Torino, mangia il panettone e muore soffocato la sera della vigilia: Giovanni, 47 anni





Un tragico incidente si è verificato ieri a Settimo Torinese, dove un uomo di 47 anni, Giovanni Lopez, è morto soffocato da un bolo alimentare composto da pezzi di panettone e spicchi di mandarino. L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno, mentre l’uomo si preparava per il pranzo della vigilia di Natale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno tentato di rianimarlo, non sono riusciti a salvarlo.





Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il boccone che ha causato il soffocamento ha bloccato le vie respiratorie di Lopez, portando alla sua morte. Questo triste evento ha scosso la comunità locale, evidenziando i rischi associati a cibi festivi, specialmente durante le celebrazioni natalizie.

In un contesto diverso, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto hanno condotto controlli su prodotti alimentari tipici delle festività natalizie nella provincia di Brindisi. Durante queste operazioni, hanno ispezionato una nota pasticceria, scoprendo una frode legata alla commercializzazione di panettoni artigianali. I militari del NAS hanno rinvenuto e sequestrato oltre 100 confezioni di panettoni etichettati come artigianali, ma che in realtà erano stati prodotti da un’industria del Nord Italia. Questi dolci erano stati acquistati in grandi quantità, ri-etichettati e stoccati in un magazzino per la vendita durante il periodo natalizio.

L’operazione ha portato alla chiusura dell’attività di preparazione e vendita di gelato per cani, poiché era stata avviata senza le necessarie autorizzazioni. Il titolare dell’azienda è stato sanzionato con multe per diverse migliaia di euro e deferito alla Procura della Repubblica per frode in commercio. Nonostante le irregolarità, i carabinieri hanno accertato la genuinità e la commestibilità dei panettoni sequestrati, decidendo di devolvere i prodotti a enti caritatevoli della provincia per la distribuzione a famiglie in difficoltà, in seguito a un provvedimento richiesto dai militari all’Autorità Giudiziaria.

Questi eventi, che si sono verificati in un periodo di festa, mettono in luce non solo i rischi legati al consumo di cibi festivi, ma anche le problematiche legate alla sicurezza alimentare e alla frode commerciale. La morte di Giovanni Lopez è un tragico promemoria dell’importanza di prestare attenzione alla propria alimentazione, specialmente durante le festività, quando si tende a mangiare cibi più elaborati e ricchi.

Il caso di Lopez ha suscitato una forte reazione nella comunità, con molti che si sono uniti nel cordoglio per la sua prematura scomparsa. La sua morte ha portato alla luce la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi alimentari e alla sicurezza durante i pasti festivi. La tragedia di Settimo Torinese serve da monito per tutti, sottolineando l’importanza di mangiare con cautela e di essere consapevoli dei potenziali pericoli legati al soffocamento.

Nel frattempo, l’operazione dei carabinieri a Brindisi evidenzia la necessità di un controllo rigoroso sui prodotti alimentari, specialmente durante le festività, quando la domanda di dolci tradizionali come il panettone aumenta. La frode alimentare non solo danneggia i consumatori, ma mette anche a rischio la reputazione dei produttori onesti e delle tradizioni culinarie locali.



