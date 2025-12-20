Finalmente capisco perché mia madre mi ha detto di non condividere ogni cosa bella con gli amici





Oggi ho finalmente compreso il consiglio di mia madre di non condividere ogni bel momento della mia vita con gli amici, indipendentemente da quanto siano intimi.





Conosco la mia amica da oltre dieci anni, dai tempi del liceo. Le nostre vite hanno preso direzioni diverse e abbiamo intrapreso carriere molto differenti. Io ho un lavoro stabile, dalle 9 alle 17, che mi offre un buon stipendio per il mio settore. Lei, invece, ha lasciato il suo impiego d’ufficio perché il lavoro tradizionale non si adattava al suo stile di vita ed è diventata agente immobiliare circa un anno fa, ma le cose non stanno andando bene per lei.

Recentemente, quando mi ha chiesto informazioni sul mio nuovo lavoro, le ho raccontato che ho trovato un impiego con una retribuzione migliore e un ambiente lavorativo positivo, senza entrare nei dettagli. Pensavo che gli amici si sarebbero rallegrati dei successi reciproci, ma sto cominciando a capire che ciò che per me è condivisione può sembrare vanto per alcuni, anche se non è affatto intenzionale. Da quel momento, lei è diventata distante e sarcastica, facendo commenti come: “Beh, sei ricca, puoi permettertelo” o “Quella cifra non sarà niente per te.” Ha anche iniziato a farmi pagare i pasti senza offrirsi di dividere il conto, cosa che prima faceva automaticamente.

So che sta attraversando un momento difficile, quindi mi sento a disagio nel chiederle di ripagarmi. Non mi dispiace offrirle qualcosa di tanto in tanto, ma non mi sento a mio agio quando è una cosa che mi aspetto piuttosto che un gesto spontaneo. Non sono ricca, guadagno uno stipendio medio e ho le mie bollette e responsabilità da gestire.

In ogni caso, ho imparato la lezione: a volte è meglio celebrare i momenti positivi in silenzio e dovrei ascoltare di più i consigli di mia madre.



