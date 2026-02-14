Travaglio nel mirino: cosa non dice per difendere Gratteri dopo le parole sul referendum





Quello che Travaglio nasconde su Gratteri

Quando la Cassazione accusò di “chiaro pregiudizio” il pm del no alla riforma





di Alessandro Sallusti per il blog di Nicola Porro

Scusate se torniamo a parlare di Nicola Gratteri, il procuratore della repubblica che accusa chi voterà Si al referendum sulla giustizia di stare dalle parte degli indagati, dei corrotti e dei massoni facenti parti di logge deviate.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è chiesto se non fosse il caso di sottoporre il procuratore a un test psichiatrico, mi permetto di aggiungere che anche un test antidoping potrebbe aver un suo perché.



