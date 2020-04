Luciana Littizzetto a Che tempo che fa senza freni, il conduttore in imbarazzo “Chi ce l’ha più grosso?”

Non c’è che dire sul fatto che Luciana Littizzetto sia ad oggi una delle attrici comiche più amate dagli italiani. La donna di origini piemontesi, come tutti sappiamo, fa parte del cast di Che tempo che fa, la trasmissione in onda sulla Rai e condotta da Fabio Fazio. Ogni domenica sera tutti i telespettatori fedeli alla trasmissione aspettano con ansia il momento in cui a parlare è Luciana Littizzetto che tanto diverte grazie alle sue battute ironiche e divertenti. Ormai il conduttore è abituato alle sue uscite e battute, nella maggior parte dei casi maliziose, ma dopo tanti anni di conoscenza, a volte sembra riesca ancora ad arrossire. Anche la scorsa domenica Luciana Littizzetto ha dato il meglio di se stessa in trasmissione. L’argomento principale ovviamente quello più attuale, ovvero il Coronavirus e nonostante si trattasse di un argomento piuttosto serio, l’attrice ha voluto sdrammatizzare un pò facendo fare qualche risata al pubblico, che in questo momento sembra averne proprio tanto bisogno.

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ironizza sul Coronavirus

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la scorsa domenica Luciana è intervenuta nella trasmissione Che tempo che fa, come al suo solito e pare che abbia deciso di sdrammatizzare un pò, nonostante l’argomento principale fosse l’emergenza sanitaria che tutti noi stiamo affrontando in queste ultime settimane. Nello specifico la Littizzetto ha voluto ironizzare sulla nuova moda dei balconi.

Per chi non lo sapesse, in queste settimane di quarantena, moltissimi italiani hanno riscoperto di avere dei balconi e di quanto questi possano essere utili per prendere il sole, chiacchierare con amici e fare tanto altro. La conduttrice ecco che non ha fatto mancare il suo pensiero al riguardo, affermando: “I balconi sono la nostra Miami Beach. Oltre all’invidia del pene è scattata l’invidia del balcone, a chi ce l’ha più grosso.”Il conduttore non ha potuto non ridere, anche se sotto i baffi alla battuta della sua collaboratrice, anche se come spesso accade in questi casi, è sembrato piuttosto imbarazzato.

Lo sfogo di Luciana in diretta tv

Da buona piemontese, Luciana Littizzetto ha avuto qualcosa da ridire e lo ha fatto nel corso della puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica sera. Si è parlato di emergenza coronavirus e nello specifico dell’attenzione mediatica riservata al deflagrante caso-Lombardia. Secondo la Littizzetto, al Piemonte ad esempio, sua regione d’origine non è stata data la stessa importanza. “Non è che potete anche occuparvi anche un po’ di noi, anche della Toscana e delle Marche. Anche solo un inviato al Tg1, scrivere due righe. Due eh, non di più. Magari non a pagina 28 accanto ai necrologi, che ormai non c’è più posto”, ha concluso la Littizzetto.