Emma Marrone si confessa per la prima volta: “Ho visto mia mamma piccola”

Emma Marrone rompe il silenzio dopo la malattia e si confessa per la prima volta in una lunga intervista rilasciata al settimanale di gossip Vanity Fair. Il calvario della cantante salentina sembra esser ormai definitivamente finito e archiviato, ma ciò che più ha colpito è stata la sua ammissione e per la prima volta si confessa al pubblico: “Ho avuto paura”.

Emma Marrone si confessa per la prima volta

Sono state settimane particolari quelle vissute da Emma Marrone dopo la scoperta della malattia. La cantante salentina dopo la pubblicazione del singolo Io sono bella, scritta per lei da Gaetano Curreri e Vasco Rossi, ha dovuto comunicare ai fan la necessità di dover prendere una pausa dal mondo della musica al fine di potersi dedicare completamente e totalmente a sé stessa dato il delicato intervento che ha poi subito il 23 settembre del 2019.

A distanza di un mese dall’accaduto, Emma Marrone a Vanity Fair si racconta dicendo: “Non vorrei sembrare presuntuosa, però io. Per quanto le persone ti dimostrino amore, dalla famiglia ai tuoi migliori amici, sei tu che devi fare i conti con te stessa. Quindi è stata la mia testa, il modo in cui mi sono posta all’inizio nei confronti di tante situazioni. Sono una combattiva, una riflessiva, ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto”.

“Ho visto mia mamma piccola”

Emma Marrone, dopo le tante notizie diffuse sul suo conto, ha deciso quindi di rompere il silenzio e raccontare senza filtri gli effetti devastanti che la malattia ha avuto su di lei e non solo.

Il pensiero della cantante va subito ai genitori: “Ho visto la mia mamma, per la prima volta, piccola. Neanche a mia madre ho fatto vedere quanto dolore veramente provassi. Dopo l’intervento sono scesa subito dal letto per far vedere alla mia famiglia che c’ero, che ero in forma e che andava tutto bene”.

Emma Marrone: “Io sono libera”

Nonostante il terrore, la paura e tutte le difficoltà legate all’affrontare una nuova devastante malattia e conseguente intervento, Emma Marrone ad ogni modo è tornata più forte di prima e prontissima a conquistare il suo posto nella musica con il nuovo album Fortuna.

Dieci anni dopo l’inizio della sua carriera dichiara: “Io sono sempre stata così: libera. Se non dico quello che penso vado a dormire con il mal di pancia la sera. Preferisco buttare fuori invece che tenermi tutto dentro perché poi ci si ammala. Si vive una volta sola e voglio dire sempre quello che penso, perché magari, un domani, sarà di buon esempio per qualcun altro”.