Putin in Tv lancia l’avvertimento a Macron: «Se la Francia entra in guerra contro la Russia, ecco cosa accadrà»

Emanuela B.
17/12/2025
“Vladimir Putin: ‘Se la Francia entra in guerra contro la Russia, passerà alla storia … ma abbandonerà la geografia’” – il POST VIRALE



Il post attribuisce allo zar una frase, in realtà, non detta.
Non detta almeno in questi termini: dentro l’acuta rielaborazione linguistica di un utente, c’è il senso dei numerosi avvertimenti fatti da Putin all’Europa qualora si decidesse ad attaccare il “nemico” russo

Vladimir Putin‘Se la Francia entra in guerra contro la Russia, passerà alla storia… ma abbandonerà la geografia“: poche, schiaccianti parole sarebbero quelle pronunciate dal capo del Cremlino per mettere in guardia la Francia, e l’Europa tutta, dai rischi che corre se si “azzarda” ad invadere la Russia. Parole che però, in realtà, non sono state testualmente pronunciate dallo zar, ma piuttosto rielaborate da un utente sui social a partire da un discorso di Putin. (VIDEO)



