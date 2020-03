Cagliari– Roma Streaming Gratis Come vedere Diretta Live Tv

Dove vedere Cagliari Roma in tv e streaming

La partita più attesa di questa 26esima giornata di Serie A, ovvero quella tra Cagliari e Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno. Sarà possibile guardare la partita sul canale 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre. Ed ancora il match si potrà guardare su Sky sport serie A numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre. Infine, il match sarà visibile su Sky Sport, al numero 251 del satellite. Tutti gli abbonati alla tv satellite, potranno anche guardare la partita in streaming grazie a Sky go e potranno utilizzare il proprio notebook o pc, collegandosi direttamente alla piattaforma. Il match infine sarà visibile sui dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android. Ma non finisce qui, visto che è anche possibile sfruttare l’opzione Now tv, il servizio di streaming live e demand di Sky.

La lezione di novembre gli è servita: Paulo Fonseca cambia la Roma, rinunciando anche a Dzeko, per cercare brillantezza fisica a Cagliari. In autunno, dopo una trasferta europea, giocò praticamente con gli stessi uomini a Parma e perse male, travolto dal gap atletico prima che dalla tattica e dalla tecnica. In questo caso, sempre a distanza ravvicinata, modifica almeno quattro undicesimi della formazione rispetto alla squadra che si è faticosamente qualificata a Gent: escono Spinazzola, Carles Perez e lo squalificato Mancini oltre al capitano, che è molto affaticato.

NESSUN ALIBI. «Gioca Kalinic» annuncia sorridendo l’allenatore in conferenza stampa. E non è una battuta. Kalinic non parte titolare in campionato da ottobre, Sampdoria-Roma, quando si infortunò gravemente alla fi ne del primo tempo. Fonseca si augura che produca il primo gol stagionale proprio contro il Cagliari, a cui segnò nella partita d’andata prima di essere “cancellato” dal Var, con tanto di coda polemica. E’ il calendario denso a imporgli il turnover: «Ma ne stiamo parlando anche troppo. Sicuramente giocare due partite a meno di 72 ore di distanza non aiuta, perché per i calciatori è impossibile recuperare. Siamo stanchi, è normale. Ma non voglio assolutamente che questo diventi una scusa. Dobbiamo provare a vincere».

DIFFICOLTA’. Il problema è che per la Roma non sarà facile, nonostante la crisi del Cagliari che nelle ultime 10 giornate ha accumulato 6 sconfitte e 4 pareggi. La Roma è arrivata in Sardegna con molti assenti – Perotti incluso, colpa dell’influenza – e soprattutto sguarnita a centrocampo: Veretout ha una caviglia gonfi a, dopo la legnata incassata a Gent da Depoitre, e stamattina farà un test per capire se sarà disponibile. Altrimenti giocherà per la prima volta titolare il giovane spagnolo Villar. «Cercheremo di sviluppare il nostro gioco offensivo – chiarisce Fonseca – ma in questo momento serve anche più attenzione in uscita. Ci piace impostare l’azione dal basso però dobbiamo essere lucidi e non perdere il pallone. Diventerebbe pericoloso per i nostri equilibri. Mi sta bene tenere i ritmi alti, siamo una delle squadre che corrono di più, però gestendo le forze con intelligenza ».

UMORE. Fonseca non crede che le notizie sull’imminente passaggio di proprietà abbiano destabilizzato la squadra: «Mi sento di escluderlo, i giocatori pensano al campo e non ad altre cose. Per quanto mi riguarda, idem». Anche se il bilancio preoccupa molto in prospettiva, con 87 milioni di perdite nel primo semestre di esercizio: «Non so nulla di numeri finanziari, non faccio l’economista (ride, ndr). Ma non è il caso di parlare della nuova proprietà adesso. Aspettiamo che si concluda l’affare, se si concluderà, e poi faremo i nostri ragionamenti ».

LUNGODEGENTI. Durante la conferenza si parla anche di due infortunati di lungo corso, Pastore e Diawara. Fonseca non è nelle condizioni di stilare una prognosi definitiva: «Pastore in questa settimana di lavoro è migliorato. Ha un problema cronico (all’anca, ndr) che stiamo cercando di gestire. Speriamo di riaverlo a disposizione il prima possibile. Quanto a Diawara, sta meglio. Se continua così, la prossima settimana tornerà nel gruppo». L’intenzione del giocatore è chiara: resistere con il menisco lesionato fi no al termine della stagione e poi operarsi. Un gesto di coraggio e generosità che la società e l’allenatore hanno apprezzato.