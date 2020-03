Oroscopo Branko oggi Martedi 31 marzo 2020, tutti i segni

Ed eccoci tutto nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Branko per la giornata di domani ovvero martedì 31 marzo 2020. In questi giorni di quarantena, tutti noi abbiamo più tempo da dedicare alle passioni, agli hobby. In molti ne approfittano per leggere l’oroscopo e sapere cosa le stelle hanno riservato per loro. Sono tantissimi gli appassionati che si affidano allo zodiaco e alle previsioni astrali per sapere come sarà il loro futuro e cosa potrebbe accadere loro. Ed eccoci così giunti ad un nuovo appuntamento. Nello specifico ci occuperemo delle previsioni astrali per gli ultimi quattro segni dello Zodiaco ovvero Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà per voi, nati sotto questi segni la giornata di domani?

Oroscopo Branko martedì 31 marzo 2020

ARIETE 21 marzo – 20 aprile Il sostegno di Marte ti impedisce di lasciare in stallo le situazioni spiacevoli. Risolti gli eventuali problemi, potrai approfittare del clima di vacanza per mettere in campo le strategie necessarie alla felicità, grazie a un colpo di genio dei tuoi. Se sei single, un nuovo legame potrebbe trasformarsi in qualcosa di stabile e gratificante.Di fronte a un cielo che farà silenzio, dovrai solo provare a tenere acceso il dialogo. In amore ricordati che ora sei tu quella che può decidere: approfittane per fare sempre a modo tuo. L’ESERCIZIO DEL MESE Visto che le stelle ti suggeriscono di parlare di più, e meglio, inizia a studiare una lingua straniera, inventandoti un nuovo linguaggio. Responso planetario di questo ultimo giorno di marzo grosso modo discreto per voi Arieti di tutte le decadi. C’è sì il duo Giove – Plutone in Capricorno che vi tiene un po’ su un umore altalenante, specie se siete nati nella terza decade, ma voi riuscite a gestire il tutto, come sempre peraltro, con grande forza di carattere. Dalla vostra avete pianeti del calibro del Sole, vostro nume tutelare, dell’effervescente Mercurio, da oggi di Marte, altro vostro nume tutelare in Aquario. Venere vi fa sentire effetti benefici, che sono percepibili dal desiderio di trovare una costante armonia con la vostra dolce metà. Specie se siete nati nella terza decade, sperimentate una serata di corrispondenza amorosa condita da sorrisi e leggeri divertimenti da condividere assieme alla persona amata.L’organizzazione della giornata vi vede un po’ in fibrillazione con le tante iniziative e proposte che vi sono state offerte, ma con nessuna che sembri destinata a concretizzarsi per voi in modo convincente. Giove, in angolo negativo, getta un attimo di confusione, ma un bel Sole decisionista in congiunzione nel vostro segno, vi spinge a fare la scelta giusta; in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 7 del mese di aprile.

TORO 21 aprile -20 maggio La grande fiducia che riponi in te stessa ti permette di cogliere il meglio del presente. Forse ti sarebbe piaciuto festeggiare la Pasqua facendo un viaggio con la persona cara, ma le finanze non te lo hanno permesso. Saprai ritagliarti una grande fetta di gioia dal quotidiano grazie all’energia che destinerai a obiettivi personali.Ti potresti trovare a vivere da sola alcune emozioni. E deciderai di fare da te per non dipendere dai capricci di chi ti è vicino. Cerca in te l’entusiasmo che ti serve. L’ESERCIZIO DEL MESE Usa la Luna Piena di metà mese per stabilire le dieci priorità del tuo presente, per riassegnare importanza a ciò che ora ti sta a cuore.Avvenimento che vi tocca molto da vicino in questa giornata di conclusione del mese di marzo è l’ingresso di Marte nel segno nemico amatissimo dell’Aquario in serata. Il pianeta vi obbliga a occuparvi delle questioni familiari e dell’organizzazione della casa. Venere è invece molto propizia nel vostro segno: si rassoda la buona salute, che già in voi è piuttosto congenita e viene rimarcata l’armonia che vivete in seno all’habitat familiare, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.Giornata molto positiva sul piano dei sentimenti e dell’eros. Venere inaugura una primavera che si caratterizza per l’atmosfera romantica che potrete assaporare nella vostra dimensione di coppia. Urano e Plutone, il primo nel vostro segno, il secondo dal Capricorno non vi fanno mancare il supporto di sensualità e di passione che è indispensabile per coronare qualsiasi sogno d’amore.Vi dedicate alla parte conviviale della giornata di oggi con tutta la vostra dedizione. Le vostre qualità sono appunto quelle di saper cucinare, allestire la tavola, riunire parenti e amici, intrattenerli. Sarete davvero impareggiabili, anche perché dalla vostra avrete Venere, vostra governatrice ideale pianeta del buon gusto in congiunzione, insieme al pianeta dell’alimentazione, Giove, che si trova in ottimo rapporto dal Capricorno.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno Vuoi che lui dimostri di essere affidabile per sentirti impegnata davvero, ma sii sincera e ammettilo: sei così concentrata su te stessa che non sei in grado di dargli quelle garanzie che pretendi da lui. Approfitta della vacanza per stargli vicino e reinventare quei giochi di seduzione che vi avevano fatto cadere l’uno nelle braccia dell’altra.Avrai tanta energia e passione, ma anche molte cose da fare. Stai pronta per un ritmo che lascerà poco spazio alla calma: Marte sarà una presenza ingombrante. Serenità e relax solo nell’ultima parte del mese. L’ESERCIZIO DEL MESE Scova una destinazione da urlo e parti per qualche giorno Avrai un enorme bisogno di prenderti un break. Ultima giornata di marzo governata da influssi planetari benefici; è la Luna, che ospitato nel vostro segno fino all’ora di pranzo vi rende l’aria leggiadra e il cuore allegro. Un clima di amabilità, di bellezza, di amore per l’arte, cultura, cinema e teatro, vi caratterizza, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 5 del mese di giugno.Sono favorite oggi le nuove relazioni che nascono sotto ottimi auspici planetari dato che Luna vi guarda benevola, in special modo se siete gemelline o gemellini nati dal giorno 16 al 20 del mese di giugno. Non sono però da meno i rapporti di lunga data, che hanno la qualità di dimostrare tutto il loro valore di unione passionale e comunione spirituale – mentale. La vostra allegra socievolezza vi mette nelle condizioni di pilotare l’organizzazione di questa giornata in modo impareggiabile, dopo gli impegni di lavoro che riuscirete a smaltire in tutta velocità. Vi andrà in serata di riunire, non dimenticando di avere tra di voi nessuno, sia gli amici cari, diremmo vicini e lontani, che i parenti con cui condividete una buona intesa. Il Sole e la Luna, vi fanno essere sul palcoscenico: incredibili mattatori!

CANCRO 22 giugno – 22 luglio Venere positiva ti rende affabile, Nettuno idealista e intuitiva, capace di sintonizzarti negli ambienti nuovi. Proponiti senza interrogarti troppo su cosa ti conviene dire o fare, hai ottime chances. Il tuo uomo ti propone qualcosa di insolito? Assecondalo, esd dall’ombra, vestiti di luce e sii protagonista al suo fianco.Sarà il momento di affrontare ogni dubbio per provare a risolverlo. Fallo senza nascondere le tue debolezze: dichiara i tuoi sentimenti, perché sarà più facile ottenere le risposte che meriti. L’ESERCIZIO DEL MESE Impara a chiedere senza fare domande, ovvero ad arrivare alla verità in modo che lui non se ne accorga. Sarà facile e divertente. Bella giornata di fine mese in cui Venere, pianeta che ha una sua influenza decisiva sul vostro segno perché tecnicamente “esaltata”, forma un ottimo aspetto dal segno amico del Toro. Il pianeta favorisce la buona salute, l’armonia nell’ambiente familiare, l’attrazione per il canto, la poesia, la letteratura. Questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di luglio. Sperimentate un’aria di maggiore completezza, a tutti i livelli, con la persona che avete al vostro fianco, specie se siete nati nella terza decade. Si innalza la volontà di desiderare il bene dell’amato, di lavorare attivamente e altruisticamente perché la sua condizione materiale, al di là del rapporto di coppia, migliori. Ne sarete contraccambiati con la stessa operosa sollecitudine. Vi affidate ad amici e parenti per l’organizzazione della giornata. La vostra natura accogliente, familiare, affettuosa, include anche nuove conoscenze nel vostro entourage ambientale. Sapete gestire e intrattenere con amabilità le persone che sono entrate a far parte della vostra vita e a saperle presentare con savoir-faire alle persone care facenti parte del vostro clan. Vi si prospetta un momento di condivisione indimenticabile. Tutto questo in special modo se siete nati nel mese di giugno.

LEONE 23 luglio – 23 agosto Dal giorno di Pasqua Mercurio ti assicura una mente brillante. Le pubbliche relazioni, le occasioni mondane e gli incontri stimolanti si moltiplicano, sei la regina delle feste, la numero uno nella cerchia di amid. Non rammaricarti se trascurare la famiglia e il lavoro costa musi lunghi in casa e leggeri rimbrotti in ufficio.I tanti pianeti amici ti convinceranno a mettere i tuoi bisogni al centro del presente, a concentrarti su tutto ciò che pensi sia importante. Trascurando, se serve, chi in questo momento non può o non vuole darti sicurezze. L’ESERCIZIO DEL MESE Inventati un viaggio di lavoro e prenditi tre giorni di pausa. Per riflettere e decidere in libertà. Configurazione dei transiti planetari piuttosto buona con Sole e Luna in angolo positivo, rispettivamente da Ariete e Gemelli a illuminarvi il cammino. La Luna, in particolare dal segno dei Gemelli, segno della leggerezza di tocco, dell’intelligenza, della capacità di comunicare e intendersi col mondo circostante, è in ottimo rapporto con il Leone. Se nascete dal giorno 15 al 22 del mese di agosto vi attendono successi mondani inaspettati.AMORE:Sperimentate un accordo completo con la persona che avete al vostro fianco quest’oggi. Teneri e sensibili fate emergere quella parte ingenua e un po’ infantile di voi stessi. Solo i nati nella prima decade facciano attenzione a non aumentare le loro pressioni possessive e avvolgenti sulla loro dolce metà. Urano e Marte imbronciati potrebbe far emergere note di gelosia, specie se sono nati dal 23 al 27 del mese di luglio.LAVORO:Con piglio deciso e autorevole, vi volete prendere un momento di relax dopo il lavoro di oggi. La vostra personalità esuberante e generosa ha tutte le carte in regola per far sì che lo svago serale possa scorrere in maniera gioiosa e senza far mancare quegli elementi di grandeur, di lusso, di esibizione e di magnificenza, che tanto vi piacciono.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre Mercurio, Venere e Nettuno continuano a remarti contro, ti disorientano e suggeriscono risposte sbagliate, col prevedibile risultato di dover correre ai ripari. Giove contrario ti rende insoddisfatta. Che tu lo voglia o no, a volte cadi preda di sconforto e malumori. Dopo Pasquetta, torni in auge con lo spirito e il cuore.Penserai spesso al futuro, e questo ti obbligherà a darti da fare per provare a renderlo reale. Usa la prima parte di maggio per decidere le tue mosse. Poi, dal 16 in avanti, passa all’azione. L’ESERCIZIO DEL MESE Parla con qualcuno che esercita la professione che sogni, per capire se si tratta di un lavoro ideale per te oppure no. Nuovo giorno di marzo che vede i pianeti disposti in angolo variabile col vostro segno. Urano e Venere, Giove e Plutone abitano stabilmente Toro e Capricorno e vi donano decisione, grinta, razionalità e capacità di farvi valere, senza farvi sottomettere da nulla e nessuno. La Luna ancora in Gemelli per buona parte della giornata, vi promette situazioni da chiarire e da superare in ambito sociale e nell’ambiente dei fratelli e delle sorelle, specie se appartenete alla terza decade.AMORE:Momento di alti e bassi per molti di voi, sia che abbiano una coppia stabile oppure che siano single. Il cielo dei moti planetari odierni tende a darvi ottime vie, affinché il vostro temperamento affettivo che è prudente, fedele, misurato, possa esprimersi e incamminarsi. Serata in cui la Luna cambia segno e vi riunisce in modo romantico alla vostra dolce metà.LAVORO:Con il vostro mood organizzato, puntuale e preciso, gestite la vostra giornata di lavoro in modo impareggiabile, in particolar modo se siete nati dal giorno 7 al 12 del mese di settembre. Con Giove che vi guarda con occhi benevoli, potete star certi che ogni impegno che oggi vi toccherà sarà per voi vissuto come una passeggiata.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre La tua proverbiale affabilità ti facilita, negli incontri di lavoro sai far valere i tuoi interessi senza darne l’impressione e convincere senza forzare la mano. Sono giorni favorevoli al relax, a un viaggio rigenerante con il partner o con persone con cui sei affiatata. Sarà l’occasione per allargare il parco degli amid e il cuore. Mentre tu sarai concentrata sulle sue esigenze, lui ricambierà le tue attenzioni aiutandoti a fare qualcosa a cui tieni. E ti sarà chiaro quanto gli stai a cuore. L’ESERCIZIO DEL MESE Con lui prova a immaginare dove potreste essere tra dieci anni. Chiediti e chiedigli se sarete insieme o no. Ti servirà a capire se state andando nella stessa direzione.I transiti lanciano pedine che vi fanno gioco in tutti i campi. In cielo si scrivono due eventi per voi ugualmente fortunati: Marte che entra in serata nel segno amico dell’Aquario e la Luna per buona parte della giornata nel segno fedele alleato di Gemelli. Sentirete i buoni influssi di quest’ultimo passaggio celeste, in special modo se siete nati in ottobre. Favorita la vita familiare e amichevole, discrete le indicazioni per la salute, in special modo per chi aveva contratto mali primaverili di stagione e si trovava in attesa della guarigione.AMORE:Ritornata la Luna amica del vostro segno avvertite un inguaribile desiderio di romanticismo e tenerezza con la persona che avete al fianco. Non vi dispiacerà organizzare cenette a lume di candela, situazioni ideali per rimanere tutto il tempo possibile con la vostra dolce metà, che in questo momento non volete dividere con nulla e nessuno. Con Marte positivo i single non faticheranno a trovare compagnia e intese emotive e sessuali che si sposino con le loro esigenze.LAVORO:Dopo la routine lavorativa, accettate oggi inviti di amici simpatici che vi vogliono assolutamente con loro. È possibile vi vengano proposte piccole vacanze e voli last minute in città che non conoscevate. Il vostro atteggiamento sarà rilassato e, l’umore buono.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre Se sei single vivi la passione, Saturno e Plutone rendono i flirt perfetti e stuzzicanti. Se sei in coppia, Urano ingigantisce le ombre, un piccolo imprevisto genera discussioni e l’indifferenza non ti protegge dagli scontri. Dipende da te appianare i contrasti e che incomprensione e distanza in casa diminuiscano. Preparati a un periodo in cui nessuna stella ti complicherà il presente. Sei autorizzata a lasciarti andare. Concediti un po’ di leggerezza: l’impegno verrà dopo. L’ESERCIZIO DEL MESE Vivi un pomeriggio di vuoto pneumatico, senza programmi, missioni o progetti. Impara a indossare la libertà. Transiti che sono, in grande maggioranza, piuttosto discreti per voi Scorpioni, specie per quel che concerne l’intesa con l’ambiente familiare e la possibilità che si evolvano positivamente alcuni rapporti in seno al clan parentale.AMORE: Evento del giorno, per quel che concerne la vita passionale, è dato dall’influsso positivo della Luna che ritorna a favorirvi dal segno amico del Cancro a partire dalla serata. Marte entra però in una zona di negatività in serata, per la precisione nel segno dell’Aquario e per i nati in ottobre. Il consiglio è quello di fare attenzione e non dare modo alla persona amata di sviluppare ansie possessive su di voi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 29 del mese di ottobre. Per mantenere armonia, equilibrio, senso di rispetto, sarà necessario tutto il vostro impegno, il garbo, la capacità di comprendere le esigenze della vostra metà. Momento di irrequietudine erotica per i single di tutte e tre le decadi. LAVORO: Concludete la giornata lavorativa con la soddisfazione di aver prodotto molto. Giove nel segno infaticabile del Capricorno vi aiuta a ottenere stima e apprezzamenti dai capi e dai colleghi, in modo più significativo se siete nati nella terza decade.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre Giove fa affiorare i tuoi sentimenti più caldi. Con il tuo uomo sai essere complice e disponibile, e come una maga sai trasformare le occasioni in oro. Pazienza se la voglia di vivere sarà in settimana meno elettrizzante del solito. Subito dopo la pausa pasquale potrai riprendere con profitto la strada verso il successo. Ora potrai trovare risposte e conferme in chi ti dimostrerà di avere le idee chiare. Finalmente! Lasciati prendere per mano dal suo entusiasmo. Usa il novilunio di fine mese per accettare le novità di coppia. L’ESERCIZIO DEL MESE Chiedigli di organizzarti un weekend a sorpresa. Ti aiuterà a migliorare la fiducia in lui. Valori Fuoco dominanti appoggiano l’entusiasmo congenito in ciascuno di voi. Il Sole nel segno dell’Ariete, in particolare, vi dona slancio, calore umano, una genuina quanto ingenua volontà di primeggiare. AMORE: Attenti al benessere della persona amata, vi ritagliate quello spazio che, nei giorni scorsi, avevate un po’ disertato, forse per ragioni di lavoro o di impegni familiari. Marte che entra in serata nel segno della comunicazione, l’Aquario, vi favorisce nel trovare romantiche atmosfere tête-à-tête, dove il legame si possa rafforzare e alimentare di nuovi contenuti. I single non avranno problemi di sorta a mettersi in viaggio verso nuovi lidi erotici, specie se sono nati in novembre. I cuori solitari nati nella seconda decade con Nettuno contrario vivono una fase di confusione e di svagatezza. Presto svanirà con l’incontro della persona giusta. LAVORO: La solida congiunzione tra Marte e Saturno nel segno amico dell’Aquario vi fa seri e determinati. Specie se siete nati dal 23 al 27 del mese di novembre non vi farete scavalcare in ufficio da niente e da nessuno. La Luna contraria nel segno dei contatti, i Gemelli, vi consiglia di essere più pacati e riflessivi nei riguardi dell’ambiente circostante e se siete nati nella terza decade.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio Se davvero desideri che si aprano nuovi orizzonti nella tua vita affettiva, d sono tutti i presupposti per un incontro significativo. Il periodo resta ricco di momenti belli e sereni, scambi profondi e dolce intimità con la persona cara. Dopo Pasqua si profila qualche disturbo in famiglia. Non metterla sul piano della competizione, lasda correre.Hai bisogno di staccarti dall’incertezza del presente per trovare conferme ai tuoi sogni. Prova a credere che tutto, anche il futuro, possa essere migliore. L’ESERCIZIO DEL MESE Comportati come se una cosa a cui tieni molto potesse funzionare. Poi immagina che cosa dovresti fare per viverla e per adattarti. Vi piacerà per questa domenica di Venere nel segno amico del Toro contribuisce a portarvi un ottimo stato di salute fisica e morale unito a un innalzarsi del livello degli entusiasmi, in special modo per adesso principalmente sui nati nell’ultima decade. La dea del benessere avrà l’intenzione poi di restare in questo segno di Terra a voi favorevolissimo fino al pomeriggio di venerdì 3 del prossimo mese di aprile. Oggi se pure avvertirete qualche piccola stanchezza dovuta al super lavoro dei giorni scorsi, in serata, il relax completo la farà svanire del tutto. AMORE: Armonizzate la componente familiare con la dimensione della coppia. Riuscite nell’impresa di inserirvi nell’ambiente della vostra dolce metà facendola completamente felice. Nettuno e Mercurio sono al vostro fianco, impareggiabili alleati, specie se siete nati nella seconda decade. LAVORO: Giove in splendida congiunzione nel vostro segno vi allieta la giornata lavorativa dandovi splendide conferme del vostro operato in ufficio o nel luogo di lavoro dove abitualmente si svolge la vostra attività. Se siete nati nel mese di gennaio avrete la possibilità di emergere e stupire gli altri per l’eccellenza dell’impegno professionale profuso. Vi arrivano ottime conferme sul piano economico, perché quel che vi meritate sia anche visibile sul piano materiale e monetario.

ACQUARIO 21 gennaio – 19febbraio Pasqua stupenda sotto il plenilunio con buone notizie che arrivano da lontano. Non esitare davanti a cambiamenti necessari in casa: stai facendo scelte anche per il futuro. Un tuo brillante intervento farà emergere il tuo valore, ma d vuole tempo perché lui ti conosca a fondo. Il suo giudizio non potrà che essere positivo. Tutto sembra non sapere bene che fare, dove andare, quando succedere. Tu invece rimarrai protetta dalla tua energia, così niente e nessuno potrà guastare la tua forza. Impossibile non vincere. L’ESERCIZIO DEL MESE Convincilo a cambiare look insieme a te. Insegnali a fidarsi delle tue idee, delle intuizioni che hai. Non farai fatica… Avvenimento celeste per voi molto positivo è l’ingresso di Marte nel vostro segno a partire dalla serata. A sentirne gli influssi di energia, di verve intellettuale e di forza fisica vera e propria saranno in questo momento i nati in gennaio. Vi attendono successi nell’attività sportiva se praticate qualche tipo di sport. AMORE: Una Luna splendida proprio ospitata nel segno dei Gemelli per buona parte della giornata, vi gratifica di stimoli positivi, con cui condividere la fase di primavera con chi amate. Un tocco di romanticismo non guasta. Potrebbe essere una cena a lume di candela, un concerto di musica classica, la visione di un film che parla di sentimenti. Se siete single non vi dispiacerà lanciarvi alla conquista di cuori che, sapete, sono irraggiungibili. Ma le sfide in amore, a voi, sono sempre piaciute, vi hanno sempre spinti a farvi avanti. Sicurezza nei propri mezzi per chi è nato dal 21 al 24 di gennaio, con la prodigiosa congiunzione Saturno – Marte a sostenerli con vigore. LAVORO: Seri e diligenti riuscite a smaltire oggi una enorme quantità di lavoro. Urano contrario nel segno del Toro non vi dà tregua, specie se siete nati dal 25 al 30 del mese di gennaio, ma voi non demordete, mostrando la vostra tenacia.

PESCI 20febbraio – 20 marzo I tuoi desideri e aspirazioni si sposano con quelli di chi ami. Sai ricevere e dare amore coinvolgendo il partner in una giostra di forti emozioni. La pausa vacanziera ti giova: ultimamente sul lavoro ti mostravi spesso indedsa e seguivi i consigli altrui senza valutare le persone interpellate. Per fare centro devi avere più grinta.Vagherai tra le nebbie dei tuoi pianeti, mentre lui ritroverà slancio e passione. Sarà meno semplice convivere con chi non ha più dubbi, ma solo nuove certezze. Cerca di condividere le sue stesse emozioni. L’ESERCIZIO DEL MESE Praticheresti uno sport che ti obblighi a muoverti in modo veloce, senza tempo per pensare? È il momento di agire. Prosegue felicemente il viaggio di Venere nel segno amico del Toro e interessa principalmente i nati della terza decade. Il pianeta si occuperà di migliorare le vostre condizioni di salute fisica e morale, avrà il merito di aggiustare alcune situazioni complesse nella famiglia d’origine. Questa felice posizione del pianeta si manterrà fino alla serata di venerdì 3 del prossimo mese di aprile. AMORE: Riuscite a tenere insieme la parte romantica e lirica dell’amore con quella della razionale intesa, quella capace di tenere saldo il legame. Al vostro fianco ci sono sia il team di Venere con Urano, in Toro, che il duo Plutone – Giove, dal saggio Capricorno: tutti e quattro a sostenervi potentemente. In special modo se siete nati nella prima e nella terza decade. I nati nella seconda decade vivono gli influssi di Nettuno e Mercurio in congiunzione e si misurano nelle conquiste e nelle avventure sempre rinnovate. LAVORO: Tenete botta a qualche imprevisto che si verifica oggi in ufficio. La Luna si mostra in posizione contraria nel segno dei Gemelli fino al primo pomeriggio e vi può incalzare con qualche lieve difficoltà specie se siete nati dal 16 al 20 del mese di marzo.

Per oggi è tutto, al prossimo appuntamento con l’oroscopo di mercoledì 1 Aprile 2020.