Alba Parietti vuole togliere il diritto di voto: bufera sui social

Nuovi guai in vista per Alba Parietti che ha rilasciato delle dichiarazioni circa il suo parere sul diritto di voto. A quanto pare secondo la donna solo le persone istruite dovrebbero avere diritto al voto. Ecco nell’immediato si scatena la diretta sul web.

Alba Parietti nella bufera

Non è la prima volta che Alba Parietti si trova nel mirino della bufera per via di alcune dichiarazioni rilasciate in ambito polito. Ricordiamo che la showgirl in questi anni è sempre stata attivamente impegnata in campo politico, anche quando la sua opinione non è piaciuta né a politici italiani né al popolo stesso.

Oggi, non a caso, ecco che torna a essere protagonista di una notizia che la riguarda molto da vicino per via di nuove dichiarazioni che ha rilasciata a Stasera Italia intervistata da Alessandro Sallusti, Ferruccio De Bortoli e Pierangelo Buttafuoco. Ecco cos’è successo.

Alba Parietti vuole togliere il diritto di voto?

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, in queste ore stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni che ha rilasciato Alba Parietti in occasione della sua partecipazione a Secolo Italia. La showgirl, famosa anche per il suo impegno in politica, come dimostrano i suoi tanti interventi televisivi, ecco che viene intervista in merito all’attuale situazione politica italiana, parlando anche del diritto di voto.

Proprio in questa occasione, ecco che Alba Parietti ha dichiarato: “Sono la figlia di un partigiano, sono una che si è sempre battuta per i diritti civili e certo non sono contraria al voto: sono contraria all’idea che si possa fare politica utilizzando l’ignoranza della gente. Questo mi spaventa perché come si è visto negli anni, e basta pensare ai ribaltoni che sono stati fatti, in questo Paese non c’è una coscienza politica. E non c’è perché manca una classe politica adeguata a mantenere un alto livello della politica, chi non ha coscienza politica, e non ha sufficiente istruzione per averla, è pericoloso quando vota, perché vota random”.

“Siamo un popoli di ignoranti”

L’attacco di Alba Parietti però non finisce qui, e ricorda anche come gli italiani sarebbero tra il popolo più ignorante d’Europa e non solo, sfoderando tutta la sua rabbia in un lungo attacco.

Nel frattempo, su Twitter ecco che in molti si scatenano commentando il discorso fatto da Alba Parietti circa il diritto di voto. Non a caso, ecco che un utente della piattaforma scrive: “Alba Parietti afferma che il diritto di voto dovrebbe spettare solo alle persone istruite. Da che pulpito! Qualcuno spieghi alla Parietti che l’istruzione non si acquisisce andando a letto con un filosofo (Bonaga) come ha fatto lei, ma frequentando le scuole e tanti anni di studio!”.