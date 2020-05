L’Eredità torna in onda, Flavio Insinna su di giri: “Siamo tornati a casa”

Il 4 maggio 2020 è stato un giorno davvero molto importante per Flavio Insinna che è tornato al timone de L’Eredità dopo il look down imposto dal Governo per via della pandemia da Codiv-19. Come promesso, ecco che il conduttore è tornato in televisione con tutte le dovute cautele del caso. Ecco quali sono state le sue parole.

La televisione riparte dopo il 4 maggio 2020

Sono state settimane davvero difficili quelle che hanno vissuto molti conduttori del mondo della televisione per via di quello che è successo a causa del look down in Italia. La pandemia de Codiv-19 ha subito preso corpo nella nostra nazione con un grandissimo numero di contagi, i quali crescevano in maniera esponenziale di giorno in giorno.

Il Governo Conte, dunque, ha imposto la necessaria chiusura di tutte quelle attività che non sono state ritenute necessarie anche nel mondo della televisione, lasciando in vita solo programmi dedicati all’informazione e pochi di intrattenimento per permettere all’utente di poter variare dove possibile. Quanto detto è stato poi uno specchio riflesso sia su L’Eredità che altri programmi, i quali sono poi andati in replica e non più con la stessa programmazione decisa in precedenza.

L’Eredità torna in onda

La momentanea sospensione de L’Eredità è stata un tuffo al cuore per molti dei fan del game show che lo seguono ogni giorno su Rai 1 e soprattutto per i più piccoli che in queste settimane hanno inviato molti messaggi a Flavio Insinna. Il conduttore, non a caso, ha anche deciso di mettersi in gioco nella realizzazione di alcuni video messaggi proprio per i più piccini, andati in onda prima della replica della puntata.

Il 4 maggio, finalmente, è arrivato e anche se non sembrava davvero possibile, Flavio Insinna con L’Eredità e altri programmi sono tornati alla messa in onda in modo regolare come era un tempo prima che il Codiv-19 cambiasse ogni cosa.

“Torniamo qua, a casa nostra”

Flavio Insinna, dunque, è tornato alla sua vita normale di tutti i giorni e quindi al lavoro da conduttore che tanto ama e dal pubblico che l’ha aspettato per tutto questo tempo.

Non a caso, ecco che il programma de L’Eredità è cominciato con la seguente dichiarazione del conduttore: “Torniamo qua, a casa nostra, dopo più di quaranta giorni, giorni che però sono sembrati anni. Abbiamo vissuto tutti insieme emotivamente, abbiamo partecipato a storie ed immagini che non potremo e non vogliamo dimenticare. Non ringrazieremo mai abbastanza le persone che stanno ancora lottano in prima linea, a curare, a fare del loro meglio”.