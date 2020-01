Jasmine Carrisi, la figlia di Albano si traveste da diavoletto rosso. Bacio saffico all’amica

Jasmine Carrisi è la figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso. Ultimamente la ragazza pare abbia fatto parecchio parlare di se, soprattutto sui social dove pare sia molto seguita. Del resto tutti i figli di Albano Carrisi non sono nuovi al gossip tanto da essere abituati alla pubblicazione di notizie sul loro conto. Come abbiamo anticipato, Jasmine in queste ore sembra essere stata al centro del gossip, dopo aver pubblicato una foto che la ritrae vestita da diavoletto rosso con tanto di bacio dato ad un’amica.

Jasmine Carrisi protagonista della cronaca rosa

La figlia di Albano e di Loredana Lecciso del corso dello scorso anno è stata più volte protagonista della cronaca rosa per alcuni presunti flirt ed anche per un presunto ritocchino che la stessa avrebbe fatto alle labbra. Proprio per questo ritocco di cui però non c’è stata alcuna conferma, la figlia di Loredana Lecciso sarebbe stata molto criticata sui social e pian piano pare che abbia iniziato a difendersi. Ad avere però criticato la figlia di del cantante di Cellino San Marco, pare che siano stati anche alcuni fan di Albano e Romina che non si sono fatti scrupolo nell’ esprimere la loro preferenza rispetto ai figli che Albano ha avuto con Loredana Lecciso. Per chi non avesse chiaro la situazione, i fan di Albano e Romina avrebbero palesemente commentato alcune foto della giovane, scrivendo di preferire Cristel e Romina Jr. perchè più belle.

Jasmine si trasforma in diavoletta

Sicuramente non è bello ricevere questi attacchi, ma Jasmine nonostante sia comunque molto giovane, ha dimostrato di essere molto sicura di sé stessa ed ha deciso di andare avanti e di non badare ai commenti negativi. Così ha deciso di vestirsi da diavoletto rosso a dimostrazione ancora una volta del fatto di sentirsi una donna molto sicura di sé stessa e anche nel suo corpo.

Sul web Jasmine molto seguita tanto da essere stata definita una influencer e quotidianamente condivide con i suoi follower diverse immagini e video un po’ come fanno tutti i giovani della sua età. Ritornando alla foto di cui abbiamo prima parlato, questa che è stata pubblicata nelle scorse ore, la ritrae con indosso un vestitino da diavoletta mentre da un bacio saffico ad una amica. Come avrà preso papà Albano questa foto?In genere il cantante di Cellino San Marco non ama questo tipo di esposizioni.