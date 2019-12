Kate Middleton pubblica foto di Natale, c è William con i figli. Risposta a Meghan?

Nelle scorse ore Kate Middleton ha voluto pubblicare uno scatto che ritrae la sua famiglia riunita, forse in risposta ad un immagine pubblicata dai Duchi di Sussex nelle scorse ore. Nella foto che è stata pubblicata nello specifico da Kate Middleton si vede il marito ovvero il principe William che bacia il piccolo Louis sulla guancia con accanto il principino George e la principessa Charlotte. Si tratta di una foto in bianco e nero che la Duchessa di Cambridge ha scattato ed ha pubblicato nella giornata di Natale. In questa immagine principe William indossa un berretto di lana e abbraccia a se il figlio più piccolo ovvero il piccolo Louis, mentre Charlotte poggia le mani sul fratello.

Kate pubblica scatto di famiglia

Al loro fianco, seduto su una poltrona vi è il piccolo George ovvero il primogenito di Kate William. Si tratta però di una foto che pare sia stata scattata all’inizio anno, mentre la famiglia si trovava a Norfolk.In questa immagine non figura Kate, una delle persone più fotografate al mondo e che per una volta è passata dietro l’obiettivo ed è stata lei a pubblicare uno scatto della sua famiglia. Queste festività natalizie sono state molto importanti per la famiglia reale e per la prima volta il principino George e la principessa Charlotte hanno partecipato alla messa di Natale e si sono uniti anche alla folla di sudditi che erano davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena per aspettare l’uscita dei reali.

I due Principini sono stati acclamati dalla folla ed hanno attirato l’attenzione di tutti per la loro bellezza ed eleganza. Alla messa ha partecipato anche la regina Elisabetta senza però al suo fianco il marito, ovvero il principe Filippo che come sappiamo nei giorni scorsi è stato ricoverato in ospedale in via del tutto precauzionale. Ad accompagnare la Regina vi era il principe Andrea che in quest’ultimo periodo come sappiamo è stato al centro di uno scandalo per una amicizia molto intima e profonda con il miliardario americano Epstein che è stato coinvolto in uno scandalo sessuale.

Grandi assenti i Duchi di Sussex

Grandi assenti invece I Duchi di sussex, ovvero il principe Harry e Meghan Markle che nelle scorse settimane è volata in Canada per trascorrere qualche settimana di relax lontano dai riflettori ed in compagnia della mamma Doria. La famiglia ha fatto sapere di non voler fare ritorno a Londra per le festività natalizie e questa notizia pare che non sia stata accolta di buon occhio dalla regina Elisabetta che è da sempre molto legata alla tradizione.