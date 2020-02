Ambra Angiolini, la denuncia: “Gli hanno quasi tagliato il lobo dell’orecchio”

Sono giorni particolari quelli che sta vivendo Ambra Angiolini per via di un qualcosa che è successa al figlio Leonardo in classe davanti a tutti. Il ragazzo è stato vittima di un gravissimo episodio che l’attrice ha voluto condividere con i suoi fan con una lettera a Nuovo. Ecco di cosa si tratta.

Ambra Angiolini mamma

In questi anni abbiamo sempre avuto modo di vedere Ambra Angiolini più nelle vesti di attrice che in quelle di mamma. La donna è diventata madre grazie all’amore che per tanti anni l’ha legata a Francesco Renga, con il quale ha avuto i due figli Jolanda e Leonardo.

Ambra Angiolini ha sempre cercato di fare in modo che i due ragazzi potessero vivere serenamente e lontano dal mondo del gossip, cercando di chiudere il lavoro fuori casa e che tutto ciò che fosse ‘personale’ non fosse dato in pasto ai giornali, riuscendo così a rendere la loro vita normale. Ma ecco che oggi a tenere banco nel mondo del gossip troviamo una lettera che Ambra Angiolini in qualità di mamma ha scritto per Nuovo, raccontando un episodio davvero particolare capitato al figlio minore.

“Gli hanno quasi tagliato il lobo dell’orecchio”

Come abbiamo avuto modo di spiegare, nel corso di queste ore a tenere banco nel mondo del gossip è stato il racconto che Ambra Angolini ha fatto in una lettera pubblicata da Nuovo in cui racconta un episodio di bullismo che è capitato al figlio Leonardo.

In particolar modo nella lettera in questione è possibile leggere: “A mio figlio hanno quasi tagliato il lobo dell’orecchio solo perché aveva recuperato il giubbotto di un amico gettato nel cestino. Ho insegnato a Leonardo e Jolanda (l’altra figlia di 16 anni, n.d.r.) che devono occuparsi degli altri e mettere in conto che questo possa avere delle conseguenze”.

La rabbia di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, come ogni madre, ha subito affilato gli artigli per difendere il proprio figlio ma usando a fin di bene quella che è la sua notorietà e cercando quindi di mandare anche un messaggio positivo.

Non a caso, la lettera che Ambra Angiolini ha scritto per il settimanale di gossip si chiude con il seguente e importantissimo messaggio: “Queste forme violente di bullismo sono facili da scoprire e punire subito da parte degli adulti. Il bullo è un ragazzino che ha difficoltà e comprendere le emozioni, a tollerare la frustrazione e a gestire la rabbia”.