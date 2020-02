Mara Venier si sente male a Domenica In: “È arrivato il medico di corsa”

La nuova puntata di Domenica In ha riservato un bel spavento per i fan di Mara Venier. La conduttrice di Rai 1 ha avuto un malore durante la messa in onda del programma, tanto da richiedere l’intervento del medico in studio perché stava per svenire? Ecco cos’è successo.

Il successo di Domenica In

Nel corso di questi due anni abbiamo avuto modo di vedere crescere il successo di Domenica In, tornato a competere come programma della domenica contro Domenica Live di Barbara D’Urso che fino a poco tempo fa sembra essere imbattibile.

Il ritorno di Mara Venier in Rai ha permesso all’emittente televisiva di poter rivalutare un programma amatissimo dagli italiani, ma che nel tempo aveva cambiato in parte il suo format. L’arrivo di Mara Venier ha permesso a Domenica In di ottenere nuovamente un gran successo e così di diventare super competitivo grazie anche alla lunga serie di personaggi che si alternano negli studi raccontandosi a ‘Zia Mara’. Il tutto però non finisce qui. Ecco che nel corso delle ultime ore Mara Venier diventa protagonista di una notizia che la riguarda.

Mara Venier si sente male a Domenica In

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, la nuova puntata di Domenica In ha riservato un grandissimo spavento a Mara Venier e i suoi fan. Ma andiamo per ordine.

La nuova puntata dello show della domenica ha segnato anche il ritorno sul piccolo schermo di un cantante come Gianluca Grignani, il quale è stato lontano per un po’ di tempo dal mondo della musica e che ha deciso di raccontarsi a cuore aperto proprio a Domenica In. Il tutto quando improvvisamente Maria Venier si sente male durante la messa in onda e tutti cominciano a spaventarsi per lei.

“È arrivato il medico di corsa”

L’intervista insieme a Gianluca Grignani è stata un excursus nella vita del cantante, da Destinazione Paradiso al nuovo brano che arriva dopo un silenzio discografico da parte dell’artista. Nel momento clou dell’intervista, ecco che Mara Venier si guarda attorno ed esclama: “Qui fa troppo caldo anche se poi c’è l’aria condizionata. Prima stavo per svenire, lo posso dire adesso che è tutto passato. È arrivato il medico di corsa prima”.

Il malessere della conduttrice stava mettendo a rischio anche la messa in onda di Domenica In, show che va rigorosamente in diretta su Rai 1, e quindi anche l’intervista con l’artista tanto che Mara Venier dichiara: “Stavo per andare in camerino poi ho pensato: chi la fa Domenica In? Grignani?”. Successivamente, Mara Venier tranquillizza tutti e afferma: “Comunque ora sto meglio”.