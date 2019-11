Scandalo a Uomini e Donne, ex troista sotto accusa: “Ha rubato i soldi”

Un’ex tronista programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si trova nel mirino del gossip per via di un’accusa mossa alla persona in questione, la quale avrebbe rubato addirittura dei soldi ad un evento.

“Avevo voglia di dare una storia”

Nel corso di queste settimane ha fatto parecchio discutere il libro scritto da Valentina Dallari, dal titolo Non mi sono mai piaciuta. Qui la dj e influencer ha deciso di raccontare il suo esordio a Uomini e Donne e la relazione con Andrea Melchiorre, ex corteggiatore e fidanzato che la Dallari annovera tra le cause della sua anoressia.

Nell’estratto pubblicato da Isa e Chia è possibile leggere: “Avevo voglia di dare una storia vera perché si può imparare anche da quelle. Riconoscere di essere malati non è semplice infatti anche io non credo di averlo capito davvero. So quello che è successo però non riesco a ricordarlo perché nel mio caso questa malattia è cattiva perché ti va ad infettare anche gli occhi: vivo un po’ dei ricordi degli altri e di quelle poche foto che mi sono rimaste”. Peccato che gli elogi per il libro devono lasciare spazio a una notizia ben diversa: oggi l’ex tronista si trova costretta a difendersi perché accusata di furto.

Scandalo a Uomini e Donne

Valentina Dallari ha raccontato nei suoi canali social la sgradevole sorpresa ricevuta in occasione di due serate alle quali doveva prendere parte in Abruzzo.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano Valentina Dallari ha dichiarato: “Ragazzi, buongiorno! Sto tornando adesso, mi sto facendo altre cinque ore di macchina perché ieri avevo una data prestabilita già in questo posto in Abruzzo e che, purtroppo, non ha potuto esserci perché ci sono stati dei grandissimi, enormi, problemi. Sono arrivata e hotel, location, non erano quelli prestabiliti dal contratto”. Valentina Dallari continua dicendo: “Mi sono trovata in una situazione abbastanza greve in cui non si poteva assolutamente lavorare, almeno io non sono abituata a lavorare così. È stato brutto, mi dispiace per chi mi stava aspettando, ma purtroppo non è stata colpa mia. Queste cose capitano, ma non volevo capitasse a me”.

“Ha rubato tutti i soldi”

A spiegare quale sarebbe la verità dei fatti sarebbe stato il procuratore Ivan Iacutone che, sempre secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Si è presentata all’hotel prestabilito. Messa al corrente di tutto, le è stato dato vitto, alloggio e tutto il resto come da accordi. Dopo mezz’ora ha voluto cambiare hotel in cui alloggiare, che era stato prenotato e pagato, e l’abbiamo accontentata. Nel secondo hotel non si è mai presentata. Ha rubato tutti i soldi, compreso il pagamento del secondo albergo ed è scappata via insieme all’altro impostore, il suo driver, non effettuando la prestazione artistica pattuita. Consiglio a tutti di tenerla lontana. Quello che ha fatto non ha bisogno di aggettivi”.