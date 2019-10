Elton John racconto imbarazzante su Lady Diana: “Richard Gere e Sylvester Stallone vennero alle mani”

Lady Diana è stata sempre considerata una delle donne più belle al mondo, semplice ma quanto attraente. Quanto detto si evince anche dal racconto shock che Elton John ha fatto sul conto della Spencer e che vede coinvolti anche Richard Gere e Sylvester Stallone.

Lady Diana e Elton John

La morte di Lady Diana ha lasciato tutti senza parole e, ancora oggi, è un qualcosa che segna bel quotidiano la vita di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla.

Indimenticabile, ad esempio è anche l’amicizia che per anni ha unito Lady Diana e Elton John, non a caso è rimasta impressa nelle pagine della storia della musica la dedica piano e voce rotta dal pianto che l’artista ha fatto nel 1997 dopo che la Principessa morì nell’incidente in cui venne coinvolta insieme al fidanzato Dodi Al Fayed. Anni dopo la scomparsa della Spencer però ecco che il cantante torna a parlare di Lady Diana.

Elton John, racconto shock su Lady Diana

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, Lady Diana aveva conquistato una fetta di notorietà importante nel mondo. Bella come un raggio di sole e impegnata anima e corpo in missioni umanitarie, che adesso hanno deciso di portare avanti anche i figli Harry e William.

A rompere il silenzio dopo tanti anni è anche Elton John che ha rilasciato un racconto shock che vede coinvolta proprio Lady Diana tornata single dopo il divorzio con il Principe Carlo: “Eravamo a Londra, ad un party organizzato dalla Walt Disney Studios, io allora lavoravo alla colonna sonora de Il Re Leone”. Poi continua: “Durante quell’evento, Richard Gere e Lady Diana sembravano molto presi l’uno con l’altra. Mentre tutti noi parlavamo, non ho potuto non notare una strana atmosfera nella stanza”.

“L’amicizia che stava nascendo non andava bene”

Lady Diana ancora una volta era riuscita a conquistare la scena e tutti erano concentrate su di lei e quello che sarebbe potuto essere il flirt del secolo. Lady Diana e l’attore Richard Gere, il mondo del gossip se così fosse stato ne avrebbe parlato per anni e, probabilmente, ancora oggi.

Così però non è stato dato che, secondo quanto raccontato da Elton John, quella era un altro personaggio famoso era presente all’evento e che si è dimostrato molto geloso di quella simpatia. Stiamo parlando proprio del volto di Rocky Balboa, ovvero Sylvester Stallone. Elton John ha infatti raccontato: “L’amicizia che stava nascendo tra Diana e Richard Gere non andava bene a Sylvester Stallone. Penso che fosse venuto proprio con l’intenzione di provarci con lei”. Successivamente il cantante inglese e amico della Spencer conclude dicendo: “Ha visto rovinati tutti i suoi piani da Richard”.