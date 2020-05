Oroscopo Branko oggi Domenica 17 Maggio 2020, Previsioni del giorno

Come ogni giorno noi di controcopertina.com vi forniamo alcuni suggerimenti fatti dai nostri segni zodiacali. In questo periodo d’emergenza che stiamo vivendo, crediamo sia utile sapere se, almeno le stelle sono dalla nostra parte. In basso troverete l’elenco dettagliato di tutti i segni dello zodiaco. Non ci rimane che leggere l’oroscopo di oggi Domenica 17 maggio 2020.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: ARIETE

ARIETE – Venere amica in Gemelli, in buona compagnia di Mercurio, promette una settimana speciale. L’intesa di coppia sarà splendida grazie alla confidenza con il partner. Sul lavoro, non fatevi prendere dalla fantasia e restate con i piedi per terra: idee troppo ardite verrebbero bocciate. Valutate bene.Ecco la svolta. Arrivate nel segno dei Gemelli con la Luna, Mercurio e Venere alleati stellari, che hanno solo voglia di riprendersi il tempo scippato. Aria. Si rastrella il prato per resuscitare il soffio della leggerezza. Via il passato, avete bisogno di rassicurazioni, di riparare le certezze sbeccate. Si respira l’alba della rinascita, siete ancora increduli. I pianeti parlano piano per timore di risvegliare le ombre. Parola chiave della settimana: ricominciare.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: TORO

TORO – Finisce il 20 la stagione del vostro compleanno. Giocate le vostre carte. Perché anche se Saturno è in angolo dissonante dall’Acquario, la sua posizione nel decimo campo è decisamente molto interessante e può rivelarsi assai propizia alla costruzione di qualcosa di importante e anche duraturo.Come siete usciti da questa lunga apnea? Il Sole in Gemelli insieme a Mercurio e a Venere corrono in vostro aiuto, ma voi restate in silenzio. Ce l’avete fatta! Esclamano per incoraggiare un’estraneità che vi blocca. Finalmente sorridete. Marte vi porge un bicchiere d’acqua con un garbo inusuale. La Luna in Gemelli vi sta dicendo che ora si tratta di camminare, è scattato il via libera anche nell’anima. Lo sentite? Parola chiave della settimana: sblocco.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: GEMELLI

GEMELLI – Comincia il 21 la stagione del vostro compleanno e il 22 la Luna si fa Nuova nel vostro segno dove si trovano Venere e Mercurio. La vita di coppia sarà movimentata. I pianeti vi caricano di entusiasmo, ma occhio a Marte ostile che aumenta l’irrequietezza e apre la via alla tentazione di avventure.Siete entrati a casa. Ad accogliervi il Sole, la Luna, Mercurio e Venere. Potente iniezione di fiducia. Tutti nel segno dei Gemelli. Adesso non ci sono scuse per rimandare la vostra ripresa, ma dovrete cambiare attitudine. Via la provvisorietà dallo sguardo. Ora si decide, si sceglie, ci si impegna. L’amore vero resta accanto, senza inutili balbuzie. I single hanno la possibilità di ripartire da un nuovo incontro. Parola chiave della settimana: attenzione.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: CANCRO

CANCRO – Potete trarre grande vantaggio dal sorriso di Marte e di Nettuno nel punto più luminoso del vostro cielo. Percepite dentro di voi grande energia e passionalità. Sentirete il desiderio di andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. È possibile che dobbiate sorbirvi qualche discussione, ma ne varrà la pena.Siete pronti? Ora si tratta di saldare contatti e relazioni, di stringersi e fare spazio. Intendiamoci, non significa fare il vuoto attorno, ma lasciar passare nuove idee e progetti. Siete arrivati nella casa dei Gemelli che insieme alla Luna e a Mercurio regalano la parola giusta, l’intuizione rapida che inaugura l’azione coraggiosa. Questo è il momento di partire da nuove consapevolezze che portano alla soluzione. Parola chiave della settimana: definire.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: LEONE

LEONE – Resistete! Il passaggio di Saturno in Acquario ha reso tutto più complicato, soprattutto per i nati di luglio. La vita amorosa non scorre, le incomprensioni creano distanza. Forse è per questo che nel lavoro non date il meglio: non impuntatevi e moderate l’ambizione. Sbagliare la mossa ora può costarvi caro.Molto meglio. Entrare nel segno dei Gemelli cambia la vita. È come dare aria a stanze e pensieri barricati nel silenzio, avvolti in una penombra straniante. È tempo di liberare la testa e un amore ormai anemico che prova a sorridervi, mentre stende con le mani un abito stropicciato da troppa indifferenza. Oggi si riapre la strada alla complicità. Non è più tempo di fumare solitari, aspirando lunghe boccate di pessimismo. Parola chiave della settimana: ossigenare.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: VERGINE

VERGINE – Non sarà una settimana brillante. Dovete sforzarvi di essere pazienti sapendo che i pianeti in aspetto disarmonico sono parecchi: oltre a Marte e Nettuno in Pesci già da un po’ e a Venere e Mercurio in Gemelli ci si mette ora la Luna che il 22 è nuova nello stesso segno. Il rischio? Di essere scontrosi con tutti!A cosa è servito questo isolamento? Vi chiedono con tono provocatorio i pianeti in Gemelli. A renderci ancora più dipendenti dalle nostre ossessioni, rispondete senza sorridere, senza guardare negli occhi nessuno. È vero. Marte opposto scatena un nervosismo nella relazione, che ripercorre un copione ormai consumato. Eppure basterebbe accendere l’interruttore di una luce salvifica che abita dentro di voi. La parola chiave della settimana: scintilla.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: BILANCIA

BILANCIA – Settimana cruciale. Siete alle prove tecniche di entusiasmo che rimette in circolo la felicità. Il Sole vi accoglie nel segno amico dei Gemelli con la Luna, Mercurio e Venere. Una squadra che ha voglia di rivalutare rapporti che sembravano dimenticati. Attenzione. Oggi è un obbligo uscire dal commercio delle ipocrisie. Basterebbe essere sinceri con voi stessi. Solo così si possono far ripartire desideri che premono da tempo. Parola chiave della settimana: lealtà.La vostra natura sensibile in questa settimana è resa ancora più generosa da un’ondata di buoni sentimenti verso gli altri. Ma Giove e Plutone ostili mettono in guardia. Tenete gli occhi aperti. Avete intorno persone frustrate. Fate in modo di avere sempre sotto controllo la situazione generale.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: SCORPIONE

SCORPIONE – Oggi avete voglia di imparare tutto da capo. Tagliando i ponti con le paure nascoste che vi tengono in bilico sull’incertezza. Il Sole nei Gemelli è venuto per resettare il vostro stato d’animo. Ma voi, orgogliosi come siete, lo fulminate con lo sguardo. Vi basta avere accanto Marte in Pesci, pianeta formidabile nel muoversi tra intimità e distanza. Solo lui intercetta ogni vostra ombra e ricuce silenzioso, i vostri timori. Parola chiave della settimana: rinascita.Non è granché questa settimana. I rapporti familiari soffrono e anche quelli con i collaboratori sono tesi. In compenso procedono bene i liberi professionisti per i quali si aprono nuove opportunità. E il cuore? Oscilla. Bene per i single, ma nelle coppie cresce il “confronto”.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: SAGITTARIO

SAGITTARIO – Dovete essere indulgenti con i vostri errori se non volete ripeterli altrove. Ora è l’amore che va riparato. I cartelli della settimana segnalano caduta. Sono stati i pianeti opposti nei Gemelli a metterli in vista. E di colpo questa segnaletica scuote le vostre unioni, agita, e vi investe come un vento di rinascita. Le relazioni forti navigano serene perché sanno evitare gli scogli appuntiti della provocazione. Parola chiave della settimana: contatto.Concilianti per natura potreste avere reazioni aggressive verso gli altri. Sarete i primi a restarci male se cedete alla scortesia che non vi appartiene. Ma con Marte, Venere e Mercurio ostili è facile perdere il senso della misura: fate ricorso all’innato senso dell’umorismo per sdrammatizzare le situazioni.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: CAPRICORNO

CAPRICORNO – «Lasciare spazio intorno ai gesti ordinari, dargli una stanza, li fa brillare, permette che aprano un varco nell’oscurità…». Le parole della scrittrice Chandra Livia Candiani sono importanti per capire che il vostro vivere guancia a guancia con la disciplina rischia di farvi sfuggire visite importanti, come la curiosità, lo stupore, la spinta per esplorare una luminosità che fa stare bene al mondo. Parola chiave della settimana: futuro.Siete tutto un fervore sul lavoro: la passione per l’organizzazione si risveglia a ogni compito che vi assegnano. Evitate eccessi: nella coppia i dissidi nascono per colpa vostra. Prendete qualche giorno come piace a voi senza cadere nella trappola del “dovere” e degli impegni improrogabili.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: ACQUARIO

ACQUARIO – C’è bisogno di ricaricare il tempo su un futuro da affrontare con determinazione. Marte accelera, Saturno valuta. I pianeti dal segno dei Gemelli incitano: siate esplosivi! Guardateli, ci sono tutti: il Sole, la Luna, Mercurio e Venere con quell’aria da briganti stellari. Le coppie giovani non si fanno influenzare e mettono a punto un programma per due. Ma la porta è spalancata per tutti su un domani libero dalla paura. Parola chiave della settimana: avvenire.È tutto un po’ faticoso in questo momento: la famiglia è più esigente del solito e le necessità del lavoro diventano prioritarie. Imparate a barcamenarvi. La vostra carriera e l’attività, infatti, richiedono la massima attenzione. Se dovete firmare contratti chiedete l’assistenza di un esperto.

Oroscopo Branko Domenica 17 Maggio 2020: PESCI

PESCI – Cercate un centro di gravità permanente, rovistando nelle parole di Battiato. Ma il drappello consistente di pianeti nei Gemelli tenta di squadernare la pace in famiglia. È tutto un viavai di azioni e pensieri sospesi a mezz’aria. Dovete reagire con la vostra abilità pescina, senza cadere nel tranello di inutili intoppi. Cercando di disinnescare un nervosismo dettato semplicemente da un quotidiano più complesso da gestire. Parola chiave della settimana: baricentro.Strana settimana. Rischiate di impegolarvi in dubbi e sospetti, faticando a fidarvi delle persone, anche quelle che conoscete meglio. Mettete un freno a tutto questo: siate comprensivi con gli amici, non pretendete di sapere sempre tutto di tutti o di avere il monopolio anche del loro tempo.

Non voleva essere un Toro stanziale. L’ascendente Bilancia era fin troppo regolare per i suoi canoni. Lui voleva scendere sulla Terra per diventare il corsaro della sorpresa. Muoversi, sperimentare, correre a perdifiato su e giù per l’Italia. Cantare, imitare, intrattenere grazie allo scatto del suo Marte in Ariete. Insomma, voleva far rinascere un nuovo stupore con una comicità irriverente, mai volgare. Le stelle, punte sul vivo, hanno risposto sfidandolo sulla scacchiera astrologica, posizionando i suoi pianeti in Toro nella casa ottava, domicilio dello Scorpione. Mossa che ha iniettato nella sensibilità artistica di Fiorello una forte componente di inquietudine. Non paghe, hanno fatto scivolare la Luna nel segno dell’Acquario, che ha lottato contro le provocazioni di Urano Venere e Nettuno, prima di raggiungere la stabilità sentimentale. Poi, per mitigare i toni, hanno aggiunto Giove e Saturno in Capricorno. Pilastri stellari che hanno aiutato il nostro showman a tenere dritta la barra del timone in tutte le fasi della vita. Solo alla fine hanno aperto il gioco con Plutone in Vergine in aspetto positivo a Venere. L’istrionismo che fa schizzare lo share alle stelle.