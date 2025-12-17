Alfonso Signorini sulle denunce di Corona per entrare al GF: «Sta tutto ai miei legali»





Alfonso Signorini, noto conduttore del “Grande Fratello”, ha finalmente rotto il silenzio in merito alle recenti accuse mosse da Fabrizio Corona durante l’ultima puntata del suo programma “Falsissimo”, intitolata “Il Prezzo del Successo”. Nella trasmissione, Corona ha sostenuto che esista un “sistema Signorini” in cui il conduttore avrebbe intrattenuto rapporti con vari ragazzi, molti dei quali sono poi diventati concorrenti del reality show. Secondo Corona, per accedere al programma, sarebbe necessario avere rapporti sessuali con Signorini, descritto come “l’unico vero trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo”.





Contattato dal Corriere della Sera, Signorini ha preferito non entrare nel merito delle affermazioni di Corona, dichiarando: “Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”. Questa risposta ha suscitato ulteriori interrogativi tra i fan e i media, alimentando il dibattito su quanto affermato dall’ex re dei paparazzi.

La rivelazione principale di Corona è stata che “se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”. Questa affermazione ha scosso il panorama televisivo, suggerendo che per ottenere una chance nel mondo dello spettacolo, i giovani aspiranti dovrebbero sottostare a compromessi inaccettabili. Corona ha descritto il “sistema Signorini” come una rete che coinvolgerebbe circa 500 persone e che sarebbe attiva da circa dieci anni, seguendo sempre lo stesso schema di favoritismi e scambi.

Uno dei casi più emblematici citati da Corona è quello di Antonio Medugno, un giovane che, da sconosciuto sui social media, è riuscito a diventare concorrente del “Grande Fratello” nel gennaio 2022. Corona ha presentato prove, tra cui una testimonianza telefonica di Medugno e messaggi scambiati tra lui e Signorini prima della sua entrata nella Casa. Questa corrispondenza, durata circa quattro o cinque mesi, culminò in un incontro di persona, durante il quale Medugno si sarebbe rifiutato di avere rapporti con Signorini. “Risultato? Non è entrato nella Casa”, ha spiegato Corona, evidenziando come il giovane non fosse parte del cast all’inizio del programma, ma fosse stato successivamente riammesso solo dopo che Signorini avesse ripreso a contattarlo.

In aggiunta, Fanpage.it ha raccolto la testimonianza di Alessandro Piscopo, manager di Antonio Medugno all’epoca del “Grande Fratello”. Piscopo ha affermato che durante il provino per il programma, Signorini si era comportato come se non conoscesse Medugno, sollevando ulteriori dubbi sulla trasparenza del casting. Anche Davide Donadei, ex concorrente del programma, ha condiviso la sua esperienza, raccontando di un mese di chat con Signorini prima del suo ingresso nella Casa. Tuttavia, la comunicazione si sarebbe interrotta quando Signorini scoprì che Donadei conosceva Maria De Filippi, altra figura di spicco della televisione italiana.

La questione ha suscitato un ampio dibattito sui metodi di selezione dei concorrenti nei reality show e sulla dinamica di potere che può esistere tra i conduttori e i partecipanti. Le dichiarazioni di Corona hanno messo in luce una possibile cultura del compromesso all’interno dell’industria televisiva, dove le aspirazioni professionali possono essere influenzate da fattori personali piuttosto che da meriti oggettivi.



