Oroscopo Branko Oggi Lunedi 11 Novembre 2019, previsioni zodiacali tutti i segni

ARIETE – Ultima fatica per i nati a fine segno. Marte in Bilancia è nella fase finale ed è meno convinto nel farvi polemizzare con il partner. E voi avete voglia di risollevare la testa e guardarvi in giro, spezzando il buio di novembre con una risata contagiosa. Ci penserà Venere a spifferarvi nell’orecchio quello che volete sentirvi dire. Cioè? Che siete in gamba e che piacete molto. E di colpo l’umore cambia. Parola chiave della settimana: gratificazione. Siete sollevati e più sereni. Giove favorisce le realizzazioni personali. Manifestate gratitudine per un anziano maestro di vita che vi ha soccorso in diverse circostanze. Momento propizio pér scrivetevi a selezioni e concorsi, specialmente quelli artistici In amore è necessario un cambiamento. I sentimenti non non si nutrono di litigi e dispetti. Se avete in mente di sottoscrivere un piano di risparmio, è giunto il momento. «L’amore non è bello se non è litigarello», cantava Rugantino. E allora potrete sicuramente divertirvi. Venere amica e Marte ostile (ma complici tra loro) rendono bollente il vostro talamo. Si prospetta una settimana di sensi eccitati con una forte propensione per avventure davvero di fuoco.

TORO – La Luna piena apre il vostro sguardo sugli altri. Di colpo capite che non si può vivere solo per lottare in un corpo a corpo con il partner. A testa bassa su tutto. È Venere la prima a incoraggiare la giusta messa a fuoco seguita da Marte che riesce a liberarvi dall’affanno del “tutto e subito”. Dovete fermarvi e riflettere senza farvi travolgere dalla frenesia di bruciare ogni passaggio con ostinazione cieca. Parola chiave della settimana: comprensione. E il momento eh resistiate anche se qualcuno vuole mettervi fuori gioco. Restate, come sempre, decisi e fermi sulle vostre decisioni. Ancora una volta, agirete cuoi cuore, gli astri premieranno la vostra costanza. In amore l’incontro che sognavate. Ora è realtà. Mostrate il lato romantico che è in voi. Sul lavoro cercate di mantenere calma e idee chiare sul da farsi. Per l’economia niente passi falsi. Valutate prima di agire.Non è il momento di prendere decisioni importanti. Anche se avete le idee chiare, con il Sole e Mercurio all’opposizione la situazione è troppo fluida. Approfondite le questioni economiche, soprattutto quelle condivise con altri. Ma non trascurate gli affetti dei vostri cari.

GEMELLI – Oscillazioni. Forse è la Luna piena in Toro che vi porta a spolverare l’Io con ironia e una simpatia imbattibile. Poi di colpo rovescia la medaglia trasformando la vostra euforia nel suo contrario. E il narcisismo del Gemelli che vira sull’io è odioso (di pascaliana memoria). Per fortuna Marte in Bilancia resta con la testa sulle spalle e presto ristabilisce gli equilibri, attenuando gli sbalzi emotivi. Parola chiave della settimana: riparare. Niente vi sfugge e la verità saprete coglierla al volo. Certe incomprensioni sono temporanee. Per le difficoltà pratiche rivolgetevi a un professionista. Se il vostro partner con voi è un po’ freddino non è colpa sua. Siate meno leggiadri e cercate di dimostrare affetto e fedeltà, i Sul lavoro vi affideranno un incarico prestigioso e la buona retribuzione andrà a rimpinguare il vostro conto in banca. Concessa qualche spesuccia.Avete una bella energia e tanta voglia di utilizzarla per dare vita a occasioni divertenti, magari trasgressive. Si preannunciano contatti professionali molto promettenti. E se l’amore non è al top, in compenso siete favoriti nei rapporti amichevoli e nella cura dei vostri hobby.

CANCRO – Pochi giorni, poi si respira. Senza il fiato sul collo di Marte in Bilancia che s’adopera a far lievitare l’ansia. Intanto la Luna piena in Toro è una bella parentesi di luce che restituisce un romanticismo rassicurante, trascurato per colpa di Saturno e Plutone, pianeti giudicanti che alzano l’asticella della sfida sentimentale. Ma ora vi fermate dentro un respiro che ha il sapore familiare dell’affetto. Parola chiave della settimana: sollievo. In amore se non vi fosse chiaro serve un gran talento! Una persona di grande fascino sarà a voi dedita. Cercate di non illuderla. Se siete interessati, ditelo chiaramente a voi stessi e potenziale partner. Erotismo e affetto saranno per tutta la settimana il vostro solo pensiero. Siate dolci con chi soffre per un rifiuto. Se volete vendere o acquistare casa potrete farci un pensiero concreto. La settimana è favorevole.Meno arrendevoli e concilianti del solito, tendete a tirare fuori le unghie e, se necessario, a mostrare i denti. Marte, Saturno e Plutone in posizione dissonante vi rendono piuttosto aggressivi, quasi irriconoscibili. Attenti però a mirare bene: sarebbe un peccato colpire anche chi è innocente!

LEONE – Lo sanno tutti che il vostro segno sopporta la fatica con forza titanica, e affronta il lavoro con un sorriso che è concorrenza sleale alla Luna piena della settimana. Ma ora dovete pensare anche a voi stessi prestando orecchio alla stanchezza, senza fare spallucce. Ci sono momenti dove occorre fermare il battaglione che avanza impavido. Mettendo a tacere la competizione professionale. Contate voi, solo voi. Parola chiave della settimana: cura. Preferite le relazioni in carne ed ossa. Un viaggio di lavoro all’estero sarà vostro complice per delle nuove conoscenze. Anche se l’altro parlerà una lingua che conoscete pochino. Buono anche per gli affari. Gli astri dicono che unirete il dovere al piacere. Buona fortuna! in banca le risorse non scarseggiano ma sarà bene che voi facciate attenzione. Avete sentito mai parlare di calcolatrici? Ne basta anche una economica.Forse in questo momento, a causa di Mercurio ostile, non avete sempre le idee chiare su quello che volete, ma in compenso vantate uno slancio straordinario. Trascinati dall’entusiasmo, a volte finite fuori strada. Non vi preoccupate, perché voi vi rialzate sempre, pronti a ricominciare.

VERGINE – Martedì risalite sul podio. Non importa se Venere in Sagittario soffia sul senso del dovere ravvivando le braci di tante piccole ossessioni. Quello che conta è la Luna piena nel segno del Toro che fa tornare i conti in una settimana significativa. Che apre il sorriso, distende la ruga sulla fronte, riallaccia le connessioni con gli altri. Mercurio in Scorpione è pensiero acuto che non lascia mai nulla al caso. Parola chiave della settimana: recupero. Per voi i dettagli sono fondamentali, e questo vi porterà a meritare un premio che sarà vostro. Si tratta di impegnarsi a fondo ancora un po’. La fatica è sempre premiata. In amore prendetevi una rivincita. Date prova di lucidità anche se il cuore batte e lé gambe tremano.Sul lavoro avete un’idea in cui credete da tempo? Portate avanti il progetto. Non si sa mai… Le finanze sono buone ma non cercate di fare gare a ostacola.La settimana si apre con la Luna Nera in Pesci, in prossimità di Nettuno. Si preannuncia un momento sentimentalmente tumultuoso. Proprio voi, sempre così attenti alle regole, sentite il profumo seducente della trasgressione. Ne sarete turbati, ma anche tentati. Eccome!

BILANCIA – Una ola da stadio solo per voi. Dalla Luna piena, a Venere e Marte che vi guardano come genitori soddisfatti. Perché non mollate di una virgola il vostro progetto. E proseguite consapevoli verso l’indipendenza. Non importa se Saturno tenta di ostacolarvi. Ormai siete usciti dalle pieghe dell’incertezza, dalla risposta diplomatica che prende e perde tempo. Ora avete ingranato la marcia giusta. E si vola. Parola chiave della settimana: cambiamento. Settimana variegata e stimolante. La famiglia può causarvi qualche ansia. Ponetela al centro delle vostre priorità perché ora richiede attenzioni e cure particolari. In compenso siete ricchi di idee e avviate iniziative intelligenti su ogni fronte. Momento favorevole per le vostre tasche.

SCORPIONE – Ci sono periodi di grande soddisfazione dove siete talmente consapevoli delle vostre qualità, che il coniuge è costretto a inserire la retromarcia. Ma in questi giorni vi sentite stanchi persino di voi stessi e dell’incessante rincorsa verso l’impossibile. Probabilmente è il moto retrogrado di Mercurio in Scorpione che confonde i pensieri. Perché quel continuo tornare sui suoi passi finisce col disorientarvi. Parola chiave della settimana: recuperare. Cercate di essere ottimisti, altrimenti Giove non vi aiuterà. Sapete bene chi vi è amico e chi no. Di sicuro non siete amici di voi stessi! Se c’è una lei o un lui che vi piace non cercate di avvicinarlo con una scusa. Guardate bene: chiede con gli occhi un cenno. Non siate gelosi prima di cominciare, mandereste tutto in fumo. L’intuito è anche una professione. Specializzatevi perché a volte solo l’istinto in economia non basta. Auguri agli artisti che festeggiano il compleanno: il cielo potenzia la loro creatività. La Luna l’il novembre raggiunge Urano e si oppone al vostro Sole congiunto a Mercurio. Il rischio? Inattese incomprensioni nella coppia e in famiglia. Sorprese piacevoli il 15, quando il cielo sarà tutto per voi.

SAGITTARIO – La direzione è quella giusta. Non c’è bisogno di fermarvi a chiedere. Venere è complice formidabile che riporta a casa il maltolto, a partire dall’autostima. E ora che è tornata vi sentite con un’euforia addosso frizzante come una lattina di birra appena stappata. Ma non finisce qui. Anche Giove e Marte giocano bene la loro parte. Chiudendo finalmente i file rimasti aperti. E ripartendo con nuove priorità. Parola chiave della settimana: ripartire.Con Venere nel segno e Marte complice, siete pronti a partire all’attacco e a porvi in prima linea in qualunque situazione. Attenti a non esporvi troppo. Verificate che si tratti davvero di una buona causa. Nettuno dissonante vi confonde e voi potreste prendere “lucciole per lanterne”!

CAPRICORNO – Pochi giorni e siete liberi dalla pesante ostilità di Marte. Tradotto: via la nuvola che ingigantiva le ansie, basta preoccupazioni. Venere nella seconda casa recupera il tempo perso a fumare pessimismo, sparecchia dallo sguardo l’indifferenza nei vostri confronti. Finalmente vi accorgete dello specchio, e tornate a piacervi. Con la complicità di una magnifica Luna piena in Toro che ha occhi solo per voi. Parola chiave della settimana: accoglienza. Considerate lunedì 10 novembre un giorno di riflessione. Prima di agire, aspettate che la Luna lasci il segno dell’Ariete. Da martedì 12 potete mettervi di nuovo in marcia, senza scordare che Marte ostile può indurvi a essere aggressivi proprio quando dovreste agire con freddezza.

ACQUARIO – Ci sono avvisaglie nell’aria. Martedì la Luna piena convoca in riunione tutti i segni, tranne il vostro. Perché mai? La risposta è semplice: l’Acquario, quando si tratta di stare insieme alla grande famiglia, non solo zodiacale, ricorre alla telefonata imprevista, anteponendo più o meno giustificate emergenze. E questa dinamica che si ripete spesso fa sorgere una domanda: perché fuggite, coperti dall’alibi del lavoro? Parola chiave della settimana: verità.Ecco il malumore. Perdete il pelo ma non il vizio (di criticare colleghi e partner). E ora di cambiare. E un atteggiamento che sta cominciando a stancare anche voi. Se qualcuno vi ronza intorno rallegratevi. Cercate di misurare le parole. No a distazioni e superficialità. L’egoismo in amore non paga. E proprio il caso di dire: vi manca una lira per fare un milione. Vincete la pigrizia e non pensate di risolvere con un gratta e vinci. Siete decisi, determinati all’azione in modo sorprendente. Marte e Venere complici vi rendono più audaci. Prendete l’iniziativa in amore e sentite il desiderio di sperimentare situazioni nuove. Siete stanchi di preoccuparvi per gli altri, è finalmente arrivato il momento di occuparvi di voi.

PESCI – Siete la star della settimana. Non si rimandano più colloqui con soci, capi, perché è ora di trattare e discutere. È davvero questo il momento per far brillare la vostra immagine sotto la Luna piena. È ora di pronunciare la frase che sblocca le resistenze con lui e forse anche in famiglia. E non importa se Mercurio fa il matto giocando tra freno a mano e acceleratore. Non sa che siete voi i veri Zar della follia. Parola chiave della settimana: tempismo. Finalmente potete agire in scioltezza, prederete decisioni altruistiche. E se vi criticano, ricordate a tutti essere generosi è un dovere ma spopratutto un piacere. In amore sarete esposti a un sacrificio. Accettate le condizioni, poi vi sentirete meglio. Anche perché arriveranno per questo tanti baci! Il lavoro procede bene, ma attendi a non inciampare in facili idealismi. Le finanze dicono: avete dimenticato qualche bolletta? Pagatela. Bando al pessimismo crescente, alimentato da Venere e Giove dissonanti in Sagittario, e bando a quella sottile sensazione che vi fa sentire in credito verso il mondo intero. Rischiate di impelagarvi in dubbi e paure, tra sospetti e sfiducia anche verso le persone che conoscete meglio.