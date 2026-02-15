Salvini si scatena al karaoke: a Cortina canta “Maledetta primavera”





Nella serata di ieri, Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha sorpreso i presenti in un locale di Cortina d’Ampezzo con una performance di karaoke. Dopo una giornata dedicata agli eventi olimpici, Salvini ha deciso di divertirsi con un gruppo di amici e sostenitori presso La Suite, un noto locale situato nel centro della località montana.





Durante l’esibizione, il politico ha cantato con entusiasmo la celebre canzone “Maledetta primavera”, dimostrando un lato più informale e spensierato della sua personalità. La scena si è rivelata un momento di svago, lontano dai toni più seri e dalle responsabilità politiche che caratterizzano la sua quotidianità.

Il contesto di Cortina d’Ampezzo, meta di turisti e appassionati di sport invernali, ha aggiunto un tocco di vivacità all’evento. La scelta di un brano iconico come quello di Loretta Goggi ha fatto riaffiorare ricordi di un’epoca passata, in cui il leader della Lega aveva già calcato palcoscenici diversi, come quello del Papeete, dove si era esibito come DJ. Tuttavia, sono passati quasi sette anni da quei momenti di grande visibilità estiva e ora Salvini sembra aver intrapreso un percorso diverso, sempre mantenendo un contatto diretto con il suo elettorato.





