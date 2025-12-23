Carlo Vanzini aggiorna sulle sue condizioni: “I capelli stanno ricrescendo, c’è grande entusiasmo”





Il telecronista milanese Carlo Vanzini, noto per il suo lavoro nella Formula 1, ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute in un video registrato mentre si trovava in automobile. A 54 anni, Vanzini ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas lo scorso giugno, ma il suo spirito rimane alto. In attesa di un intervento chirurgico previsto tra alcune settimane, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori, tra cui molti appassionati di motori, riguardo ai progressi nella sua battaglia contro la malattia.





Nel video, Vanzini ha comunicato che ha appena concluso le sedute di chemioterapia, il che gli ha permesso di intravedere la ricrescita di barba e capelli. Con un sorriso, ha affermato: “Allora, intanto volevo dirvi che qua tra poco ricrescerà qualcosa,” mentre si toccava la testa e il viso. Ha anche scherzato sul suo aspetto attuale, dicendo: “Eh, adesso faccio con la lampadina come zio Fester.” Questo riferimento a un personaggio della Famiglia Addams ha dimostrato la sua capacità di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà.

Vanzini ha registrato il video per il suo canale YouTube, commentando anche le recenti polemiche in Formula 1 riguardanti sospetti su Mercedes e Red Bull in merito all’aggiramento delle regole sulle power unit. Tuttavia, ha dedicato l’inizio del suo messaggio alla sua salute, mostrando gratitudine per il supporto ricevuto dai fan e dai colleghi.

A inizio dicembre, Vanzini aveva parlato della sua malattia, descrivendola come una scoperta casuale grazie a uno screening suggerito dal collega Davide Camicioli. Ricordando la sorella, che era morta per la stessa patologia, ha dichiarato di sentirsi un “malato fortunato” poiché la diagnosi precoce ha reso l’intervento chirurgico possibile. Dopo aver completato dieci sedute di chemioterapia, ha ora superato anche l’undicesima, che era l’ultima prevista. L’intervento al pancreas è programmato per la fine di gennaio in un centro specializzato di Verona.

Al termine dell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, i colleghi di Sky, tra cui Marc Gené e Davide Camicioli, hanno espresso affetto e supporto nei confronti di Vanzini, augurandogli di tornare a commentare per l’inizio della stagione 2026. La sua voce appassionata e il suo iconico “su i motori!” sono attesi da tutti i fan, specialmente in vista del Gran Premio d’Australia a Melbourne all’inizio di marzo.

La resilienza di Carlo Vanzini e la sua determinazione a combattere la malattia hanno ispirato molti. La sua capacità di affrontare le sfide con umorismo e ottimismo è un esempio per chi si trova ad affrontare situazioni simili. Con il supporto della sua famiglia e dei suoi amici, Vanzini continua a lottare e a mantenere viva la speranza.

Inoltre, il suo aggiornamento rappresenta un importante promemoria sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari. La storia di Vanzini ha colpito non solo i fan della Formula 1, ma anche un pubblico più ampio, dimostrando che anche in momenti difficili è possibile trovare motivi di gioia e speranza.



