Coronavirus a Milano, parte la sanificazione delle strade: spruzzato liquido igienizzante

In molte città d’Italia è partita la sanificazione delle strade. Prima tra tutte, la città di Milano. E’ stato proprio Palazzo Marino a chiedere all’Amsa di procedere con la pulizia straordinaria delle vie della città, per cercare di contrastare con un’arma in più la diffusione del Coronavirus. In queste ore è stata diffusa una nota dell’azienda, nella quale si legge: “Amsa, come richiesto dall’Amministrazione comunale, ha previsto fino al 3 aprile attività straordinarie di sanificazione delle principali vie e piazze di Milano”.

Sanificazione a Milano, ecco le vie interessate

Stando a quanto riferito, tutte le operazioni saranno svolte con i propri mezzi che sono utilizzati in genere per dei lavori ordinari, Ma in questo caso verrà utilizzato un liquido igienizzante diluitocon l’acqua. Queste operazioni partiranno ufficialmente nella giornata di oggi venerdì 13 marzo e riguarderà alcune strade. Ecco quelle segnalate: piazza Duca d’Aosta, via Vittor Pisani, piazza 4 Novembre, via Sammartini, via Ferrante Aporti, via Ascanio Sforza, via Castelvetro, piazza XXIV Maggio, via Larga, piazza Beccaria e Fontana, via Palatucci, viale Famagosta, viale Cassala, piazzale delle Milizie, via Giambellino, via Lorenteggio, piazza Gramsci, e piazza Sempione. Va anche segnalato che ci sono straordinarie opere di sanificazione in corso costantemente su tutti i mezzi pubblici cittadini, quindi sui tram, sui bus e sulle metro ma anche sui treni regionali che comunque sono rimasti in funzione per poter garantire un minimo di servizio a chi ne ha di necessità.

Operazioni di sanificazioni nel Sud Italia

La sanificazione delle strade è iniziata anche nel sud Italia per cercare di arginare il problema e quindi la diffusione del coronavirus. A Benevento ad esempio è stato reso noto che a partire già da mercoledì 11 marzo è stato avviato un programma di lavaggio straordinario delle strade cittadine con un prodotto igienizzante. La pulizia sarà effettuata a partire dalle ore 4 alle ore 7 del mattino. Ed ancora a Foggia lo scorso 8 Marzo è partita la sanificazione delle strade con tanto di immagini e video pubblicate sulla pagina Facebook e quindi tutti i social.

Anche in Sicilia la sanificazione delle strade è partita in alcuni comuni come ad esempio Siracusa, dove a partire da qualche giorno fino al prossimo 3 aprile nelle ore notturne e alcuni impiegati del comune si occuperanno della pulizia straordinaria delle strade. “Dal centro alle perifierie, Cassibile, Belvedere e zone balneari comprese.Gli operai della ‘Tekra’, bonificheranno le strade cittadine. Stanotte, intanto, sono stati eseguiti lavori di bonifica in corso Umberto, corso Matteotti, piazza Archimede, corso Gelone, via Mosco, viale Cadorna, viale Teracati, via Tisia e via Necropoli Grotticelle“. E’ questo quanto dichiarato alla stampa dall’Assessore all’ambiente Andrea Buccheri.