Juventus – Inter Streaming Gratis Come vedere Link Diretta Live TV Serie A ore 20:45

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, torna a chiedere le dirette in chiaro delle partite di Serie A, dopo il provvedimento governativo che obbliga alle porte chiuse fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus.

In una lettera inviata a Figc e Lega, Spadafora dice che la trasmissione in chiaro «costituirebbe un bellissimo segnale verso tutti gli italiani, ma anche un modo per limitare i disagi associati alle misure di contenimento». Torna quindi la volontà di evitare assembramenti nei bar per vedere le partite. A metà della scorsa settimana, in previsione di Juventus-Inter poi rinviata, Sky aveva dato la sua disponibilità a una diretta in chiaro su TV8, poi seguita da Rai e Mediaset per le altre partite a porte chiuse.

PERCHÉ NO La Lega però ricorda che al momento non è possibile attuare la soluzione proposta dal ministro: «Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del ministro Spadafora, la Lega Serie A rileva che il quadro normativo vigente e gli obblighi contrattuali già assunti non consentono di potervi aderire».

L’ostacolo è rappresentato dal fatto che non sono stati negoziati i diritti delle partite in chiaro del triennio 2018- 21, ma solo quelli pay acquistati da Sky e Dazn. Servirebbe un decreto governativo che, viste le cause di forza maggiore, ordinasse di forzare questa barriera contrattuale. Nel pomeriggio la Lega ha definito i nuovi orari della 27ª e 28ª giornata. E ha spostato l’orario del recupero Verona- Cagliari del 18 marzo: dalle 18.30 alle 15.

La Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte si sfideranno nella giornata di domani domenica 8 marzo nel recupero del tanto atteso derby d’Italia valevole per la 26esima giornata di campionato di Serie A.

Così come deciso dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 marzo, il match si giocherà a porte chiuse. Come arrivano le squadre a questo scontro diretto? I bianconeri si trovano al secondo posto in classifica con 60 punti, frutto di 19 vittorie 3 sconfitte e 3 pareggi. Prima in classifica la Lazio che però ha una gara in più. I nerazzurri invece si trovano in terza posizione a quota 54 punti con 16 successi, 2 sconfitte e 6 pareggi, ma hanno due gare in meno da recuperare. La partita quindi valida per la 26esima giornata di campionato si giocherà domani domenica 8 marzo 2020 all’allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Inizialmente questa sfida era prevista per 1 marzo ma poi sarebbe stata rinviata per l‘emergenza coronavirus e programmata poi successivamente a porte chiuse per la giornata di domani.

Juventus-Inter, dove e come vedere la partita

Il derby d’Italia così tanto atteso sarà trasmesso in diretta TV da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 al numero 201 del satellite e numero 472 e 483 del digitale terrestre. La partita si potrà anche guardare su sky sport Serie A numero 202 e 249 del satellite e numero 473 e 483 del digitale terrestre. Il match potrà essere seguito anche sul canale Sky Sport al numero 251 del satellite.

Ma non finisce qui perché gli abbonati potranno anche guardare il derby d’Italia Juventus Inter in diretta streaming attraverso SkyGo e potranno farlo sia sul proprio notebook che personal computer, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma ma anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ci sarebbe anche l’opzione Now TV che per chi non lo sapesse è il servizio di streaming live e on demand di Sky che ovviamente permette di guardare tutta la programmazione sportiva della TV satellitare una volta acquistato uno dei pacchetti.

Possibili formazioni Juventus-Inter

Sarri dovrebbe optare per il 4-3-3, mentre Conte potrebbe puntare sul 3-5-2. A disposizione di Sarri tornerà Khedira che però molto probabilmente partirà dalla panchina. Antonio Conte ritrova Handonovic fra i pali, dopo l’infortunio alla mano rimediato alcune settimane fa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez.

Sono giorni intensi a Parigi e dintorni, fors’anche ore particolari se si pensa che oggi alle 17.30 è in programma Strasburgo-Paris Saint Germain. Non esattamente la partita dell’anno in Ligue 1, anche perché nel campionato francese è difficile individuare match di una simile portata: il Psg monopolizza tutto o quasi avendo vinto sei degli ultimi sette scudetti. Dopodiché il Paris è quella squadra in cui il censo, la voglia di inserire stelle su stelle in una rosa che poi in Europa puntualmente fallisce, un certo qual senso di onnipotenza pervadono ogni angolo della Ville Lumière, dal Camp des Loges dove la squadra si allena al Parc des Princes dove è abituata a segnare con il pallottoliere sotto braccio.

Nel caso di Mauro Icardi – racconta non solo l’Equipe – il fatto di dover convivere con campioni come Neymar e Kylian Mbappé rischia di trasformarsi da un’opportunità di crescita a una sorta di prigione. Per i media transalpini l’ex bomber dell’Inter (124 gol in 219 partite con i nerazzurri) sta soffrendo. E un’altra panchina oggi a Strasburgo avrebbe un effetto particolarmente pruriginoso su Maurito, che delle paillettes di Parigi comincia ad averne abbastanza. E il derby d’Italia di domani sera arriva giusto a puntino. Ecco, magari Icardi avrà ben altro da fare domenica, aspettando la vera partita da non mancare: mercoledì c’è Psg-Borussia Dortmund con i quarti di Champions in palio.

Ma è probabile che l’argentino un’occhiata a Juventus- Inter la darà volentieri, lui che grazie alle 8 reti realizzate in 11 incroci con i bianconeri è stato spesso il re indiscusso del derby d’Italia. Lui che non sta (ancora) facendo carte false pur di sbarcare a Torino, però un’eventuale soluzione di questo genere non sarebbe giudicata dal 27enne di Rosario come un gossip di mercato. Anche perché l’interessamento del club bianconero è tutto tranne che una banale indiscrezione. Alla dirigenza juventina il signor Icardi piace da impazzire: piaceva prima del super colpo Cristiano Ronaldo, piace a maggior ragione se il futuro dell’argentino è quanto meno in bilico.

Al netto dei contrasti con Mbappé e Neymar – ma soprattutto con il tecnico Thomas Tuchel, aggiungiamo noi – l’ex nerazzurro non è un uomo felice e i 20 gol segnati in 31 partite stagionali non raccontano tutto. Perché Icardi continua a gonfiare le reti altrui nonostante non veda una maglia da titolare dal 15 febbraio: 4-4 contro l’Amiens, poi solo panchine inclusa la più amara, a Dortmund con l’allenatore che non l’ha neppure considerato in vista di un cambio. La Juventus è al corrente di tutto. Il primo passo è praticamente obbligatorio: Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, deve riscattare il cartellino di Icardi dall’Inter per 70 milioni tondi tondi.

Poi sarà il turno del giocatore: resterà a Parigi nonostante le mille difficoltà? Probabilmente no. E il Psg quanta voglia avrebbe di tenersi un elemento che in maniera palese non ha legato con Tuchel, tecnico peraltro a rischio, e dopo un buon avvio di annata si sta perdendo tra una panchina e l’altra? Nessuna, o quasi. Aggiungete alla ricetta dell’affare ideale gli ottimi rapporti che legano Leonardo al dg Fabio Paratici, oltre ai contatti tra emissari juventini e la moglie-agente del cannoniere argentino, e si comprende bene come i motivi per essere ottimisti alla Continassa non manchino di certo. Wanda Nara, dal suo punto di vista, non spinge pubblicamente per una particolare destinazione, ma l’eventuale ritorno in Italia del marito sta stuzzicando tutti: lei, lui, la famiglia, gli amici più stretti.

E siccome da Parigi non giungono segnali che facciano pensare a una messa in vendita di Icardi per soldi cash e nient’altro, va da sé che da Torino siano propensi a cercare di venirsi incontro su determinate contropartite tecniche che abbasserebbero l’esborso economico. Mattia De Sciglio, nonostante il mancato scambio estivo con Layvin Kurzawa, piace sempre al Psg. Ma attenzione a Miralem Pjanic, che la Juve non blinda perché tutti i calciatori hanno un prezzo e tutti sono inseribili in trattative di mercato: quello del bosniaco è un profilo estremamente gradito al presidente Nasser Al-Khelaifi. Leonardo, dal suo canto, aggiungerebbe il carico di Gonzalo Higuain. Perché al Psg può servire un attaccante non di primo pelo, ma con esperienza internazionale. Discorsi dagli sviluppi futuribili, ma già particolarmente apprezzati nella sede del Psg. Difficile che in simili pour parler entri Paulo Dybala: la Joya potrebbe restare alla Juve, mentre Icardi – nel caso arrivasse – prenderebbe il posto del Pipita. Su questo, nessun dubbio.

Non è ancora diventato un titolare della squadra di Antonio Conte. Ma è già il 12° uomo in grado di cambiare il corso delle partite con la sua fantasia. Christian Eriksen avrà lo stesso compito domani sera a Torino nella partitissima con la Juventus nel deserto dell’Allianz Stadium, lo stesso nel quale quattro anni fa il centrocampista danese colpì i bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Determinante il suo contributo nella rimonta del Tottenham, poi vanificata dal successo bianconero nel ritorno a Londra. Domani sera l’ambiente purtroppo non sarà quello di uno stadio pieno in trepidazione per una grande sfida. Resterà alta solo la posta in palio: allora un passaggio di turno in Champions, adesso tre punti che possono condizionare la lotta scudetto. Serata da Eriksen, uno dei centrocampisti più apprezzati d’Europa, non a caso costato 20 milioni di euro ad appena sei mesi dalla scadenza del suo contratto con il Tottenham. In una fase simile un giocatore è sostanzialmente a parametro zero. Invece Eriksen è stato pagato in modo sostanzioso.

NON ANCORA TITOLARE Conte, però, non lo considera ancora un elemento da schierare sempre e comunque dal primo minuto. Finora è successo solo in Europa League nella doppia sfida con il Ludogorets – la competizione nella quale ha segnato il suo primo e finora unico gol in nerazzurro – e nella trasferta di campionato a Udine. Per il resto sempre innesti a partita in corso. Conte non ritiene che il giocatore danese abbia ancora l’intensità necessaria a ricoprire una posizione nel suo centrocampo a cinque. Serve ancora tempo per trovare gli equilibri giusti a lanciarlo dal primo minuto in assonanza con gli altri reparti. Il timore è quello di lasciare troppo spazio agli avversari. Ma c’è un particolare che dimostra quanto Conte consideri comunque importante il nuovo acquisto. Eriksen infatti, quando non ha giocato titolare, è stato sempre il primo cambio. Unica eccezione l’andata della semifinale di Coppa Italia con il Napoli, quando è stato preceduto da D’Ambrosio entrato al posto di Skriniar a inizio ripresa.

SEMPRE PRIMO CAMBIO Per il resto Eriksen è sempre stato il prescelto per imprimere un altro corso alla partita. È successo con la Fiorentina in Coppa Italia, e con Milan e Lazio in campionato. E il numero 24 ha sempre risposto in maniera molto propositivo dal punto di vista delle giocate prodotte, ma anche del comportamento. Una grande voglia di mettersi in mostra, senza fermarsi un momento. Non è così scontato tenuto conto che Eriksen è un giocatore di 28 anni con una carriera significativa alle spalle, ed è reduce da una finale di Champions League giocata con il Tottenham nella scorsa stagione. L’atteggiamento non tradisce la minima delusione per questo inizio di esperienza nerazzurra, partendo dalla seconda fila anziché dalla prima. Anche domani sera il compito sarà lo stesso: cambiare in corsa il destino della partita, questa volta di quella più importante.

La decisione definitiva Maurizio Sarri la prenderà questa mattina. La necessità di prenderla è già una buona notizia, visto che riguarda Giorgio Chiellini, che sarebbe in grado di giocare questa sera contro l’Inter. La sua capacità di mantenere altissime concentrazione e determinzione proprie e dei compagni potrebbe essere più preziosa che mai nella surreale atmosfera dello Stadium vuoto, la sua aggressività aiuterebbe a mantenere il baricentro alto come vuole Sarri. Le due settimane trascorse da Spal-Juventus, la sua unica partita da titolare dopo cinque mesi e mezzo di inattività, e l’affaticamento all’adduttore accusato lunedì rappresentano però incognite su condizione e tenuta. Sarri controllerà oggi i due piatti della bilancia con l’assoluta serenità che gli danno Bonucci e De Ligt. Se giocasse il capitano, in virtù dell’importanza dell’intesa tra i due centrali probabilmente gli farebbe posto l’olandese, col quale non ha mai giocato. Certa la presenza di Szczesny in porta, poco meno quella di Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Molti di più i dubbi a centrocampo. Nonostante il periodo di appannamento e nella speranza che i 10 giorni trascorsi da Lione- Juventus siano serviti a smaltirlo, Pjanic dovrebbe essere il regista. Bentancur (eventuale sostituto del bosniaco qualora dovesse riposare) è favorito su Ramsey come mezzala destra, Matuidi su Rabiot come mezzala sinistra, più utile del connazionale a ovviare ai problemi che l’Inter potrebbe creare in ampiezza. L’attacco invece dovrebbe essere composto da Cuadrado a destra, pronto ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti, Dybala al centro e Ronaldo a sinistra, ovviamente liberissimi di muoversi. Da non escludere a priori, però, un ritorno al 4-3-1-2 che funzionò benissimo all’andata: in quel caso spazio a Bernardeschi o Ramsey da trequartista, con Cuadrado in ballottaggio con Danilo da terzino.

Dopo l’allenamento di rifinitura di ieri pomeriggio, l’Inter è partita verso le 17.40 in pullman verso Torino, dove oggi si giocherà Juve-Inter (non sarà presente il presidente Zhang, ancora all’estero per impegni). Salutato da oltre 200 tifosi accorsi fuori da Appiano alla faccia del virus, sul bus verso il Piemonte i dubbi di Antonio Conte per la formazione sono rimasti due e un quarto. Nel senso che il terzo dubbio, quello che riguardava il centrocampo, sembra essersi risolto ampiamente a favore di Vecino (che giocherà con Barella e Brozovic) mentre Eriksen sarà un’opzione di lusso da inserire a partita in corso. Restano dunque in piedi solo i due dubbi relativi al centrale di difesa e all’esterno destro. Per quanto riguarda la difesa, con De Vrij e Skriniar sicuri del posto a contendersi una maglia sono Godin, D’Ambrosio e Bastoni. Proprio il giovane italiano sembrerebbe il favorito per essere titolare, con Skriniar che a questo punto scivolerebbe nel posto del centrale di destra e avrebbe il compito di arginare sua pericolosità, Cristiano Ronaldo. Da quel lato dovrebbe agire anche Candreva, che dovrebbe essere preferito a D’Ambrosio. Danilo avrebbe garantito sicuramente maggiore copertura per la rapidità sul breve nel raddoppiare (appunto con Skriniar) su Cristiano, ma Candreva garantisce una maggiore spinta offensiva. Con D’Ambrosio che comunque è stato valutato anche nella posizione di centrale, delle speranze residue di essere schierato dal primo minuto le ha anche Godin. Intanto perché lui Ronaldo lo conosce bene come pochi, avendoci giocato contro innumerevoli volte nei lunghi anni di carriera all’Atletico. Inoltre, Conte ha sempre apprezzato l’esperienza che l’uruguayano sa mettere in campo quando viene chiamato in causa nei big match: di fatto, in questa stagione non se ne è perso uno, anche se il mancino di Bastoni questa sera potrebbe avere la meglio.