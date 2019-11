Oroscopo Branko Domani Venerdi 22 Novembre 2019, previsioni tutti i segni

ARIETE – AMORE Settimana perfetta per risolvere le incomprensioni che hanno tentato di minacciare la complicità delle vostre relazioni. Puntate sulle giornate favorevoli, se volete rinnovare i legami che meritano il vostro amore. PROGETTI La voglia di rivincita raggiungerà il massimo livello. Cercate di non cadere nell’errore di sottovalutare alcun dettaglio prima di inaugurare qualsiasi progetto.

TORO – AMORE Le Stelle, con Marte contro dallo Scorpione in pole position, cercheranno di farvi saltare i nervi. Per esorcizzare ingestibili conseguenze, cercate di far scivolare sul nascere le provocazioni. Il fine settimana sarà appagante. PROGETTI Idem nel lavoro. Le Stelle lasciano intravedere controlli burocratici, forse anche fiscali, che possono mandare in crisi l’attenzione richiesta dalla professione.

GEMELLI – AMORE Con Venere che si oppone alla serenità dal Sagittario si intravede baruffa nell’aria. Le relazioni in crisi avranno favorevoli opportunità, per ritrovare l’armonia. Per le unioni solide si preannunciano vivaci e utili chiarimenti. PROGETTI La settimana non offre giornate speciali. Sfruttate il momento per rivedere gli obiettivi. Nelle collaborazioni è probabile che le aspettative vengano deluse.

CANCRO – AMORE Grazie a Marte, vigoroso complice dallo Scorpione, il vostro desiderio di emozioni si ravviverà. Puntate tutto sulle poche, ma fruttuose, giornate favorevoli, se volete rinsaldare il vostro legame. PROGETTI Un disegno del Destino vi aiuterà a trovare la via migliore per raccogliere il successo e conseguire meritate soddisfazioni. Nuovi collaboratori e nuovi progetti saranno la chiave per ripartire.

LEONE – AMORE Venere che risplende dal Sagittario fa colorare le giornate di armonia. Ma con Marte che vi sfida dallo Scorpione, la sensazione di lesa maestà rischia di far capitolare le buone intenzioni. Saprete scegliere da che parte stare. PROGETTI La gestione degli impegni si profila frenetica, forse anche a causa di qualche inspiegabile rallentamento che rischia di sfasare la vostra attenzione.

VERGINE – AMORE Venere contraria e Marte propizio vi consentiranno di esternare ciò che custodite nel cuore. Chi vi ama davvero non esiterà a rassicurarvi. Weekend indimenticabile anche per i single. PROGETTI Le Stelle sono perfette per prendere in mano la vostra vita lavorativa. Per renderla più efficace e produttiva. L’energia sarà al top, cercate di utilizzarla saggiamente, cioè senza voler strafare.

BILANCIA – AMORE La straordinaria congiunzione astrale Venere-Giove dal Sagittario regala complicità. Visto che per voi “l’amore è la danza dell’anima”, sarà emozionante immaginarvi instancabili ballerini alla faccia di Saturno contro. PROGETTI Le giornate favorevoli lasciano intravedere fortunate circostanze che, acchiappate al volo, fanno sperare in un super momento per mostrare chi siete.

SCORPIONE – AMORE La super carica energetica che Marte è pronto a regalarvi è perfetta per rinvigorire il vostro desiderio di emozioni. Per chi è solo si intravedono opportunità per un indimenticabile flirt. PROGETTI Le Stelle risvegliano il vostro spirito di competizione. Sfruttate le giornate favorevoli, se volete trasformare una vostra idea in un successo. Riprenderete in mano un vecchio progetto.

SAGITTARIO – AMORE Una straordinaria congiunzione astrale tra Venere, Giove e la Luna, tutti e tre nel vostro segno, accende il desiderio e risveglia la trasgressione. La complicità con la persona amata si arricchirà di emozioni. Per i single, in arrivo indimenticabili innamoramenti. PROGETTI Sfruttate la Stella della Fortuna, Giove: fra un po’ vi lascerà perché possiate trovarvi nel posto giusto al momento giusto.

CAPRICORNO – AMORE Per effetto di Marte, vigoroso messaggero dallo Scorpione, una grande forza d’animo vi viene in provvidenziale soccorso. La complicità in amore si arricchirà di amicizia e le amicizie si rinforzeranno nella reciproca stima. PROGETTI La stessa carica energetica si rivelerà un toccasana nel lavoro. Saprete elaborare e rilanciare un audace e grandioso progetto, meritevole di attenzione.

ACQUARIO – AMORE Le Stelle tenteranno di provocare qualche crisi che cercherà di impedirvi la percezione dei vostri obiettivi. Dovrete definire le vostre priorità: decidete se è più importante l’amore o la carriera. PROGETTI Puntate sulle giornate favorevoli, se volete portare avanti il vostro lavoro. Il momento fa uscire allo scoperto gli invidiosi e i fasulli collaboratori. Quindi approfittatene per fare piazza pulita.

PESCI – AMORE Con un Marte propizio il vostro sensuale desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore. Farete colpo grazie al vostro fascino. Grandi opportunità per i cuori solitari. PROGETTI La gestione degli impegni vi permetterà di raccogliere gratificanti riconoscimenti. Ancor più se per il vostro lavoro avrete a che fare con altre città, l’estero e con il mondo dei social.