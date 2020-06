Francesco Totti e Ilary Blasi al ristorante senza mascherine: la bufera sui social

Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi sembra che questa volta l’abbiano combinata davvero grossa. Ma cosa hanno fatto? In queste ultime settimane, la coppia, una tra le più longeve del mondo dello spettacolo italiano, sembra sia finita al centro del gossip. Ma per quale motivo? Pare che i due passeggiassero per le vie di Roma, quasi deserte, indossando mascherina e capellino in modo da non farsi riconoscere.

Ad un certo punto però, la conduttrice insieme alla figlia Isabel, pare si siano recate presso il nuovo ufficio dell’ex capitano della Roma, filmando tutto con il proprio telefonino, video che inevitabilmente è finito sui social ed è diventato virale. Ad ogni modo, è stato proprio entrando all’interno dello studio di Totti che Ilary avrebbe fatto una scoperta, ovvero si sarebbe imbattuta nella segretaria di Francesco, facendo una battuta che ha fatto rimanere quest’ultima senza parole ed in forte imbarazzo. Ma vediamo più nel dettaglio quanto accaduto.

Ilary Blasi e Francesco Totti in giro per le vie di Roma

I due piccioncini, dopo tanti anni molto innamorati l’uno dell’altro, sembra che in queste ultime ore siano tornati al centro del gossip per alcuni loro comportamenti. Innanzitutto sembra che entrambi siano stati paparazzati all’interno del ristorante, senza indossare alcun tipo di mascherina. Inevitabilmente, essendo due personaggi di grande spicco, sono finiti al centro di una polemica e sono stati sommersi di critiche su Instagram da parte del popolo del web. Poi sembra che la situazione sia in qualche modo degenerata, quando l’ex calciatore ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme ad un pò di amici nel giardino del ristorante ed anche in quel caso sembra che nessuno indossasse la mascherina.

Al ristorante con amici senza mascherine, piovono critiche

Gli utenti del web si sono indignati per questo atteggiamento dell’ex capitano della Roma, che hanno definito strafottente ed irresponsabile. Qualcuno però sembra li abbia difesi dicendo: “Ma sono tutti amici, stanno bene e il virus ormai non c’è più”. Sostanzialmente è proprio così, in molti sono ormai convinti che il Covid-19 non circoli più e che è giusto così, andare in giro senza mascherina e senza alcuna protezione. Purtroppo i numeri parlano ancora molto chiaro, i contagi sono tornati a salire e si spera che la situazione possa rimanere sotto controllo anche nelle prossime settimane, ma sarebbe opportuno che tutti noi, vip e non vip, facessimo del nostro, rispettando tutte le misure di sicurezza e di protezione.