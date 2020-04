Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? Le immagini in giro sul web

Michelle Hunziker sta vivendo questa quarantena nella città di Bergamo insieme alla sua famiglia, dove si divide tra lavoro e bambine ancora piccole. La gestione della vita di una famiglia allargata non è così facile come tutti possiamo pensare. Un video su Instagram però mostra diversi dettagli della sua casa, voi l’avete mai vista?

Michelle Hunziker vita in quarantena

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere come Michelle Hunziker sta gestendo la sua vita in quarantena insieme alla famiglia.

Sui social è anche arrivato un messaggio davvero molto commovente e dedicato alla madre che non vede da un mese dato che la donna ha preferito rimanere chiusa in casa, evitando così qualsiasi contatto con il mondo esterno e preferendo rimanere anche da sola, nonostante la figlia non viva molto lontano da lei. Si tratta di una decisione presa per preservare la propria vita, anche se il tempo per abbracciarsi di certo non mancherà. Oggi però ecco che l’attenzione si concentra su un’altra cosa che riguarda sempre Michelle Hunziker.

Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker?

La vita in quarantena ha fatto sì che Michelle Hunziker, comunque sia, trascorresse la maggior parte del tempo in casa e che quindi si concentrasse sulla cura dei figli, a maggior ragione adesso che ad averla raggiunta è stata anche Aurora, insieme al fidanzato Goffredo e l’amica Sara Daniele.

La presenza di tutti loro ha fatto anche in modo di far vedere attraverso le loro IG Storie parti della casa di Michelle Hunziker, realizzata con uno stile vintage moderno e non solo. Vedendo le varie immagini sul web è possibile vedere anche come intorno alla casa di Michelle Hunziker sono presenti dei bellissimi terrazzi illuminati dal sole e i colori che più emergono nell’arredamento sono il nero e il bianco, come dimostrato anche dalle IG pubblicato dalla sala da pranzo.

“Ce lo ricorderemo sempre”

Michelle Hunziker, comunque sia, ha raccontato sul web cosa ha insegnato a lei questa quarantena e gli affetti ritrovati: “Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori… quanti nostri amici hanno perso i propri genitori…quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda… quante preoccupazioni per tutti, ma una cosa è certa… abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: ‘l’unica cosa che conta è la salute’. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre”.