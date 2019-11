Ylenia Carrisi a Chi l’ha visto? La foto che mostra i cambiamenti della figlia di Albano

La famiglia Carrisi sta dedicando molte pubblicazioni su Instagram a Ylenia, la figlia di Albano e Romina Power scomparsa oltre vent’anni fa. I fan hanno deciso di sostenere la famiglia pubblicando una foto che mostra come potrebbe essere oggi la figlia della coppia di cantanti.

Ylenia Carrisi è viva?

Questa è una delle domande che spesso si pongono i fan di Albano e Romina e non solo. La scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei misteri più seguiti della cronaca italiana. La giovane è scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni e le ipotesi su ciò che le possa essere successo sono davvero tante. Qualcuno parla di omicidio, altri di una nuova vita lontano dalla famiglia perché incapace di vivere sotto le luci della notorietà, altri ancora sostengono che questa viva sotto un programma di protezione testimoni. Infine, c’è l’ipotesi sostenuta da Albano e dalla polizia di New Orleans, ovvero quella secondo cui Ylenia possa essersi suicidata gettandosi nel fiume Mississippi facendo perdere anche il suo corpo.

Ylenia Carrisi a Chi l’ha visto

In questi anni della scomparsa di Ylenia Carrisi si è anche parlato al programma Chi l’ha visto. La trasmissione ha anche fornito al pubblico delle foto di Ylenia Carrisi invecchiata, mostrando così come potrebbe apparire adesso la figlia di Albano e Romina.

Qualche giorno fa Romina Power ha anche pubblicato una serie di foto della figlia, rinnovando il suo appello e chiedendo al pubblico di aiutarla a ritrovarla convinta che comunque abbia trovato la sua felicità in un angolo del mondo come lei sperava. Il 29 novembre 2019 si avvicina e questo giorno segnerà un altro compleanno che Ylenia non festeggerà insieme ai genitori e i fratelli che la ricordano come una ragazza ‘magica’.

L’aiuto dei fan

Ad aiutare Albano e Romina ci sono anche le fan page che stanno sostenendo la loro nuova richiesta di aiuto. Una delle pagine in questione ha condiviso una foto che ritrae Ylenia Carrisi come sarebbe oggi. Il sorriso di sempre e il viso segnato dal tempo… così come la immagina anche Romina Power.

Nel corso delle settimane precedenti Yari Carrisi, ospite di Maurizio Costanzo, ha avuto modo di rompere il silenzio e di spiegare qual è la sua personale opinione sulla scomparsa della sorella. L’uomo, differentemente dal padre, non crede al fatto che la sorella possa essere morta dato che al momento in esiste una prova che questa effettivamente non ci sia più, motivo per cui rifiuta l’idea di seppellire la sorella come magari hanno già fatto altri sostenendo così anche la mamma Romina Power che non ha mai smesso di cercarla.