Ricchi e Poveri, caduta in diretta a Domenica In: Mara Venier spiega come stanno ora





Durante la puntata del 21 dicembre di Domenica In, i membri del famoso duo musicale Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, hanno avuto un incidente mentre entravano in studio. I due artisti sono inciampati su un gradino, finendo a terra. La conduttrice Mara Venier è immediatamente accorsa in loro aiuto, preoccupata per le loro condizioni.





Dopo l’incidente, Mara Venier ha voluto assicurarsi che Brambati e Sotgiu stessero bene, accompagnandoli a sedersi e offrendo loro dell’acqua e del ghiaccio, che Angela ha tenuto sulla gamba durante l’intervista. “Abbiamo dato una mentata,” hanno scherzato i due artisti, cercando di sdrammatizzare la situazione.

Poco dopo la trasmissione, Mara Venier ha condiviso un video della caduta sui suoi profili social, commentando: “Oggi a Domenica In! Sto ca**o di gradino.” L’incidente è stato causato da un gradino all’ingresso dello studio, un punto già noto per essere pericoloso, come ha ricordato la stessa conduttrice. Sotto il suo post, numerosi utenti hanno espresso preoccupazione per la salute dei due cantanti, ponendo domande come: “Ma si sono fatti male?” Venier ha prontamente risposto, rassicurando tutti: “Per fortuna no. Non si sono fatti niente.”

Tra i commenti, alcuni utenti hanno ironizzato sull’accaduto, mentre altri hanno messo in dubbio che l’incidente fosse reale. Rispondendo a questi ultimi, Venier ha scherzato: “Magari.” Fortunatamente, Brambati e Sotgiu non hanno riportato ferite gravi e sono riusciti a proseguire con la loro esibizione.

Dopo la puntata, anche i Ricchi e Poveri hanno pubblicato un video sui loro social per augurare Buon Natale ai loro fan, ironizzando sulla caduta con la frase: “Ahi che botta!!!” Hanno aggiunto che sono “ancora più felici di augurarvi Buone Feste”, invitando i followers a guardare il video al link in bio, dove “lì voliamo e non inciampiamo.”

L’incidente ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virale e attirando l’attenzione di molti fan e follower. La reazione positiva del pubblico e il supporto reciproco tra i membri del duo e Mara Venier hanno dimostrato la solidarietà e l’affetto che circondano il mondo dello spettacolo, specialmente in situazioni delicate come questa.



