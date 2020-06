Eleonora Daniele sono giorni di riposo, dato che tornerà in diretta con “Storie italiane”

Eleonora Daniele è diventata mamma: lo scorso 25 maggio è venuta al mondo la piccola Carlotta, nata dall’unione con il marito Giulio Tassoni. La primogenita della conduttrice televisiva è nata, come spesso e volentieri accade, con qualche giorno d’anticipo.

La nascita era infatti prevista per giugno e questo arrivo anticipato ha comportato la chiusura precoce di “Storie Italiane”, programma condotto dalla 42enne, anche se solo di qualche giorno rispetto al previsto.

Una donna instancabile la Daniele, che aveva deciso di rimanere a lavorare fino all’ultimo, nonostante lo stato interessante e tutte le difficoltà di queste settimane causa coronavirus. L’unica “concessione” che si era fatta, quella di concludere la stagione di Storie Italiane due giorni prima rispetto al programma, chiudendo i battenti mercoledì 27 maggio invece che venerdì 29. Ma la piccola Carlotta le ha scombussolato i piani, costringendola alla chiusura precoce. Ma mai imprevisto è stato così bello.

“Eccoti qui amore mio. E bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20.15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita”, ha scritto la neomamma sui social dopo l’arrivo della sua piccolina. La bionda conduttrice ha vissuto serenamente la gravidanza, continuando a lavorare fino all’ultimo giorno di gestazione: qualche ora prima del parto era in studio a condurre la puntata del suo programma.

Eleonora e Giulio si sono sposati lo scorso settembre dopo ben 16 anni di fidanzamento. Poi, all’età di 42 anni, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato di aspettare un bebé e da quel momento la sua vita ha conosciuto una nuova felicità. Discendente di Alessandro Tassoni, noto scrittore seicentesco, Giulio Tassoni avrebbe conosciuto Eleonora Daniele in una serata al Piper, a Roma. La scintilla, però, non sarebbe scoccata allora, l’imprenditore avrebbe ‘ignorato’ le occhiate languide della futura compagna. L’amore, per Tassoni, sarebbe sbocciato qualche settimana più avanti, a una cena organizzata da amici comuni. L’imprenditore si è fatto desiderare ma l’attesa per Eleonora è stata vantaggiosa: era il 2002 e da quel momento i due non si sono più lasciati.