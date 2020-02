Amici 19, Gaia Gozzi le prova tutte: da X Factor a Maria De Filippi

Partito da poco il serale del talent più longevo della tv, Amici di Maria De Filippi. Tra i protagonisti delle puntate a tutto canto e ballo c’è la talentuosa cantante Gaia Gozzi. L’italo brasiliana si è confidata con Stash Fiordispino, per affrontare al meglio le sfide del venerdì in diretta tv.

Durante il confronto Gaia ha parlato della sua passione per la musica, del significato del percorso che ha fatto finora per realizzare i suoi sogni e quelli dei suoi genitori. Il professor Fiordispino non ha potuto fare a meno di farle i complimenti per il traguardo ottenuto e darle dei consigli, gli stessi che una cantante dall’ugola d’oro (Elisa) ha dispensato a lui quando era un allievo nonché futuro vincitore di Amici 15.

Gaia Gozzi non è nuova al mondo dello spettacolo. Fin da piccola ha nutrito una profonda passione per la musica, tanto che con il passare del tempo ha coinvolto alcuni amici per mettere su una band: ha imparato così a suonare la chitarra. Poi il viaggio negli Stati Uniti che è stato una vera svolta.

Ha perfino fatto parte del coro della scuola e in quell’occasione ha capito che la musica sarebbe stata la sua strada. Fatto ritorno in Italia, nel 2016, Gaia ha pensato bene di mettersi in gioco tentando la fortuna a X Factor 10.

Per la prima volta la ragazza ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. Dopo il talent di Sky però non è andata come sperava. A questo punto, chi vuole vivere di pane e musica e ha un grande talento non può non giocarsi la carta di Amici, un programma che ha saputo valorizzarla come meritava. Sarà lei la vincitrice di questa edizione? Per ora facciamo a Gaia il nostro in bocca al lupo!

Javier e Nicolai sono stati protagonisti di una lite durissima scoppiata ad Amici. Uno scontro così acceso che per fermarlo è dovuto intervenire il ballerino Valentin, il quale ha cercato di sedare gli animi e di far ragionare Javier. I due danzatori hanno dei caratteri molto forti che si sono fatti notare da subito nella scuola di Maria De Filippi. Javier Rojas ha rischiato di essere espulso dopo aver pronunciato alcune frasi durissime nei confronti dei professionisti, del programma e dei professori del talent. Mentre Nicolai Gorodiskii si è scontrato duramente con Timor Steffens, insegnante della scuola. La lite tra Nicolai e Javier è nata durante una pausa dalle lezioni. Rojas era convinto che il collega non meritasse di ricevere la felpa verde che gli ha garantito l’accesso al serale. In effetti la maleducazione di Javier dall’inizio del talent è stata a dir poco fuori luogo, in “parole, opere e omissioni”. E poi, francamente, di Roberto Bolle ce n’è uno solo…