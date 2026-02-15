Presta rompe il silenzio su Amadeus: “La moglie mi ostacola nonostante ciò che ho fatto”





Lucio Presta ha recentemente pubblicato il libro intitolato L’uragano, nel quale esplora il suo rapporto con alcuni dei volti più noti della televisione italiana. Un capitolo particolarmente significativo è dedicato al suo legame con Amadeus, di cui è stato agente fino alla decisione del conduttore di passare a Discovery. Presta rivela di essere stato allontanato proprio alla vigilia dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus per la Rai, un evento che ha segnato la conclusione della sua collaborazione con il servizio pubblico.





Nel libro, Presta racconta di aver avuto un ruolo fondamentale nel successo di Amadeus, contribuendo in modo significativo alla scrittura della prima edizione del Dizionario, programma condotto dal presentatore. Tuttavia, la relazione tra i due si è deteriorata quando Amadeus ha deciso di interrompere la collaborazione. “Mi mandò un messaggio in cui mi chiedeva di non partecipare all’ultima edizione del Festival perché la cosa lo avrebbe messo in imbarazzo,” rivela Presta, esprimendo la sua convinzione che la decisione di proseguire da solo sia maturata negli ultimi mesi, con l’intenzione di avvalersi esclusivamente dei consigli di sua moglie, Giovanna Civitillo.

Presta non ha risparmiato critiche nei confronti di Giovanna, affermando: “Molti dicono che sia la moglie a consigliare ad Amadeus di avermi vicino, ma è falso: se c’è una persona che lavora contro di me è proprio Giovanna.” Ha poi elencato vari favori che avrebbe fatto per lei, sostenendo di averla aiutata a ottenere importanti opportunità lavorative. “Ho insistito molto con Costa Crociere perché la prendesse come testimonial durante il Festival, facendola pagare una cifra che nella sua vita non ha mai guadagnato,” ha dichiarato, aggiungendo di averla anche supportata nel programma di Antonella Clerici con diverse televendite, senza mai chiedere una percentuale sui guadagni.

La decisione di Amadeus di lasciare la Rai per approdare a Discovery è stata presa, secondo Presta, senza consultarlo. Il manager ha espresso il suo disappunto per questa scelta, ritenendola dannosa per la carriera di Amadeus. “Mi dispiace molto per la fine della nostra storia. E quest’amarezza è ancora più accentuata dalla serie di flop che purtroppo Amadeus ha inanellato nella sua nuova avventura televisiva,” ha scritto, evidenziando come il conduttore sia passato da essere il numero uno a un artista che fatica a trovare la sua collocazione nel panorama televisivo.

Presta ha commentato che Amadeus, dopo aver lasciato la Rai, si è trovato a dover ripartire da zero, affrontando una serie di insuccessi che hanno minato la sua immagine pubblica. “Ha lasciato la Rai per andare a fare questa esperienza che purtroppo per lui si rivela la più dannosa per la sua carriera,” ha affermato, sottolineando come, nel giro di poche settimane, il conduttore abbia smesso di essere il punto di riferimento nel mondo della televisione.

La situazione tra Presta e Amadeus sembra essersi deteriorata irreparabilmente, con il manager che non nasconde la sua delusione per la direzione presa dal suo ex assistito. La rottura del loro rapporto professionale e personale ha suscitato grande interesse nei media, non solo per le rivelazioni contenute nel libro, ma anche per il modo in cui mette in luce le dinamiche interne del mondo dello spettacolo italiano.



