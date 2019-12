Wanda Nara scatenata, l’intimità con Icardi: “Solo se la partita va bene”

In attesa dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip ecco che l’attenzione dei fan del reality si concentra su Wanda Nara, tanto criticata ma ugualmente seguita sui social. Wanda Nara ha deciso di raccontarsi al settimanale di gossip Chi nella quadrupla veste di mamma, procuratore, modella e influencer sui social… con un’attenzione particolare al ruolo di moglie e quindi all’intimità con Mauro Icardi.

“Mauro Icardi è molto professionale”

Nel corso delle ultime ore stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni che Wanda Nara ha rilasciato sia al settimanale di Chi he al programma di Piero Chiambretti. In particolar modo la donna argentina ha voluto parlare della sua intimità con il marito Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter con particolar riferimento alla loro intimità: “Dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo la partita se è andata bene, perché se va male non mi vuole neanche vedere”.

Wanda Nara scatenata, i periodi a Milano

Durante l’intervista Wanda Nara si è subito mostrata molto scatenata e dopo aver raccontato l’intimità con Mauro Icardi, ecco che passa al periodo vissuto all’Inter insieme alle famiglie degli altri giocatori: “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e dei tifosi, quelli veri sanno che noi siamo sempre stati dalla parte della squadra. Anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta per non tradire i nerazzurri”.

Nonostante il bellissimo periodo trascorso in Italia, al momento sembrerebbe che Mauro Icardi non abbia alcuna intenzione di tornare per giocare in una squadra diversa dall’Inter: “No, il presente di Mauro è a Parigi si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al Psg è molto felice”. Sulla vicinanza con la Juventus invece spiega: “Futuro alla Juventus? No. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei gol pazzeschi come ha sempre fatto”.

“L’unica cosa che mi interessa…”

L’intervista di Wanda Nara finisce con una riflessione sul suo ruolo di moglie di Mauro Icardi sul quale ha confidato: “L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice. Feeling con gli altri procuratori? Ho un bellissimo rapporto con tutti i colleghi maschi procuratori che mi rispettano molto anche nel loro mondo. Raiola? Mi piace tantissimo perché dice quello che pensa, oltre che essere molto bravo in quello che fa. Non l’ho mai incontrato, mi ha scritto molte volte e penso che un giorno lo incontrerò”.