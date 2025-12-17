Enrico Ruggeri operato: «Niente foto dal letto d’ospedale, ora il silenzio forzato»





Il cantautore Enrico Ruggeri ha recentemente subito un intervento chirurgico per rimuovere un polipo dalla gola. Nonostante le preoccupazioni iniziali, il cantante è già stato dimesso dall’ospedale e ha scelto di informare i suoi fan tramite il suo profilo Instagram. In un post, ha ironizzato sulla tradizionale foto dal letto d’ospedale, affermando: “Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok’. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa”.





Ruggeri aveva anticipato la necessità dell’operazione alcune settimane fa, spiegando che le registrazioni della terza edizione del suo programma “Gli occhi del musicista” erano terminate giusto in tempo per permettergli di affrontare l’intervento. A seguito dell’operazione, ha rassicurato i suoi seguaci, dichiarando: “Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito”.

In genere, per un intervento di questo tipo, si consiglia un periodo di riposo vocale assoluto che può variare da 3 a 10 giorni, seguito da un periodo di riposo relativo di 2-3 settimane, durante il quale è consigliato parlare poco e a voce bassa. La prima puntata del programma di Ruggeri è prevista per martedì 13 gennaio 2026 e vedrà la partecipazione dell’attrice e regista Alice De André e di Vincenzo Albano, noto comico di Zelig.

Ruggeri aveva già condiviso con i suoi fan i motivi dell’intervento, spiegando: “Appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale”. Ha anche accennato a un Natale che trascorrerà in silenzio, sottolineando che il suo obiettivo è quello di recuperare i concerti già programmati. “Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati. La vita è così, dà e toglie in continuazione. Vi abbraccio confidando nei vostri pensieri positivi”, ha aggiunto il cantautore.

La notizia dell’operazione ha suscitato grande attenzione tra i fan e i media, molti dei quali hanno espresso la loro preoccupazione e supporto per il cantante. L’operazione è stata necessaria per garantire che Ruggeri possa continuare a esibirsi e a condividere la sua musica senza ulteriori problemi di salute. La sua carriera, che si estende per decenni, è stata caratterizzata da una serie di successi e da una forte connessione con il pubblico, rendendo ogni aggiornamento sulla sua salute particolarmente significativo.

Il cantautore ha sempre mantenuto un rapporto diretto e sincero con i suoi fan, utilizzando i social media come piattaforma per comunicare le sue esperienze personali e professionali. Questo approccio ha contribuito a creare un legame speciale con il suo pubblico, che si è dimostrato solidale nei momenti difficili.

Con la ripresa delle registrazioni del suo programma, Ruggeri ha dimostrato di essere determinato a tornare alla sua routine lavorativa. Il fatto che il programma sia già in fase di montaggio è un segnale positivo per i suoi fan, che attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo. La presenza di Alice De André e Vincenzo Albano come co-conduttori promette di arricchire ulteriormente il programma, portando nuove dinamiche e contenuti interessanti.



