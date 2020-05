Il gesto che ha fatto infuriare Kate Middleton, la Regina Elisabetta non doveva farlo

Essere un membro della famiglia Windsor non è affatto facile per Kate Middleton che ha dovuto imparare tutto da zero e in pochissimo tempo. A rendere più difficile il tutto vi è anche il fatto che la Duchessa di Cambridge un giorno dovrà affiancare il Principe William nel momento in cui dovrà diventare Re. Ma quale gesto avrà mai messo in atto la Regina tanto da far infuriare la Duchessa?

Quanti figli ha la Regina Elisabetta?

Nel corso di questi anni siamo stati abituati a sentir parlare solo di un figlio della Regina Elisabetta, ovvero del Principe Carlo spesso coinvolto nelle notizie di cronaca scandalistica per via del chiacchierato matrimonio con Lady Diana e la sua relazione parallela con Camilla Parker Bowles che, anni dopo, è diventata sua moglie.

I figli della Regina Elisabetta però sono quattro, Carlo è il primogenito e successivamente sono arrivati anche Anna, Andrea ed Edoardo. Anna è una donna molto riservata, mentre Andrea è passato nel mirino della cronaca per via del caso di prostituzione internazionale nel quale è stato coinvolto e in fine Edoardo che, come la sorella, ama molto la sua privacy e non a caso alcuno lo hanno soprannominato come il figlio “dimenticato” della Regina, ma le cose non stanno assolutamente così.

Il gesto che ha fatto infuriare Kate Middleton

La Regina Elisabetta ha cercato di tenere i tabloid fuori dalla sua famiglia e il figlio Edoardo, in un certo qual modo, non ha mai apprezzato l’attenzione mediatica da parte dei tabloid e come lui anche la moglie Sophie, accaparrandosi così anche la simpatia della sovrana.

Non a caso, la donna in questi anni si sia guadagnato anche il privilegio di chiamare la Regina con l’appellativo di ‘mama’, sostituendo la sovrana anche in varie uscite in pubblico.

Quanto detto avrebbe fatto infuriare davvero Kate Middleton, che in un certo qual modo avrebbe perso il ruolo di preferita nel cuore della Regina Elisabetta.

La furia di Kate Middleton

Gli ultimi anni sono stati davvero molto impegnativo per Kate Middleton che ha dovuto affrontare davvero molto disavventure nel suo matrimonio. L’indiscrezione circa il rapporto che la Regina Elisabetta ha con la nuova sofie potrebbe aver messo in bilico anche il rapporto con la moglie del Principe William che un giorno dovrà comunque diventare Re e lei Regina al suo fianco?

Non resta che attendere cosa il futuro riserverà alla Duchessa di Cambridge il giorno che metterà sul capo la corona.