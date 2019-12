Principe Carlo, la reazione alla morte dell’ex moglie Lady Diana

Ricorderete tutti quel tragico 31 agosto 1997, ovvero il giorno in cui morì Lady Diana Spencer. Fu questo un evento davvero tragico che ebbe delle conseguenze gravissime non soltanto nel Regno Unito, ma tutto il globo. A distanza di 22 anni dalla morte della principessa si continua a parlare ancora di lei. Sono ancora tanti i retroscena e i complotti che si sono generati in seguito alla morte della principessa Diana. Ma quale fu la reazione del Principe Carlo? Secondo quanto riferito da Penny Junor, nella sua biografia reale, l’autrice del libro The Firm, pubblicato nel 2005, il Principe Carlo appresa la notizia della morte dell’ex moglie, avrebbe detto “Mi daranno tutti la colpa, vero?”. Secondo quanto riferito ancora da Penny Junor, il Principe Carlo sin da subito si rese conto di quali potessero essere le conseguenze dopo la morte dell’ex moglie, la Principessa più amata al mondo.

La morte della Principessa Diana, le conseguenze in Inghilterra e in tutto il mondo

Il Principe Carlo, inoltre, avrebbe anche temuto una crisi monarchica e una serie di polemiche dalle dimensioni gigantesche. Junor parla di una conversazione tra il Principe Carlo ed il suo segretario personale, ovvero Stephen Lamport, su alcune difficoltà incontrare dalla Regina Elisabetta nel contenere delle polemiche scaturite dalla morte della Principessa. Ovviamente queste polemiche avrebbero investito l’intera famiglia e avrebbero potuto intaccare la monarchia.

Sarebbero state queste le principali preoccupazioni del Principe Carlo. Ad ogni modo, la scrittrice sarebbe andata avanti, parlando anche dello stato d’animo del Principe in seguito alla morte dell’ex moglie. Quell’incidente e di conseguenza la morte della Principessa, che all’epoca aveva solo 36 anni fu terribile la famiglia reale.

Il Principe Carlo triste e con i sensi di colpa dopo la morte di Diana

Di questo Penny Junor ne ha parlato anche in un altro libro da lei scritto e intitolato The Duchess, uscito nel 2017. In questa opera il Principe Carlo viene descritto come un uomo molto triste ma soprattutto preoccupato per i figli. Pare che il Principe fosse combattuto e preso dai sensi di colpa per come la storia con l’ex moglie era andata ed avrebbe nutrito dei rimpianti per non essere stato al fianco di Lady Diana nell’ultimo periodo della sua vita. Come sappiamo, i due divorziarono circa un anno prima della morte della Principessa. Sicuramente, chi ha risentito principalmente della morte di Diana furono i suoi due figli, ovvero William ed Harry.