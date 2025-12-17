La lettera che non ha mai spedito





Ho troncato i rapporti con la mia sorella gemella a 29 anni, dopo averla sorpresa mentre baciava il mio fidanzato. Dieci anni di odio dopo, è morta in un incidente stradale. Non volevo nemmeno andare al funerale, ma mia madre mi ha supplicata. Dopo la cerimonia sono salita nella sua vecchia stanza. Tra le sue cose ho trovato una cartellina con il mio nome. L’ho aperta, e il cuore mi si è fermato. Dentro c’erano lettere scritte a mano. Dozzine. Tutte indirizzate a me.





Ogni lettera era datata, sparse su anni. La prima scritta una settimana dopo che ero uscita dalla sua vita. Mi sono seduta sul bordo del letto dell’infanzia, lo stesso che dividevamo a cinque anni nei temporali. Le mani tremavano aprendo la prima.

«Cara Lia» iniziava, «so che mi odi. Non ti biasimo. Odierei me stessa».

Ho dovuto fermarmi. La gola stretta, lacrime pronte, ma ho proseguito.

«Non ho baciato Thomas. Mi ha baciata lui. E quando mi sono staccata, sei entrata. So che sembrava brutto. Ma non mi hai mai lasciata spiegare».

Quella frase ha spaccato qualcosa dentro. Mi dicevo che non importava, che avevo voltato pagina. Ma no. Il cuore doleva ancora per quel tradimento creduto per un decennio.

Ho passato alla successiva. Scrittura frenetica, probabilmente in un attacco d’ansia.

«Hai bloccato il mio numero. Ti ho mandato email. Ho scritto sul biglietto di compleanno. Non hai aperto nulla. Lia, ti prego. Ti voglio bene. Ho sbagliato da qualche parte, ma non così».

Le successive più calme. Meno suppliche, più aggiornamenti. La promozione al lavoro. La paura per la salute di mamma. La mia mancanza quotidiana.

Una ha colpito di più. Il mio 35° compleanno.

«Ti ho vista oggi. Non mi hai notata. Al mercato, fiori gialli. Ami ancora i girasoli, eh? Quasi ti avvicinavo. Ma il tuo viso era sereno. Non volevo disturbare».

Ho chiuso la lettera, fissato il muro. Perché non dirmelo di persona? Perché non lottare di più per vedermi, chiarire?

Ma lo sapevo. L’avevo resa impossibile. Cambiato numero, città, tagliato chiunque la nominasse. Un muro altissimo.

L’ultima, sul fondo. Senza data.

«Da aprire se muoio».

Dita esitanti. L’ho aperta.

«Lia, se leggi questo, non ci sono più. Spero tu sia venuta al funerale. Spero mamma ti abbia convinta. Spero un giorno mi perdonerai. Non per me, per te. L’odio pesa, sorella. Lo porti da troppo».

Ho lasciato cadere la lettera. Mani scosse. Non piangevo – singhiozzavo. Singhiozzi forti, disordinati, che scuotevano tutto.

Non mi aveva tradita. Non come pensavo.

Quella notte sono rimasta da mamma. Insonne. A stento respiravo. Alle 3 ho risalita la stanza. Volevo di più. Oltre le lettere.

Trovato un vecchio telefono nel cassetto. Funzionava. L’ho caricato, guardato le foto.

Dozzine di me. Infanzia, liceo, alcune rubate da lontano. Ero un fantasma nel suo telefono – presente, irraggiungibile.

Poi cartella “Non spedite”.

Registrazioni. Memo vocali.

La prima breve.

«Ciao. Sono io. Mi manchi. Stanotte ho sognato noi. Quindici anni, risate stupide. Mi sono svegliata piangendo».

Un’altra, più lunga.

«Pensavo di scriverti oggi. Non l’ho fatto. Ho paura. Magari mi odi davvero per sempre. Ma sappi: due anni fa Thomas mi ha contattata. Si è scusato. Ha detto di avermi baciata apposta. Voleva dividerci, geloso della nostra vicinanza. Credici?»

Bocca secca. Thomas. Quel serpente. Non l’avevo sentito dalla rottura. Non aveva negato. Solo «È successo» ed era sparito.

Malattia. Dieci anni buttati. Odio alla persona sbagliata.

Quel weekend tornata a casa, lettere con me. Non potevo lasciarle.

Cercavo di andare avanti. Impossibile. Serviva chiusura.

Ho cercato Thomas. Facile. Stesso ghigno.

Viveva a due ore.

Messaggio semplice: «So la verità. Parliamo?»

Risposto in un’ora. «Certo».

Incontrato in un caffè a metà strada. Entrando, si è alzato. Sorriso forzato.

«Lia. Wow. Sono passati—»

«Siediti» ho detto.

Si è seduto.

Niente giri. «L’hai baciata? Non la versione “è successo”. La verità».

Colpevole. «Sì. Sapevo tornavi tra un minuto. Volevo che vedessi».

«Perché?»

Sguardo basso. «Perdendoti. Pensavo spezzarvi, ti saresti aggrappata a me».

«Hai rovinato me e mia sorella».

«Ho rovinato tutto» piano.

Mi sono alzata. «Sì. Ma ti ho creduto».

Ha annuito. «Scusa».

«Non ti perdono» ho detto. «Ma mi perdono per averti dato retta».

Uscita.

In macchina, respiro tenuto per dieci anni.

Settimane dure. Lutto e colpa a ondate. La sua voce nelle lettere. Rimpianti per non averle aperte prima.

Poi ricordo. Lettere parlavano di un uomo. Matthew. Serio.

Trovato su Facebook. Messaggio.

«Ciao, sono Lia. Gemella di Elena».

Risposto quella sera.

«Speravo. Parlava sempre di te».

Incontrati. Volevo vedere il suo lato ignoto.

Matthew gentile. Occhi dolci. La descriveva magica.

«La persona più indulgente. Anche ferita».

«Ha sofferto tanto» ho sussurrato.

«Sì» ha annuito. «Ma non mollava mai con la gente».

Silenzio. Poi busta.

«Mi ha chiesto di dartela, se fosse successo qualcosa».

Altra lettera.

Breve.

«Lia, sai che leggerai solo se non ci sono. Ma sappi: ti perdono. Tutto. E ti voglio bene. Sempre».

Ho pianto. Non solo colpa. Liberazione.

Nei mesi dopo, rimessa insieme. Diario. Terapia. Vecchi amici riconnessi.

Tornata in città natale. Casa vicino a mamma.

Parlavamo di più. Capito quanto aveva nascosto il suo dolore per proteggerci.

Un giorno, in soffitta, mamma mi dà un album avvolto. Scrapbook segreto di Elena.

Pagine di ricordi: compleanni, recite, feste. Foto, disegni, bigliettini.

Una pagina: «Mia sorella è la mia storia preferita».

Soffocata.

Ho deciso di farne qualcosa. Lettere, foto, voce.

Blog piccolo: «Lettere da Elena». La sua storia. La nostra. Cruda, onesta.

Virale.

Migliaia messaggi. Rimpianti simili. Fratelli riconnessi. Solo grazie.

Uno mi è rimasto.

«Ero per tagliare mio fratello. Ho letto te. L’ho chiamato».

Quello il premio. Non fine perfetta. Significativa.

Rimpiangerò sempre gli anni persi. Grata per la verità. Per il perdono, anche tardivo.

Perché a volte la vita dà seconda chance – non per riparare, ma onorare il passato.

Se tieni rancore vecchio, lascialo andare.

Se hai perso qualcuno con parole non dette – scrivigli. Anche se non leggerà.

Scrivere guarisce ciò che le parole non possono.

Se ti ha toccata, condividila. Non sai chi ne ha bisogno oggi.



