto legata alla mia famiglia e alle mie origini. Oltre alla Calabria dove sono nata, sono legata anche alla Sicilia, perché mia madre era siciliana e lì ho tutti i miei parenti”.

Successivamente la Gregoraci continua dicendo: “Sono una ragazza nata nel Sud, che ha vissuto lì. Sono felice che la mia famiglia mi abbia insegnato le cose vere della vita e questa è sempre stata la mia forza”. Ma la domanda che spesso i fan si pongono è la seguente: come sono i rapporti con Flavio Briatore?

Natale con Flavio Briatore

Ebbene sì, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci hanno trascorso insieme anche questo Natale per il bene del figlio Nathan Falco nel cuore di Dubai. I due personaggi del mondo dello spettacolo hanno trovato il modo per deporre la loro ascia di guerra, soprattutto adesso che l’imprenditore pare che abbia chiuso definitivamente la relazione con Benedetta Bosi.

Dunque, possiamo dire che tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ufficialmente tornato il sereno come confermato anche dalla foto condivisa dalla showgirl e che la mostra insieme all’ex marito e il figlio Nathan Falco per la gioia anche dei fan che ancora oggi sperano di vedere la coppia tornare insieme come un tempo.